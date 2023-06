Verkehrsunfallflucht (1); Polizei sucht Zeugen

In der Niederhoner Straße in Eschwege ist am Donnerstag ein schwarzer Kia Ceed von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz des „toom-Baumarktes“ zwischen 10.40 Uhr und 11.20 Uhr geparkt. Der Kia wurde beim Ein-/Ausparken an der hinteren, linken Fahrzeugseite im Bereich der Tür und des Kotflügels beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Verkehrsunfallflucht (2); rollender Einkaufswagen beschädigt geparktes Auto; Verursacher verlässt unerlaubt den Unfallort

Beim Einladen von Einkäufen auf dem Parkdeck des Kaufland-Einkaufsmarktes in Eschwege ist einem 72-jährigen Mann aus Bad Sooden-Allendorf am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr ein Einkaufswagen davongerollt und gegen das geparkte Auto einer 59-Jährigen aus Wanfried geprallt. Dabei entstand am Auto der 59-Jährigen ein Schaden von 100 Euro an der hinteren, linken Tür. Da der Mann nach Beendigung der Einkäufe sich nicht weiter um den entstandenen Schaden kümmerte und die Unfallstelle verließ, brachte die Geschädigte den Vorfall zur Anzeige, nachdem sie von Zeugen des Vorfalls in Kenntnis gesetzt worden war. Der 72-Jährige konnte daraufhin als Verursacher ermittelt werden. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht.

Auffahrunfall

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Schimberg ist am Donnerstagmorgen gegen 07.47 Uhr auf den Wagen einer 36-Jährigen aus Wanfried aufgefahren. Beide waren auf der B 249 von Schwebda in Richtung Eschwege unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus an der Ampel am Grebendorfer Hüttchen, musste die 36-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was die 48-Jährige zu spät erkannt hatte. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe

Wildunfall

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Großalmerode kollidierte heute Morgen um 07.00 Uhr einem Reh, als er auf der Kreisstraße K 42 von Laudenbach in Richtung Rommerode unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon, am Auto des Mannes entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Rentnerin bemerkt Diebstahlsversuch; Täter flüchtet

Ein unbekannter männlicher Täter hat am Donnerstagvormittag versucht, einer 83-jährigen Rentnerin das Portmonee zu klauen. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.47 Uhr im Herkules-Markt in Witzenhausen (Bornemannweg), wo er Unbekannte versuchte an das Portmonee der Frau in deren Jackentasche zu gelangen. Als die Seniorin dies bemerkte, fing sie laut an zu schreiben, so dass der Dieb die Geldbörse fallen ließ und die Flucht ergriff. Es soll sich um einen Mann, ca. 20 bis 30 Jahre alt, mit hellem Hauttyp gehandelt haben, der eine helle / graue Baseballkappe trug. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 13:12 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 42-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die Honer Straße in Oberhone in Richtung Reichensachsen. In der dortigen Engstelle fuhr sie trotz Gegenverkehrs ein, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einer 37-Jährigen aus Cornberg gefahren. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Wildunfall

Um 14:59 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Kella die L 3334 in der Gemarkung von Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am 31.05.23 wurde zwischen 04:00 Uhr und 10:35 Uhr in der Landstraße in Waldkappel-Bischhausen durch Unbekannte ein Zigarettenautomat, der an einer Hauswand befestigt ist, aufgebrochen. Nachdem der Automat aufgehebelt wurde, entnahmen der oder die Täter das Bargeld und die Zigarettenschachteln, wobei davon auszugehen ist, dass sich keine größeren Mengen mehr in dem Automaten befanden. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Um 22:37 Uhr wurde gestern Abend ein 33-Jähriger aus Spangenberg in der Reichensächser Straße in Eschwege mit seinem Pkw angehalten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, worauf ein Test durchgeführt wurde. Dieser verlief mit ca. 1,2 Promille positiv. Zudem wurde in der Fahrertür eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Im Bereich des „Schlossplatzes“ in Eschwege wurde gestern Abend, um 22:45 Uhr, ein weiterer Pkw angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige Fahrer aus Eschwege unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein Test verlief positiv auf THC, Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Um 01:58 Uhr wurde vergangene Nacht ein 41-Jähriger aus Spangenberg im Bereich der Brückenstraße / Stad in Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:40 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 24-Jähriger aus Hörselberg mit seinem Pkw die B 7 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Netra kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall auf Tankstellengelände

Um 06:35 Uhr befuhr gestern Morgen ein 59-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw auf das Tankstellengelände in der Straße „Unter den Weinbergen“ in Witzenhausen. Auf dem Tankstellengelände befand sich bereits ein 56-Jähriger aus Röhrig, der mit seinem Pkw in Richtung Tankstelleneinfahrt fuhr. Dabei fuhr er gegen den Pkw des 59-Jährigen, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Pkw des 56-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Pkw rollt zurück

Um 13:26 Uhr parkte gestern Mittag ein 29-Jähriger Witzenhäuser sein Fahrzeug in der Straße „Vor dem Rabensberg“ in Witzenhausen ab. Trotz angezogener Handbremse setzte sich der Pkw in Bewegung, fuhr gegen einen Zaun und überrollte zwei Mülltonnen. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Unfall beim Wenden

Um 20:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 31-Jähriger aus Rumänien mit einem Sattelzug die L 3464 von Witzenhausen in Richtung Wendershausen (Am Stieg). In Höhe der Einmündung „Am Sulzberg“ beabsichtigte er im Rahmen einer Suche nach einem Rastplatz zu wenden. Dies gelang jedoch nicht, so dass der Auflieger gegen eine Schutzbegrenzung eines Wasserablaufs fuhr. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Wildunfall

Um 06:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 56-jähriger Witzenhäuser die B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand Sachschaden.

Reh tödlich verletzt

Um 20:48 Uhr befuhr gestern Abend ein 48-Jähriger aus Sontra die B 400 von Wommen in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Unhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Suche nach Kitze mit Drohne

Da es sich bei dem getöteten Reh um eine Ricke handelte, die möglicherweise mehrere Rehkitze in Begleitung hatte, wurde durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten in den späten Abendstunden versucht mittels eines Drohneneinsatzes die Kitze ausfindig zu machen, da diese alleine nicht überlebensfähig sind. Im Rahmen der Nachsuche mittels Drohne wurde die B 400 durch Beamte der zuständigen Polizeidienststelle in Sontra die B 400 abgesichert und sobald erforderlich auch kurzfristig einseitig gesperrt.

Zwei Kitze aufgefunden

Um 00:20 Uhr konnten auf diese Art und Weise zwei Kitze aufgefunden werden, um die sich der Jagdausübungsberechtigte weiter kümmern wird.