Verkehrsunfälle auf der B9

Schwegenheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe als auf Höhe der Ausfahrt zum Tankhof unvermittelt ein Reifen platzte. Da hierdurch mehrere Fahrzeugteile auf die rechte Fahrspur fielen, wechselte ein nachfolgender LKW-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur.

Hierbei fuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Heck des LKW auf, wodurch der PKW derart beschädigt wurde, dass dieser abgeschleppt werden musste. Das Heck des LKW wurde ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Ein 56-jähriger PKW-Fahrer erkannte die Verkehrsführung auf die rechte Fahrspur zu spät und kollidierte mit dem aufgestellten Warndreieck, wodurch der PKW sowie das Warndreieck beschädigt wurden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

PKW unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein benutzt

Germersheim (ots) – Am Dienstagnachmittag dehnte ein 48-Jähriger eine Probefahrt mit einem PKW eines Germersheimer Gebrauchtwagenhandels unberechtigt auf die Dauer von zwei Stunden aus. Als der Mann zurückgekehrt war, konnten die Beamten feststellen, dass dieser nicht nur betrunken, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Da weiterhin mehrere Haftbefehle gegen den 48-Jährigen vorlagen, wurde der Mann nach einer Blutentnahme in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Gegen den 48-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch der Mitarbeiter des Gebrauchtwagenhandels, welcher die Probefahrt bewilligte, muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Dienstagnacht wurde in der Bahnhofstraße in Wörth ein 32-jähriger Mann aus Karlsruhe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen des Gespräches konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

in durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die nüchterne Beifahrerin übergeben. Sie übernahm die Weiterfahrt.

Durchfahrtskontrollen

Lustadt (ots) – Aufgrund von Anwohner Beschwerden wurden am Dienstagmorgen in der Poststraße in Lustadt Verkehrskontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes für LKW durchgeführt. Innerhalb einer Stunde konnten keine Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Ein „Gurtmuffel“ wurde kostenpflichtig verwarnt.

Geschwindigkeitskontrolle

Hatzenbühl (ots) – Am Dienstag zwischen 08-09.00 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wörth die Geschwindigkeit in Hatzenbühl in der Maxstraße in Fahrtrichtung Rheinzabern. Bei 30 gemessenen Fahrzeugen fuhren bei erlaubten 50 km/h 2 Fahrzeugführer zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder wurde mit 73 km/h gemessen.

Verkehrsunfall Kandel-Süd

Kandel/BAB65 (ots) – Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf der BAB65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Süd und Kandel- Mitte in Fahrtrichtung Ludwigshafen sind größtenteils abgeschlossen.

Die linke Fahrspur konnte für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die rechte Fahrspur bleibt voraussichtlich bis 0 Uhr gesperrt, da noch arbeiten an der Böschung stattfinden.