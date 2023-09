Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Mainz (ots) – Am späten Abend des 6. Septembers 2023 meldete sich ein Mann im

Bundespolizeirevier Mainz und zeigte einen versuchten Fahrraddiebstahl an. Dies

konnte er anhand von Spuren und Beschädigungen an seinem Fahrradschloss

feststellen. Die Videoauswertung auf Bahnsteig 13, wo das Fahrrad abgestellt

war, zeigte zwei Personen, die mit einem Bolzenschneider sowie einem Feuerzeug

an dem Schloss manipulierten.

Am frühen Morgen des 7. Septembers 2023 informierte ein Passant die

Bundespolizeibeamten am Hauptbahnhof Mainz darüber, dass zwei Personen sich mit

einem Feuerzeug auf einem Bahnsteig 13 an einem dort abgestellten Fahrrad zu

schaffen machen und versuchen dies zu entwenden. Außerdem gab er den Polizisten

eine Personenbeschreibung.

Anhand dieser stellten die Polizisten in unmittelbarer Nähe des Tatorts eine

25-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann fest und nahmen diese in Gewahrsam.

Für die beiden Deutschen Tatverdächtigen stellte sich die Zahl 13 nicht als

Glückszahl heraus, denn der Zeuge konnte sie zweifelsfrei identifizieren.

Zusätzlich konnte dem Duo der Vorfall des Vortages ebenfalls anhand der

Videoauswertung zweifelsfrei zugeordnet werden.

Bei der Durchsuchung der Personen wurden mehrere Feuerzeuge und eine Bankkarte

aufgefunden, die den Beschuldigten nicht gehörte.

Gegen die Frau und den Mann wurden Strafverfahren wegen des Versuchs des

besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Unterschlagung eingeleitet.

Versuchte Geldautomatensprengung in Stromberg – Sperrung aufgehoben – Ermittlungen dauern an

Stromberg – Nachdem Spezialisten des LKA den Tatort untersucht haben und

jegliche, davon ausgehende Gefahr ausschließen können, wurden die Sperrungen in

Stromberg vollständig aufgehoben. Die nun folgenden Ermittlungen werden durch

die Kriminaldirektion Mainz geführt. Konkrete Hinweise zu Tathergang, Tätern

oder möglichen Fluchtfahrzeugen liegen nicht vor, so dass die Polizei um

Zeugenhinweise bittet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Versuchte Geldautomatensprengung – Sicherheitsradius verkleinert- Schule nicht mehr betroffen

Stromberg – Nach einer ersten Einschätzung der Spezialisten des LKA konnte

der Sicherheitsradius um die betroffene Bank deutlich, auf 100 Meter verkleinert

werden. Die IGS Stromberg am Rother Weg befindet sich nun außerhalb des

gesperrten Bereichs, so dass der Schulbetrieb stattfinden kann. Die Schule

informiert hierüber auch über ihre Webseite: https://www.igs-stromberg.de/

ERSTMELDUNG: Versuchte Geldautomatensprengung in Stromberg – Teilbereiche gesperrt IGS betroffen

Stromberg – Nach einer versuchten Geldautomatensprenung in der

Könisgberger Straße in Stromberg ist der Bereich um diese Tatörtlichkeit in

einem Radius von 300 Metern gesperrt. Die L 214 aus Richtung Waldalgesheim in

Richtung Stromberg

Spezialisten des Landeskrininalamtes sind derzeit auf der Anfahrt um zu prüfen,

ob von diesem Objekt noch eine Gefahr ausgeht. In diesem Radius liegt auch die

Integrierte Gesamtschule Stromberg am Rother Weg. Auch die Anfahrt, bzw. der Weg

dorthin ist nicht möglich. Eltern werden gebeten, ihre Kinder noch nicht zur

Schule zu schicken. Kinder die bereits unterwegs sind, werden auf dem Sportplatz

der IGS von Polizistinnen und Polizisten in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft

betreut. Dieser liegt außerhalb des gesperrten Bereiches.

Eltern fahren bitte über die Binger Straße in die Michel-Obentraut-Straße, dann

in die Sankt-Jakobus-Straße und am Ende nach rechts in den Rother Weg zum

Sportplatz der IGS.

Die Polizei hat Sperrungen eingerichtet und weißt den richtigen Weg. Sobald die

Sperrungen aufgehoben sind, melden wir dies.

Die Pressestelle des PP Mainz übernimmt Presseauskünfte ab 07:30 Uhr. Wir bitten

Medienvertreter bis dahin von Anfragen auf den Dienststellen und beim PvD

abzusehen, da derzeit mit viel Energie die Betreuung der Kinder und die

Absperrung organisiert wird.

Jubiläumskonzert – Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz feiert 70-jähriges Bestehen

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz findet am 14. November 2023, um 18:30 Uhr ein Jubiläumskonzert im Großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses in Mainz statt, zu dem das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik alle Bürgerinnen und Bürger herzlich einlädt.

Informationen zur Bestellung von kostenfreien Eintrittskarten finden Sie online unter folgender Adresse: https://s.rlp.de/viREO

Wir freuen uns über Spenden, die der Polizeistiftung Rheinland-Pfalz zu Gute kommen, an nachfolgendes Konto:

Sparda-Bank Südwest

IBAN: DE15 5509 0500 0001 9899 79, BIC: GENODEF1S01, Stichwort: Jubiläumskonzert LPO 2023

Trunkenheitsfahrt

Bingen

Am 07.09.2023 gegen 01:00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen im Rahmen des Winzerfesteinsatzes den 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet, er muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße in Höhe von mindestens 500EUR rechnen.

Versuchte Flucht mit E-Scooter

Bingen – Grolsheim

Am 06.09.2023 gegen 23:35 Uhr wurde eine Streife auf der L400 in Höhe der Ortslage Grolsheim auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam welcher mangels erkennbarem Versicherungskennzeichens einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer des E-Scooters wendete beim Anhalteversuch und versuchte in die Ortslage Grolsheim hinein zu flüchten, konnte jedoch gestellt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter tatsächlich nicht versichert war. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 23-jähirgen ergaben sich Hinweise auf einen zweifachen Rauschzustand. Zum einen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,07 Promille, zum anderen konnten Betäubungsmittelutensilien, die auf den Konsum von Cannabis hindeuteten, aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Zielfahndung Rheinland-Pfalz nimmt mutmaßlichen Mörder fest

Mainz – Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz nahmen am

Dienstag, den 5. September 2023, einen türkischen Staatsangehörigen fest, der

von den türkischen Strafverfolgungsbehörden wegen Mordes gesucht wurde. Der Mann

soll im Jahr 2021 in der Türkei gemeinsam mit weiteren Mittätern einen anderen

Mann brutal zusammengeschlagen haben.

Die Zielfahndung übernahm die Fahndung nach dem Gesuchten, nachdem konkrete

Hinweise auf seinen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz vorlagen. Die Festnahme

erfolgte in Ingelheim mit Unterstützung der dortigen Polizeiinspektion. Nach der

Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz wurde der

Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach gebracht.

Autofahrer fährt nur auf Felge durch Mainz

Mainz- Hartenberg-Münchfeld – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 1:30 Uhr

meldeten Passanten ein Auto, welches ohne Vorderreifen, nur auf der Felge durch

die Hattenbergstraße fahren würde. Da die Zeugen sich das Kennzeichen merkten,

konnte eine Streife der PI Mainz 2 kurz danach an der Wohnanschrift des

Fahrzeughalters das Auto ohne Vorderreifen auffinden.

Bei dem Versuch den Fahrer, ein 51-jähriger Mainzer aufzusuchen, flüchtete

dieser in einen Hof und konnte kurz darauf festgenommen werden. Bei ihm wurde

eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt und eine

Blutprobe entnommen. Sein Führerschein musste sichergestellt werden. In der

Hattenbergstraße konnte später eine Unfallstelle festgestellt werden. Der

51-jährige war offensichtlich mit zwei geparkten PKW kollidiert und einfach

weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er trat während der

Einsatzmaßnahmen sehr aggressiv gegenüber den Polizisten auf. Er muss nun mit

einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

und Verkehrsunfallflucht rechnen.