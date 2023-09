Main-Taunus: Die Polizei-News

Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei in Eschborn

Der Präventionsrat der Stadt Eschborn bietet in Zusammenarbeit mit der Polizei am 22.09.2023 eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Zwischen 11 bis 17 Uhr können Radfahrerinnen und Radfahrer das Angebot an der Polizeistation in Eschborn, Hauptstraße 300 nutzen. Bei der Codierung wird eine einmalige Nummer auf den Rahmen graviert. Rahmen aus Carbon oder ultraleichte Rennradrahmen sind nicht für die Gravur geeignet.

Interessierte werden gebeten, sich bis zum 21.09.2023 per E-Mail an Pst.Eschborn.PPWH@polizei.hessen.de mit dem Betreff „Fahrradcodierung 21.09.“ anzumelden. Daraufhin erhalten sie Formulare sowie einen Termin. Zur Codierung sind ein Eigentumsnachweis mit Namen und Anschrift des Eigentümers sowie ein Ausweisdokument vorzulegen. Je nach Auslastung können auch Räder ohne Termin codiert werden.

Ziel der gemeinsamen Aktion von Präventionsrat und Polizei ist es, Fahrraddiebstählen vorzubeugen. Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe unattraktiv. Sollte es nach einem Diebstahl aufgefunden werden, ist eine schnelle Zuordnung zu dem rechtmäßigen Eigentümer oder der Eigentümerin möglich.

Mann läuft vor Fahrzeuge und spricht Drohungen aus – Festnahme, Kelkheim, Altkönigstraße, Montag, 04.09.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen musste die Polizei in Kelkheim einen Mann festnehmen, der zuvor den Straßenverkehr gefährdete und zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts bedrohte. Gegen 10:00 Uhr wurden die beiden Stadtpolizisten am Bahnhof in Kelkheim von Passanten auf einen Mann aufmerksam gemacht, der zuvor mehrfach Personen angepöbelt hatte, vor fahrende Fahrzeuge gelaufen war und nach diesen geschlagen hatte. Als die Streife den Mann ansprach reagierte dieser aggressiv und drohte ihnen. Eine zur Unterstützung gerufene Streife der Polizei nahm den verhaltensauffälligen Mann anschließend fest. Während der Festnahme mussten die Polizisten den 62-Jährigen zu Boden bringen und fesseln. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im in eine Fachklinik gebracht.

Diebstahl von Baustelle,

Kelheim, Großer Haingraben, Samstag, 02.09.2023, 17.00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 07.00 Uhr

(eh) Am vergangenen Wochenende entwendeten Langfinger auf einem Baustellengelände in der Straße „Großer Haingraben“ in Kelkheim diverse Werkzeuge und Bauutensilien im Gesamtwert von circa 1.500EUR. Hierzu drangen die unbekannten Diebe auf das Gelände ein und brachen ein Vorhängeschloss, welches den Container mit den darin befindlichen Werkzeugen sicherte, auf. Dort entwendeten sie dann einen Winkelschleifer sowie einen befüllten Kraftstoffkanister. Anschließend entkamen sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 – 0 entgegen.

Fahrraddiebstahl aus Carport,

Eppstein, Vockenhausen, Taunusstraße, Sonntag, 03.09.2023, 21.30 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 08.00 Uhr

(eh) In der Nacht von Sonntag auf Montag entwenden Fahrraddiebe in der Taunusstraße in Eppstein-Vockenhausen zwei Räder aus einem Carport. Hierzu verschafften sie sich unbefugter Weise Zutritt zu dem Hof des Einfamilienhauses. Dort entwendeten sie die zwei mit Vorhängeschlössern gesicherten Räder der Marken KTM und Carver in der Farbe Grau. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut in Höhe von circa 3000EUR unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 – 0 entgegen.

E-Bikes im Visier von Dieben,

Kriftel, Am Obstgarten, Festgestellt: Dienstag, 05.09.2023, 10:10 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Diebe eine Garage in Kriftel heimgesucht und aus dieser zwei Elektrofahrräder entwendet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Täter zu der Garage in der Straße „Am Obstgarten“ und entnahmen aus dieser die beiden grauen Pedelecs der Marke KTM. Mit ihrer Beute gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht.

Hinweise zum Fahrraddiebstahl werden von der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

Diebstahl von Fahrrad,

Flörsheim am Main, Hauptstraße, Montag, 04.09.2023, 13.30 bis 17.00 Uhr

(eh) Am vergangenen Montag sind Fahrraddiebe in der Hauptstraße in Flörsheim fündig geworden. Hier entwendeten sie in der Zeitspanne von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr ein Fahrrad der Marke Bikestar im Gesamtwert von circa 300EUR. Hierzu beschädigten die unbekannten Täter das Kabelschloss, mit welchem das Rad an einem Stromkasten angeschlossen war. Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 – 0 entgegen.