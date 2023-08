Schwer verletzte Person nach Auseinandersetzung

Ludwigshafen (ots) – Am Abend des 25.08.2023 kam es in der Saarlandstraße in Ludwigshafen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der auch ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe verwendet wurden.

Hierbei erlitt ein 34-Jähriger mehrere Schnitt- und Stichverletzungen, weshalb er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bedrohung mit Messer, bei Festnahme Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 25.08.2023 gegen 12 uhr, bedrohte ein 45-jähriger Mann auf dem Berliner Platz einen 31-Jährigen mit einem Klappmesser. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Mann noch auf dem Berliner Platz gestellt werden. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Grund für die Bedrohung konnte nicht ermittelt werden. Aufgrund seines Verhaltens war aber zu vermuten, dass er unter Einfluss von Medikamenten oder Betäubungsmittel stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Kommunalen Vollzugsdienst wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Verkehrsunfall ohne Führerschein – PKW beschlagnahmt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 26.08.2023 gegen 18.30 Uhr, ereignete sich in der Lagerhausstraße ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Kroate aus Karlsruhe fuhr mit seinem VW Tiguan aus der Schießhausstraße nach rechts in die Lagerhausstraße und nahm dort bereits einem 22-Jährigen PKW-Führer die Vorfahrt.

Hiernach beschleunigte der 30-Jährige sein Fahrzeug derart schnell, dass er nicht mehr im Stande war, rechtzeitig hinter einem an der nächsten Einmündung abbiegenden Mercedes CLS zu bremsen. Der ebenfalls 22-Jährige Fahrzeugführer hatte den Mercedes erst wenige Minuten zuvor unweit der Unfallörtlichkeit gekauft. Nach dem daraus resultierten Zusammenstoß stieg der 30-Jährige zunächst aus und schrie die Unfallbeteiligten und -zeugen an.

Anschließend stieg er wieder ein und lenkte es nach rechts in Rubensstraße. Dabei schälte sich jedoch der vordere rechte Reifen regelrecht von der Felge und der 30-Jährige musste seine Weiterfahrt beenden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten ergab sich der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums, weshalb der 30-Jährige zwecks Blutprobe auf die Dienststelle verbracht wurde. Zudem wurde bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Diese wurde ihm entzogen, weil er bereits in der Vergangenheit unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gefahren ist. Letztlich wurde der PKW des 30-Jährigen beschlagnahmt, um dessen dauerhafte Einziehung zu prüfen. Der Schaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf weit über 10.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Zeitraum vom 26.08.2023, 18:00 Uhr bis 27.08.2023, 05:25 Uhr, kam es in der Hemshofstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der/die unbekannten Täter verschafften sich unbefugt Zutritt und entwendeten eine Geldkassette. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Es wurde niemand verletzt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kellerräume

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 24. auf den 25.08.2023 betraten bislang unbekannte Täter durch die unverschlossene Hauseingangstür ein Mehrfamilienhaus in der Richard-Dehmel-Straße und brachen mehrere Kellerräume auf. Daraus entwendeten sie unter anderem einen PC und Zubehör.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am 26.08.2023 zwischen 09-09.30 Uhr, parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen weißen Hyundai I20, auf dem REWE Parkplatz in Queraufstellung in der Oppauer Straße in Ludwigshafen am Rhein. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Kratzer an der Fahrertür, sowie eine Delle an der rechten Tür fest.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.