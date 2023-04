Versuchte Sachbeschädigung, 2 Trunkenheitsfahrten und Diebstahl

Speyer (ots) – Am 12.04.2023 gegen 05:30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen in der Wormser Landstraße, welche gegen einen Zigaretten-Automat traten. Die Männer entfernten sich anschließend mit einem E-Scooter und einem Fahrrad. In Höhe der einer Tankstelle kontrollierten die Beamten zwei Männer, die neben einem E-Scooter und einem Fahrrad standen. Beide rochen stark nach Alkohol.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 21-jährige Besitzer des E-Scooters ergab 1,28 Promille. Der 37- jährige Mann stritt ab mit dem mitgeführten Fahrrad in Verbindung zu stehen und zeigte sich fortwährend aggressiv gegenüber den Beamten. Beide Männer wurden zur Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde das Fahrrad sichergestellt und sucht nun seinen Besitzer.

Es handelt es ich um ein Herren Trekkingrad, „Lakes Preload“, 28 Zoll, blauer Rahmen mit hellblauer Schrift „Lakes“, Schutzblech hinten.

Geschädigte oder Zeugen die Angaben zum Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Kontrollen der Polizei am Dienstag

Speyer (ots) – Am Dienstag zwischen 9:40 Uhr und 10:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrradverkehr in der Wormser Straße. Insgesamt zehn Fahrradfahrer fuhren dabei falsch in die Einbahnstraße ein und wurden durch die Beamten kontrolliert.

Zwischen 11-12:30 Uhr kontrollierten die Beamten bei einer Kontrollstelle in der Auestraße 41 Fahrzeuge. Dabei konnten erfreulicherweise keine Beanstandungen festgestellt werden.

Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 10.04.2023, 11 Uhr, bis zum 11.04.2023, 11 Uhr, stemmten bislang unbekannte Täter ein Gartentor zu einer Gaststätte im Closweg auf und gelangten so auf das Gelände. Dort versuchten die Täter zunächst erfolglos, eine eingemauerte Fenster-Vergitterung aus der Wand zu reisen. Als dies scheiterte, sägten sie Vergitterungsstreben an und hebelten das dahinterliegende Fenster auf.

Im Innern durchwühlten sie mehrere Schubladen und durchsuchten Schränke. Sie entwendeten unter anderem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und alkoholhaltige Getränkeflaschen. Zudem wurde ein Herrenrad gestohlen.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 EUR.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Einbruch in Sportverein

Speyer (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 03:00 Uhr und 03:15 Uhr brachen unbekannte Täter eine Seitentür zum Gebäude in der Butenschönstraße auf. Im Innern durchsuchten sie Räume und verwüsteten das dort befindliche Büro. Entwendet wurde ein Mobiltelefon und es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.