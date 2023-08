Frankfurt – Altstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Ein männliches Diebestrio ließ sich gestern Mittag (15.

August 2023) „am Römerberg“ die Gelegenheit nicht entgehen, die Handtasche einer

58-jährigen Frau ins Visier zu nehmen und zu stehlen. Die Polizei nahm die drei

Täter fest. Gegen 15.20 Uhr bemerkten Zivilfahnder die drei Taschendiebe im

Bereich eines Lokals am Römerberg. Dabei fiel auf, dass zwei der drei Diebe

„nach dem Rechten schauten“, damit der Dritte im Bunde unbemerkt die Handtasche

der Geschädigten an sich nehmen und sofort in östliche Richtung flüchten konnte.

Lange währte die Flucht nicht. Bei dem 22-jährigen Langfinger klickten sofort

die Handschellen. Seine Mittäter im Alter von 26 und 32 Jahren flüchteten

ebenfalls und konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Alle drei

wurden in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht und müssen sich nun

wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Taschendiebstahls verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Beutezug auf der Zeil

Frankfurt (ots) – (lo) Zivilfahnder haben gestern Abend (15. August 2023) auf

der Zeil eine dreiköpfige Frauenbande festgenommen, die in mehreren Geschäften

Bekleidung und Kosmetikartikel an sich genommen hatte, ohne zu bezahlen. Gegen

17.00 Uhr fiel Polizeibeamten ein weibliches Trio mit prall gefüllten

Einkaufstüten auf. Da die drei bereits am 10. August 2023 wegen eines

Ladendiebstahls, bei dem sie Parfüm im Wert von rund 5.500 Euro entwendet

hatten, festgenommen worden waren, beobachteten die Zivilkräfte das Treiben der

Bande. Wenig später stellten die Fahnder fest, wie eine der drei Diebinnen

mehrere Bekleidungs- und Kosmetikgeschäfte betrat, diese mit vollen Taschen

wieder verließ und sich mit ihren Komplizinnen traf, die ebenfalls volle

Einkaufstüten bei sich trugen. Die eingesetzten Kräfte nahmen daraufhin alle

drei Personen fest und konnten in den gefüllten Taschen insgesamt 41 Positionen

Diebesgut in Form von hochwertiger Markenbekleidung, Parfüm und Kosmetika

sicherstellen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren

vierstelligen Betrag. Das Trio im Alter von 29, 32 und 34 Jahren muss sich nun

wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten.

Frankfurt – Niederursel: Frau leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag (15. August 2023) trafen Polizeibeamte in der

Thomas-Mann-Straße auf eine 33-jährige Frau und ihren 2-jährigen Sohn. Bei einer

Kontrolle verhielt sie sich unkooperativ und aggressiv, was zu ihrer Festnahme

führte.

Passanten meldeten der Polizei am Abend, dass eine augenscheinlich stark

alkoholisierte Frau ihr 2-jähriges Kind an einer Trinkhalle ausgesetzt habe. Als

eine Polizeistreife gegen 18.10 Uhr vor Ort eintraf, versuchte sich die Frau der

Kontrolle zu entziehen. Die Beamten sprachen sie an und eröffneten ihr den Grund

der Maßnahme. Da sie sich nicht ausweisen konnte, sollte sie nach

Ausweisdokumenten durchsucht werden. Damit zeigte sie sich jedoch überhaupt

nicht einverstanden und wurde aggressiv. Als ihr in der Folge Handfesseln

angelegt wurden, leistete sie Widerstand und trat einem Beamten in den

Unterbauch. Dieser blieb unverletzt.

Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5

Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung

wurde sie wieder entlassen. Das Jugendamt wurde eingeschaltet und das 2-jährige

Kind in Obhut genommen.

Hessische Landesbahn kollidiert mit Kfz

Echzell; Nidda (Wetteraukreis) (ots) – An einem Bahnübergang zwischen Echzell

und Nidda (Wetteraukreis) kam es am Dienstagmittag zu einer Kollision zwischen

einer Hessischen Landesbahn (HLB) und einem Kfz.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte ein 66-jähriger Kraftfahrzeugführer den

unbeschrankten Bahnübergang unachtsam und ohne den herannahenden Zug

wahrzunehmen.

Die Triebfahrzeugführerin versuchte durch Achtungspfiffe auf den Zug aufmerksam

zu machen und führte eine Schnellbremsung durch. Hierdurch konnte eine Kollision

jedoch letztlich bei einer Geschwindigkeit von circa 60 km/h nicht verhindert

werden.

Das Kfz wurde am hinteren rechten Heck getroffen und aus dem Gleisbereich

gedrängt. Es wies erhebliche Beschädigungen auf und war nicht mehr fahrtauglich.

An der HLB wurden im vorderen rechten Bereich leichte Beschädigungen und

Schleifspuren festgestellt. Glücklicherweise wurde weder der

Kraftfahrzeugführer, die Triebfahrzeugführerin noch einer der 10 Reisenden im

Zug verletzt.

Für die polizeilichen Ermittlungen und Bergung war die Bahnstrecke für rund 3

Stunden gesperrt.

Dieb bei Widerstand gegen Bundespolizisten mittels DEIG („Taser“) gestoppt

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstagmorgen leistete ein 34-jähriger

wohnsitzloser Mann nach einem Diebstahl im Hauptbahnhof Frankfurt am Main bei

der Festnahme Widerstand. Die Beamten drohten das mitgeführte

Distanzelektroimpulsgerät (DEIG, auch unter dem Begriff „Taser“ bekannt)

mehrmals an und setzten es letztlich ein.

Der 34-Jährige entwendete zuvor in einer Bäckereifiliale im Frankfurter

Hauptbahnhof mehrere Backwaren und flüchtete. Aufmerksame Zeugen alarmierten

Einsatzkräfte der Bundespolizei, die den Mann stellten.

Im Zuge der Festnahme schlug der Dieb auf die Beamten ein, sperrte sich gegen

die Maßnahmen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten drohten

daraufhin den Einsatz des DEIG mehrmals an und führten ihn schließlich durch, da

der 34-Jährige von seinen Handlungen nicht abließ.

Durch den Einsatz fiel der 34-Jährige zu Boden und wurde im weiteren Verlauf

mittels Handfesseln fixiert. Angeforderte Rettungskräfte führten umgehend eine

Erstversorgung bei dem Mann, ohne festgestellte Verletzungen, durch.

Seitens der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte eingeleitet und der 34-Jährige noch am selben Tag dem

Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bei den Widerstandshandlungen des Mannes wurde eine Beamtin leicht verletzt, war

jedoch weiterhin dienstfähig.