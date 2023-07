Hoffenheim: TSG erweitert Trainerteam mit Philipp Arnold

Sinsheim. Die TSG Hoffenheim wird Anfang August mit einem Neuzugang im Trainerteam in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Google Pixel Frauen-Bundesliga starten. Der 26-jährige Philipp Arnold, der in der vergangenen Saison mit den U17-Juniorinnen von Bayer 04 Leverkusen die Deutsche Meisterschaft gewann, wird als Co-Trainer Aufgaben im Team um Cheftrainer Stephan Lerch übernehmen.

„Mit der Erweiterung unseres Trainerteams werden wir unsere Spielerinnen noch besser und gezielter fördern können und gehen damit auch den nächsten Schritt, unsere Strukturen immer weiter zu professionalisieren“, freut sich Cheftrainer und Sportlicher Leiter Stephan Lerch über den Neuzugang in seinem Team. „Mit seinem Masterstudium an der Sporthochschule in Köln bringt Philipp den fachlichen Background bereits mit, aufgrund seiner erfolgreichen Tätigkeit bei den Juniorinnen von Bayer Leverkusen kennt er sich zudem sehr gut im weiblichen Nachwuchs aus. Wir sind von seiner Qualität überzeugt und er wird unser Trainerteam nicht nur mit neuem Input, sondern auch mit seiner sympathischen, offenen und zielstrebigen Art bereichern.“

Die ersten Erfahrungen im Leistungssport sammelte Philipp Arnold in den vergangenen

eineinhalb Jahren bei den U17-Juniorinnen von Bayer 04 Leverkusen, mit denen er in der Saison 2022/23 die Deutsche Meisterschaft gewann. Arnold ist B-Lizenz-Inhaber und wird in Kürze sein Masterstudium „Leistung, Training & Coaching im Spitzensport“ an der Deutschen Sporthochschule in Köln abschließen. „Ich erwarte bei der TSG Hoffenheim ein höchst ambitioniertes und motiviertes Team, das jeden Tag bestmöglich an sich arbeiten und dazulernen will, um erfolgreich zu sein“, blickt der neue Co-Trainer auf seinen Start. „Zudem freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, von dem ich menschlich einen tollen ersten Eindruck gewonnen habe.“

„Die zusätzliche Manpower sowie das Knowhow, das Philipp mitbringt, werden uns sicherlich guttun“, betont Stephan Lerch. Mit Blick auf seine Ziele ergänzt Arnold: „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Spielerinnen jeden Tag mit Freude und Konzentration an den gemeinsamen Zielen arbeiten wollen. Zudem wird mein Fokus darauf liegen, die Spielerinnen bei der Erhöhung ihrer Spielgeschwindigkeit sowie der ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen.“

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)