Wiesbaden: Die Polizei-News

Nach Streit zugeschlagen – Helfer verletzt, Wiesbaden,

Westend, Wellritzstraße, Freitag, 04.08.2023, 15:23 Uhr

(cp)Am Freitagnachmittag eskalierte ein Streit in der Wellritzstraße. Drei

Männer schlugen erst auf einen 25-Jährigen und dann auch noch auf einen 31 Jahre

alten Helfer ein. Gegen 15:20 Uhr besuchte der 25 Jahre alte Wiesbadener einen

Schnellimbiss in der Wellritzstraße. Vor dem Laden befanden sich drei oder vier

junge Männer, die sich extrem laut unterhielten und hierbei herumgrölten. Ein 31

Jahre alter Kunde eines gegenüberliegenden Reisebüros sprach die jungen Männer

hierauf an, was diese aber mit noch lauterem und nun auch aggressivem Gebrülle

quittierten. Nun ging der 25-Jährige zu Ihnen und wies sie wegen ihres

Verhaltens zurecht. Plötzlich stand die Gruppe geschlossen auf und wenigstens

drei Männer schlugen auf den 25-Jährigen ein. Der 31-Jährige bemerkte dies,

machte kehrt und wollte dem jungen Mann helfen, woraufhin die drei Männer auch

auf ihn einschlugen. Beide Geschädigten ging zu Boden, die Täter schlugen und

traten aber weiter auf sie ein, bis mehrere Passanten einschritten. Die Täter

flüchteten danach über die Hellmundstraße in Richtung Bleichstraße. Alle Täter

sollen etwa 16 bis 25 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben.

Einer der Täter sei circa 170 bis 18 cm groß, habe einen Oberlippenbart sowie

einen Kinnbart und sei mit einem blauen Jogginganzug bekleidet gewesen. Das

Oberteil habe mittig einen weißen Streifen gehabt und an den Enden der

Hosenbeine wären jeweils ein weißer und ein grüner Streifen gewesen. Dazu trug

er weiße Air Jordan-Schuhe der Marke Nike. Der zweite Täter soll 180 cm groß

sein, ein schwarzes T-Shirt, eine Jenas weiß-graue Schuhe der Marke Nike und

eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Vom dritten Täter ist nur bekannt,

dass er einen dunklen Bart hatte und eine schwarze Jacke trug.

Trickdieb klaut Geldbörse aus Rollator, Wiesbaden, Südost, Langenbeckplatz,

Freitag, 04.08.2023, 11:49 Uhr

(cp)Eine Seniorin wurde am Freitagmittag am Langenbeckplatz Opfer eines dreisten

Trickdiebes. Unbemerkt durchwühlte der Unbekannte die Handtasche der Frau und

entwendete ihr Portemonnaie. Die 85 Jahre alte Frau, welche auf einen Rollator

angewiesen ist, war gegen 11:50 Uhr zu Fuß auf dem Langenbeckplatz unterwegs.

Hier begegnete sie einem scheinbar freundlichen Mann mittleren Alters und die

beiden begannen zu Plaudern. Der Fremde legte derweil seine Jacke auf ihrem

Rollator ab. Nach dem Plausch verabschiedete sich der Herr nahm seine Jacke und

ging in Richtung Frankfurter Straße davon. Durch das Gespräch abgelenkt und die

Jacke verdeckt, hatte die Dame leider nicht bemerkt, dass der Täter ihre in dem

Korb des Rollators deponierte Handtasche durchwühlt und ihr Portemonnaie

entwendet hatte. Der Täter soll circa 170 cm groß und 40 bis 50 Jahre alt und

korpulent sein. Er sei zwar von westeuropäischer Erscheinung gewesen, habe aber

eher gebrochen Deutsch gesprochen. Er habe dunkle Haare, einen dunklen Bart und

sei mit einer blauen Steppjacke, einem grau-blau karierten Hemd sowie mit einer

grauen Hose bekleidet gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizei zu melden. Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter 0611 345-2140

entgegen.

Von Auto erfasst – Zwölfjährige hat Schutzengel, Wiesbaden, Westend,

Bleichstraße/ Platz der Deutschen Einheit Freitag, 04.08.2023, 15:35 Uhr

(cp)Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein zwölfjähriges Mädchen bei

einem Verkehrsunfall in der Bleichstraße. Sie wurde von einem Auto erfasst, kam

aber mit Schürfwunden und Prellungen glimpflich davon. Die junge Dame war am

Nachmittag mit einem Linienbus unterwegs und stieg gegen 15:35 Uhr am Bussteig B

in der Bleichstraße aus. Sie wollte über die Bleichstraße hinweg zum Platz der

Deutschen Einheit laufen. Hierfür nutzte sie die Lücke zwischen zwei haltenden

Bussen und rannte blindlings auf die Fahrbahn, direkt vor einen vorbeifahrenden

VW Polo. Dessen 49 Jahre alte Fahrerin war zum Glück recht langsam unterwegs,

hatte aber dennoch keine Chance den Unfall zu verhindern. Die Zwölfjährige wurde

aufgeladen, weggeschleudert und kam knapp neben einem Bordstein auf dem Boden

auf. Die Besatzung eines Rettungswagens stellte dann aber glücklicherweise nur

kleinere Prellungen und Schürfwunden bei dem Mädchen fest.

Alkoholisiert Unfall verursacht,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 05.08.2023, 03:30 Uhr

(mv) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Dotzheimer Straße in

Wiesbaden zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

und hohem Sachschaden.

Ein 56-Jähriger Wiesbadener war am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr mit seinem Land

Rover auf der Dotzheimer Straße in Richtung Wiesbaden-Dotzheim unterwegs. Aus

zunächst ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte

zuerst gegen einen Pfosten eines Parkleitschildes. Anschließend überschlug sich

das Fahrzeug, prallte dabei noch gegen einen Parkscheinautomaten und mehrere

Verkehrsschilder. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste behandelt werden.

Bei der Befragung des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter

Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein

beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Land Rover erlitt

einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von

ca. 80000 Euro.

Mehrere Autos beschädigt,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Samstag, 05.08.2023, 01:00 Uhr

(mv)Mehrere Reifen an drei nebeneinander geparkten Pkw wurden in der Nacht von

Freitag auf Samstag von einem unbekannten Täter zerstochen. Zudem wurden die Pkw

auch noch zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Das 5.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen

sich unter der Rufnummer 0611- 345 2540 zu melden.

Illegales Kraftfahrzeugrennen auf BAB 3

Wiesbaden (ots) – Am Samstag, den 05.08.2023, wurde gegen 10:00 Uhr ein

Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln

zwischen Bad Camberg und Limburg gemeldet. Beide sollen dabei mehrfach über den

Standstreifen gefahren und andere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig rechts und

rücksichtslos überholt haben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich laut Mitteiler

um einen weißen Mercedes GLE und einen grauen BMW X5 mit belgischer Zulassung.

Im Rahmen der Fahndung konnte der graue BMW X5 im Verkehr festgestellt und einer

Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der

Fahrzeugführer zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die im

Fahrzeug aufgefundenen Betäubungsmittel werden derzeit noch im Labor untersucht.

Wer zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben kann, ist dazu aufgerufen, sich

bei jeder Polizeidienststelle seiner Wahl oder unter 0611 345 41 40 an die

Ermittler der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu wenden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bad Schwalbach (ots) – Kellerbrand, Schlangenbad-Bärstadt, Wambacher Straße,

04.08.2023, 23:55 h

Am Freitag, den 04.08.2023 bemerkte kurz vor Mitternacht ein Bewohner Geräusche

aus dem Keller. Als er nachsehen wollte, kam ihm bereits dichter Qualm entgegen.

Er verließ daraufhin sofort mit seiner Familie das Haus und verständigte die

Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Die Familie blieb unverletzt. Außer dem

Keller konnte das Haus weiter genutzt werden. Brandursache war ein technischer

Defekt an einer Gefriertruhe im Keller. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa

50.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht – Eltville-Erbach, Franseckystraße 17, 03.08.2023 16:35 Uhr

04.08.2023 07:10 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde ein geparkter blauer Peugeot durch einen

bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in Höhe der Franseckystraße 17 in

Eltville-Erbach erheblich beschädigt. An dem PKW des geschädigten Erbachers

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR. im Bereich der Fahrerseite.

Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf den Verursacher.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation

Eltville unter der 06123/9090-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Zweirad gestürzt und verletzt – Eltville, Wallufer Straße 12, 06.08.2023 –

03:22 Uhr

Ein 20-jähriger Wiesbadener kam in der Nacht zu Sonntag mit seinem Krad auf

regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der junge Mann

befuhr um 03:22 h die Wallufer Straße von Eltville in Richtung Walluf.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle

über sein Zweirad, wodurch an diesem ein vierstelliger Sachschaden entstand. Zur

Behandlung seiner Verletzungen wurde der Kradfahrer in ein Wiesbadener

Krankenhaus transportiert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit.

Unfall mit verletzter Person, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße Ecke B 54,

04.08.2023, 15:10 h

Ein 23Jähriger aus Aarbergen kam mit seinem Opel Corsa aus Bad Schwalbach und

wollte nach links in Richtung Aarbergen auf die B 54 abbiegen. Dabei übersah er

die von rechts kommende 48Jährige aus Taunusstein mit ihrem Skoda, die bei dem

Zusammenstoß leicht verletzt wird. Es werden mehrere Verkehrsschilder

beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.