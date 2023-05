Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: E-Mountainbike gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 29.04.2023 20:00 Uhr bis 01.05.2023, 18:00 Uhr wurde ein, in einer Tiefgarage, in der Portugieser Straße in Bad Dürkheim abgestelltes E-Bike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Kettenschloß. Bei dem Herrenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Bulls, Modell Crossflyer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Lagerhalle

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 28.04.2023, 16:00 Uhr, bis 02.05.2023, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle und den daran angrenzenden Büroräumlichkeiten in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Büroräume. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass Spezialwerkzeug im Wert von ca. 100 000 Euro entwendet wurde. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Weisenheim am Berg: Hund angefahren und geflüchtet

Weisenheim am Berg (ots) – Am 02.05.2023 gegen 11:15 Uhr wurde ein Hund in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg angefahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Astra fuhr den freilaufenden Jack Russell an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Hund wurde durch den Hundehalter zu einem Tierarzt verbracht. Über den gesundheitlichen Zustand des Hundes ist bislang nichts näheres bekannt. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Opel als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt an seiner Wohnanschrift im Bereich Grünstadt wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Gönnheim: Kennzeichen und Kühlerniere entwendet

Gönnheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 25.04.2023 20:00 Uhr bis 28.04.2023, 08:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Gönnheim das vordere Kennzeichen und eine Kühlerniere eines BMW Z8 entwendet. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß unter einem Carport an der Wohnanschrift abgestellt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Weisenheim am Sand: Diebstahl eines Katalysators

Weisenheim am Sand (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 29.04.2023 19:00 Uhr bis 02.05.2023, 09:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand der Katalysator eines Opel Astra ausgebaut und entwendet. Aufgrund der ungewöhnlichen Lärmentwicklung bei der Fahrt, suchte die Halterin umgehend eine Werkstatt auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Berufsinfotag bei der Polizei Grünstadt

Grünstadt (ots) – Du suchst einen vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Dir immer wieder Abwechslung bietet? Du spielst mit dem Gedanken, dich bei der Polizei zu bewerben?

Dann komm vorbei und erhalte weitere Informationen über den Polizeiberuf sowie zu den Einstellungsvoraussetzungen. Erhalte Einblicke in den Wechselschichtdienst, die Kriminalpolizei und vielem mehr. Die Kollegen vor Ort beantworten gerne Deine Fragen.

Wann? 11.05.2023 von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Wo? Bitzenstraße 2, 67269 Grünstadt

Haßloch: Girls’Day – „Dein Tag bei der Polizei Haßloch“

Haßloch (ots) – Unter diesem Motto beteiligte sich die Polizeiinspektion Haßloch am vergangenen Freitag, den 27.04.2023, an dem bundesweiten Aktionstag Girls’Day. Insgesamt 11 Mädchen im Alter von 12-19 Jahren hatten an diesem Tag die Möglichkeit, in den Berufsalltag einer Polizeibeamtin zu schnuppern.

Nach der Begrüßung durch den Dienststellenleiter bekamen die Teilnehmerinnen einen eindrucksvollen und actionreichen Einblick in die Arbeit einer Diensthundeführerin mit deren Sprengstoffspürhund. Darauf folgte ein Rundgang durch die Dienststelle mit der Vorstellung der einzelnen Organisationseinheiten und der Ausstattung verschiedener Einsatzfahrzeuge.

Im Anschluss an die Präsentation der persönlichen Schutzausrüstung einer Polizeibeamtin konnten die Mädchen die Gelegenheit nutzen und selbst verschiedene Schutzausstattungen anprobieren.

Ausgerüstet mit Kamera, Pinsel und Rußpulver, durften sich die Teilnehmerinnen an der Spurensuche und -dokumentation an einem vorbereiteten Tatort versuchen und sich gegenseitig Fingerabdrücke abnehmen. Zum Tagesabschluss erlebten sie noch hautnah echte Verkehrskontrollen.

Die Veranstaltungsteilnehmerinnen waren sich einig, dass es ein spannender und informativer Tag bei der Polizeiinspektion Haßloch war.

Interesse am Polizeiberuf geweckt? Hinweise zu den jeweiligen Bewerbungsvoraussetzungen, hilfreiche Tipps zum Auswahlverfahren sowie umfangreiche Informationen über die Ausbildung gibt es auf der Internetseite www.polizei.rlp.de/karriere.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Grünstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos kam es am 02.05.2023 gegen 13:14 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Grünstadt. Alle drei Fahrzeuge fuhren hintereinander von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreisverkehr. Nach der Einmündung Industriestraße hielten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der nachfolgende Fahrer eines Peugeot fuhr auf den Mercedes-Benz auf, welcher auf den davorstehenden VW aufgeschoben wurde. Die Beifahrerin im VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):