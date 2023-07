Bergstrasse

Bensheim: Spezialbohrer-Diebstahl nach Kellereinbruch / Polizei ermittelt

Bensheim – Auf einen Spezialbohrer hatte es ein unbekannter Täter

vermutlich während eines nächtlichen Einbruchs im Keller eines

Mehrfamilienhauses abgesehen.

Der Kriminelle verschaffte sich zwischen 20.00 Uhr am Donnerstag (27.7.) und

11.00 Uhr am Freitag (28.7.) gewaltsamen Zutritt zum Kellerraum eines

Mehrfamilienhauses. Im Inneren bewegte er sich nach ersten Erkenntnissen gezielt

zum Lagerungsort des entsprechenden Spezialbohrers und entwendete diesen mitsamt

allen Zubehörteilen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert

Euro. Andere im Keller befindliche Maschinen sowie weitere Keller-Räume blieben

unangetastet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten. sich unter der

Telefonnummer 06251/8468-0 bei der Polizei in Bensheim zu melden.

Heppenheim: Frau in Unterführung angegriffen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heppenheim – Eine 20-Jährige Frau aus Heppenheim wurde am Samstagabend

(29.7.) unvermittelt Geschädigte eines Angriffs in einer Fußgängerunterführung.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die junge Frau gegen 20.30 Uhr im

Bereich der Ludwigstraße, nahe der Fußgängerzone (Friedrichstraße). In einer

Fußgängerunterführung, die von der Ludwigstraße aus in Richtung der Parkplätze

am „Parkhof“ führt, wurde sie von vier Männern angesprochen und nach Bargeld

gefragt. In einem unmittelbaren Moment attackierten die Unbekannten die Frau mit

Schlägen und Tritten und brachten sie zu Boden. Nachdem sie feststellten, dass

die Geschädigte kein Bargeld bei sich hatte, ließen die Täter von ihr ab und

flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Frau klagte über Schmerzen und musste

in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung

nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler

Teint, war zur Tatzeit mit einem schwarzen Pullover bekleidet

2.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler
Teint, war mit einem weißen T-Shirt der Marke „ALPHA" sowie blauer Jeans
bekleidet

Teint, war mit einem weißen T-Shirt der Marke „ALPHA“ sowie blauer Jeans

bekleidet

3.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80- 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler
Teint, trug ein blaues T-Shirt der Marke „ALPHA" und eine weiße Jeans

Teint, trug ein blaues T-Shirt der Marke „ALPHA“ und eine weiße Jeans

4.Täter: männlich, 20-25 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, schwarze Haare, dunkler
Teint, graue Jogginghose

Teint, graue Jogginghose

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben

können. Unter der Rufnummer 06252/706-0 sind die Beamtinnen und Beamten zu

erreichen.

Heppenheim: Unter Alkohol am Steuer / Führerschein durch die Polizei eingezogen

Heppenheim – Eine 61 Jahre alte Autofahrerin stoppten Beamte der

Polizeistation Heppenheim am Samstagnachmittag (29.7.), gegen 17.50 Uhr, im

Bereich der Lorscher Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die 61-Jährige unter Alkoholeinwirkung

am Straßenverkehr teilnahm. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte

anschließend einen Wert von 2,7 Promille an. Die Frau wurde vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren

Führerschein stellten die Beamten sicher. Auf sie kommt nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Bensheim / Schwanheim: Zigarettenautomat aufgebrochen / Wer kann Hinweise geben?

Bensheim – Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag

(28.7., 17 Uhr) und Samstagmorgen (29.7., 6.30 Uhr) an einem Zigarettenautomaten

in der Schulzengasse im Stadtteil Schwanheim zu schaffen gemacht. Die

Kriminellen öffneten den Automaten auf gewaltsame Weise und entnahmen die darin

befindliche Geldkassette an sich. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das

Weite. Angaben zu dem verursachten Schaden können derzeit noch nicht gemacht

werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich bei dem zuständigen Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Bensheim-Wilmshausen: Fahrräder aus Garage gestohlen / Zeugenaufruf

Bensheim – In der Nacht zum Freitag (28.7.) trieben Unbekannte im Ortsteil

Wilmshausen ihr Unwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Kriminellen

in der Straße „Zum Katzenrech“ auf gewaltsame Weise eine Garage eines

Mehrfamilienhauses. Aus dieser entwendeten sie im Anschluss zwei

Elektrofahrräder der Marke „Ghost“.

Der verursachte Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere

Tausend Euro. Das Kommissariat 41 in Bensheim ist mit den Ermittlungen betraut

und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Birkenau: Riskante Überholmanöver auf der Landstraße/Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Birkenau – Am Sonntag (30.07.), in der Zeit zwischen 13.00 und 13.20 Uhr,

kam es auf der Landesstraße 3408 zwischen Birkenau und Löhrbach zu mehreren

riskanten Überholmanövern durch den Fahrer oder die Fahrerin eines Skoda Kodiaq.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Wagenlenker zunächst im

Kurvenbereich, kurz vor dem „Auentalhof“, drei Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf

wollte der Fahrzeugführer kurz vor der Einmündung Löhrbach Richtung Buchklingen

erneut mehrere Fahrzeuge überholen, musste aufgrund eines entgegenkommenden

Feuerwehrfahrzeuges jedoch wieder einscheren, um einen Unfall zu vermeiden.

Durch das plötzliche Einscheren musste das zuletzt überholte Auto eine

Gefahrenbremsung ausführen, wobei es nur knapp einer Kollision mit einem aus

Richtung Buchklingen kommenden Radfahrer entging.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr und sucht Betroffene und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere

überholte Autofahrer, der Radfahrer, sowie die Insassen des Feuerwehrfahrzeuges

werden gebeten sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer

06207/ 9405-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Heppenheim – In der Zeit von Freitag, den 29.07.2023, 09:00 Uhr bis

Samstag, den 30.07.2023, 21:10 Uhr, ereignete sich in Heppenheim, Moselstraße

ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Moselstraße in unbekannte Fahrtrichtung

und touchierte in Höhe der Hausnummer 5-7 einen metallic blauen Seat Ibiza.

Hierbei beschädigte dieser den Seat an der linken Front. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte

sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem beschädigten Seat konnte weißer Lackabrieb festgestellt werden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Neckarsteinach – Wie erst heute am 30.07.2023 bekannt wurde, kam es am

Samstag (29.07.) gegen 20:20 Uhr im Werftweg in Neckarsteinach zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 37-jähriger Fußgänger aus Neckarsteinach,

sowie dessen knapp einjähriger Sohn verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt lief

der Fußgänger mit seinem in einer Trage vor dem Körper befindlichen Sohn aus

Richtung der Neckarstraße kommend auf dem Werftweg. Bereits kurz nach der

Einmündung wurde der Fußgänger rücklings von einem Fahrradfahrer erfasst und kam

zu Fall. Durch den Sturz wurde sowohl der Fußgänger als auch dessen Sohn leicht

verletzt.

Der bisher unbekannte männliche Radfahrer hielt nach der Kollision kurz an und

entschuldigte sich in ausländischer Sprache bei dem Fußgänger. Anschließend

entfernte sich der Radfahrer jedoch ohne sich nach dem Fußgänger zu erkunden

oder seine Personalien zu hinterlassen. Der männliche Radfahrer kann wie folgt

beschrieben werden: 30-35 Jahre alt, ca. 170cm groß, südosteuropäisches

Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu

dem bisher unbekannten Radfahrer oder dessen Fahrrad machen können, sich unter

der Telefonnummer 06207/ 9405-0 bei der Polizei in Wald-Michelbach zu melden.

Radfahrer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Biblis – Wie erst heute am 30.07 bekannt wurde, kam es am Freitag (21.07.)

an der Einmündung Berliner Straße und Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 47-jähriger Mann aus dem

Landkreis Karlsruhe hatte gegen 11:20 Uhr die Berliner Straße befahren, als aus

der Breslauer Straße heraus ein Pkw einbog und dem Radfahrer die Vorfahrt nahm.

Er musste stark abbremsen und kam zu Fall, ohne dass es zu einer Berührung mit

dem Pkw kam. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter. Die

Polizei Lampertheim bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder

Angaben zu dem unbekannten Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer

06206-94400 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Heppenheim – In der Wiesbadener Straße in Heppenheim kam es zwischen dem

29.07.2023 18:00 Uhr und dem 30.07.2023 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Beschädigt wurde ein schwarzer Mercedes C 200, welcher dort ordnungsgemäß auf

einem Parkplatz geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 300 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können,

werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer

06252-7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Darmstadt – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet am Dienstag (8.8.)

allen interessierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern eine kostenlose

Fahrradcodierung zur Diebstahlprävention an. Die Veranstaltung findet zwischen

10 und 15 Uhr auf dem Gelände des Polizeireviers in der Bismarckstraße 16 statt,

eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle

Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das

Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Schlüssel zum Akku

mitzubringen. Bitte ermitteln Sie im Voraus auch die Rahmennummer des Zweirades.

Diese finden Sie am Rad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrades

eingeschlagen. So ist die schnelle Zuordnung zur rechtmäßigen Eigentümerin oder

dem rechtmäßigen Eigentümer möglich, etwa im Falle des Verlusts oder des

Diebstahls. Die Maßnahme soll die Fahrräder für potenzielle Diebe unattraktiv

machen.

Darmstadt: Mehrere Fahrzeuge beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Nachdem zwischen Freitagabend (28.7.) und Samstagmorgen

(29.7.) mehrere Fahrzeuge im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes beschädigt

wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge haben bislang Unbekannte unter anderem in der

Mollerstraße ihr Unwesen getrieben. Dort haben es die Vandalen insbesondere auf

die Außenspiegel von mehreren dort geparkten Fahrzeugen abgesehen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand konnten an über 20 Fahrzeugen Schäden festgestellt

werden. Wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen

gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim

Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Fotoladen

Darmstadt – Einen schnellen Festnahmeerfolg konnte die Polizei nach einem

Einbruch in einen Fotoladen in der Wilhelminenstraße in der Nacht zum Montag

(31.7.) verzeichnen.

Gegen 3.20 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Sofort begaben

sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde das

Schaufenster des Ladens eingeschlagen, der Verkaufsraum durchwühlt und Beute

bereitgelegt. Die Ordnungshüter konnten schließlich einen 43 Jahre alten

Tatverdächtigen noch im Laden vorläufig festnehmen. Er musste die Streifen für

weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier begleiten. Insgesamt entstanden

Schäden, die auf über 2000 Euro geschätzt werden. Der 43-jährige Tatverdächtige

wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt – In der Zeit von Sonntag (30.07.) 09:00 Uhr bis Montag

(31.07.) 07:30 Uhr, kam es in der Alicestraße in Ober-Ramstadt zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die

Alicestraße in Richtung Darmstädter Straße und touchierte in Höhe der Hausnummer

22 einen dort geparkten weißen VW Golf an der vorderen linken Fahrzeugseite. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte

sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit

der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 6330-0 in

Verbindung zu setzen.

Dieburg: Fahrradladen im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg – Ein Fahrradladen in der Frankfurter Straße rückte in der Nacht

zum Samstag (29.7.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten zwischen 1.30 und 2 Uhr

an einem Fenster des Ladens gewaltsam zu schaffen. Dieses hielt dem

Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch entstanden

Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen betraut und hofft

auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat,

wird gebeten, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer

06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Pfungstadt: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete / Mehrere Personen verletzt

Pfungstadt – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend

(30.07.) gegen 21:45 Uhr in der Christian-Meid-Straße. Zwei Personengruppen

gerieten aus bislang ungeklärten Gründen in Streit, der sich im weiteren Verlauf

zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Einsatz von Hieb- und Stichwaffen

entwickelte. Durch den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnten die

streitenden Parteien getrennt und die Gemüter beruhigt werden. Insgesamt

erlitten sechs Personen Verletzungen leichterer Art im Kopf- oder

Schulterbereich. Sie wurden durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte vor

Ort versorgt. Drei von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende

Krankenhäuser. Zwei der Verletzten, 28 und 29 Jahre alte Männer, erwartet nun

ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße 70 in 64546 Mörfelden-Walldorf OT: Walldorf

Mörfelden-Walldorf

Am Montag, den 31.07.2023 war von 12:00 Uhr bis 15:55 Uhr ein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Gartenstraße Höhe Hausnummer 70 in 64546 Mörfelden-Walldorf geparkt. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Mörfelden: Autobahnfahnder beschlagnahmen Drogen und nehmen per Haftbefehl gesuchten Mann fest

Mörfelden

Für zwei Männer, im Alter von 48 und 54 Jahren, endete die Fahrt am Freitagabend (28.07.) auf einem Parkplatz der A 5 bei Mörfelden. In ihrem unversicherten Auto wurden bei einer Kontrolle durch Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen rund 500 Gramm Marihuana gefunden. Darüber hinaus stellten die Beamten noch 1600 Euro Bargeld bei ihnen sicher. Der 48-Jährige wurde zudem von kroatischen Behörden per internationalem Haftbefehl zur Verbüßung einer dreijährigen Freiheitsstrafe gesucht. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Fahnder noch einmal über 400 Gramm Marihuana sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen.

Der 54 Jahre alte Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Begleiter wurde zum Zwecke der Auslieferung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Beide müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Geinsheim: Tödlicher Badeunfall

Trebur- Geinsheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30.07.) begab sich ein 19-jähriger Mann aus Trebur zum Baden in den Kiebertsee und wollte diesen laut Zeugenaussagen durchschwimmen. Nachdem der 19-jährige nicht an das Ufer zurückkehrte, wurden um 00.30 Uhr die Rettungsdienste und Polizei verständigt. Taucher der DLRG konnten den jungen Mann noch aus dem See retten und dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde der Treburer in lebensbedrohlichem Zustand in eine Darmstädter Klinik eingeliefert, wo er leider im Laufe der Nacht verstorben ist. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Trebur, Geinsheim und Hessenaue, Kräfte der DLRG aus Leeheim, Stockstadt und Nauheim Trebur. Jeweils ein NEF und ein RTW, die Notfallseelsorge und der Brandschutzaufsichtsdienst.

Odenwaldkreis

Oberzent-Hetzbach: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagabend (29.07.2023) kam es gegen 18:00 Uhr auf der B 45 im Bereich Hetzbach, kurz vor dem Abzweig nach Etzean zu einem schweren Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Ein 81-Jähriger Odenwälder befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem PKW die B 45 kommend aus Beerfelden in Richtung Hetzbach. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor dem Abzweig nach Etzean, kam der 81-Jährige sodann aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen weiteren Verkehrsteilnehmer und kollidierte anschließend mit der dortigen ansteigenden Böschung und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 81-Jährige schwer und seine 82-jährige Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über 50.000 EUR geschätzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Darüber hinaus waren Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt, sowie die Polizei mit mehreren Streifen an dem Einsatz beteiligt; zeitweise waren sogar zwei Hubschrauber der Rettung und der Polizei am Unfallort eingesetzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße über mehrere Stunden bis 22:00 Uhr komplett gesperrt, sodass der Verkehr umgeleitet werden musste.

Neckarsteinach/Oberzent: Mehrere Verstöße nach Motorradkontrollen

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Sonntag (30.07.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, unterstützt von weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen sowie Kollegen aus Karlsruhe und Mannheim, Verkehrskontrollen am Parkplatz „Vierburgen“ an der Bundesstraße 45 bei Neckarsteinach und am Parkplatz „Hömerichbrunnen“ an der Landesstraße 3410 bei Rothenberg durch. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter hierbei 55 Biker aber auch 22 Autofahrer genauer unter die Lupe.

Für zwei Motorradfahrer und zwei Autofahrer endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Bei einer der Maschinen sowie den Autos führten mehrere, teils erhebliche Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der andere Biker stand unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

An 20 Motorrädern registrierten die Beamten Mängel, wie zum Beispiel mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen oder technische Veränderungen. Die Fahrer erhielten jeweils Mängelanzeigen, mit denen sie nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen nachweisen müssen.

Erbach: Portemonnaie aus Hosentasche gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Einem 33-jährigen Mann wurde am Freitagnachmittag (28.7.) das Portemonnaie gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Erbacher gegen 15.20 Uhr im Bereich des Spitzgartenwegs von zwei unbekannten Männern in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich griff einer der Männer in die Hosentasche des 33-Jährigen und entwendete aus dieser eine camouflagefarbene Geldbörse, in der sich Bargeld und weitere Dokumente befanden. Anschließend rannten die Täter mit ihrer Beute in Richtung der Sylvester-Stockh-Straße davon. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Der Täter, der das Portemonnaie an sich nahm, soll 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er hatte lockiges, schwarzes Haar. Zur Tatzeit war er mit einem weißen T-Shirt und einer hellbraunen Jeanshose bekleidet. Sein Komplize war etwa 1,80 Meter groß, hatte kurze blonde Haare, helle Haut und ein deutsches Erscheinungsbild.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Erbach zu melden. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Erbach: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Zwischen 20.30 Uhr am Samstag (29.7.) und 1.19 Uhr am Sonntag (30.7.) suchten Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Eulbacher Straße heim. Die Unbekannten verschafften sich nach ersten Erkenntnissen durch die Balkontüre gewaltsamen Zutritt in eine dortige Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenstände und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter mitsamt dem Diebesgut über die Balkontür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 in Erbach zu melden.

Michelstadt-Vielbrunn: Ohne Führerschein von Unfallstelle geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht auf Samstag (29.07.2023) verunfallte ein silberner 5er BMW auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen den Michelstädter Ortsteilen Vielbrunn und Weiten-Gesäß.

Zwischen zwei Linkskurven verlor der Fahrzeugführer in Mitten des Waldes die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort verursachte er Flurschaden und kam an einem Baum zu stehen.

Der PKW wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass die Weiterfahrt unmöglich wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand veranlasste der 20-jährige Fahrzeugführer aus Brombachtal, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, die Abholung des nicht zugelassenen und unversicherten Fahrzeugs. Das Autowrack wurde auf bislang unbekannte Weise nach Vielbrunn geschleppt und außerhalb, auf einer Grünfläche neben der Zufahrt zum Sportplatz abgestellt. Am frühen Samstagmorgen wurde das Fahrzeug, dessen auslaufende Betriebsstoffe ins Erdreich sickerten, durch einen Spaziergänger entdeckt und der Polizei gemeldet.

Die Polizeistation in Erbach sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Beobachtungen zum silbernen 5er BMW des Baujahres 1996, den Unfallhergang und den anschließenden Abtransport nimmt die Polizeistation Erbach unter Tel.-Nr. 06062-953 0 entgegen.