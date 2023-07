Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in der Bruchstraße

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 14.07.2023 auf den 15.07.2023 drangen unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein. Hierbei wurden mehrere technische Gerätschaften im derzeitigen Wert von 80.000 EUR entwendet.

Sollte es Zeugen geben, welche sachdienliche Hinweise geben können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.

Bad Dürkheim: Auseinandersetzung auf Flohmarkt

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.07.2023 wurde eine 14-Jährige gegen 10:00 Uhr auf dem Flohmarkt in der Mannheimer Straße durch eine unbekannte Frau aus heiterem Himmel angeschrien und bespuckt. Ferner hat die unbekannte Angreiferin versucht die 14-Jährige mit einer Handtasche zu schlagen. Mehrere Passanten sind der 14-Jährigen zu Hilfe gekommen, woraufhin sich die Angreiferin entfernte.

Diesbezüglich wird gebeten, dass sich etwaige Passanten, welche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion in Bad Dürkheim in Verbindung setzen.

Haßloch: Zwei alkoholisierte Unfallbeteiligte

Haßloch (ots) – Am 16.07.2023 wurde der Polizei Haßloch kurz vor 2 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW in der Neustadter Straße in Haßloch gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Unfallbeteiligten, ein 54-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim und eine 39-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße an, der Andere sei mit dem PKW nicht weit genug rechts gefahren. Hierdurch kam es zum Kontakt der beiden Außenspiegel der Fahrerseiten, woran natürlich der Andere Schuld gehabt habe. Doch nicht nur die Wahrnehmung des Unfallhergangs schien sehr ähnlich, auch der Abend vor dem Unfall verlief bei den Unfallbeteiligten wohl gleichgelagert. Denn im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass beide Fahrzeugführer vor dem Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert hatten. So ergaben die freiwilligen Atemalkoholtests bei beiden Kraftfahrzeugführern jeweils Werte von über 1,1 Promille. Dementsprechend wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und jeweils eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt und der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung über die Entziehung der Fahrerlaubnis übersandt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):