Frankfurt-Ostend/Fechenheim/ Stadtgebiet Maintal: Erneut Schwerlasttransport unterwegs

Frankfurt (ots) – (di) Während sich in den vergangenen Wochen bereits zweimal

ein nicht alltägliches Schwergewicht durch den Frankfurter Osten schlängelte,

ist nun für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./ 05. April 2023) ein

weiterer Transport dieser Art geplant. Es kann zeitweise zu

Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Transportstrecke kommen. Um 22:00 Uhr

soll ein Transformator für ein neues Umspannwerk in Maintal im Bereich der

Hanauer Landstraße 443-447 auf die Straße gehen. Von dort aus tritt der

Schwerlasttransport seine Reise zur Zieldestination „Auf der Burg“ in Maintal an

(Streckenverlauf siehe Karte). Die Frankfurter Polizei wird den Transport

begleiten. Im Bereich zwischen der Umladestelle und dem Erreichen der Hanauer

Landstraße im Bereich Ernst-Heinkel-Straße werden mehrere Rangiermanöver

erfolgen. Teilweise wird auch die Gegenfahrbahn für Rangiermanöver benutzt

werden müssen. Die Ankunft des Transports am Zielort ist für 02:00 Uhr am

Mittwochmorgen geplant. Auf und entlang der Fahrtstrecke kann es hierbei

durchaus zu Behinderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, insbesondere: –

im Stadtgebiet Frankfurt am Main auf der Hanauer Landstraße und angrenzenden

Straßen zwischen „Ratswegkreisel“ und „An der Mainkur“. – auf der B8 zwischen

dem Stadtgebiet Frankfurt am Main und Maintal – und im Stadtgebiet von Maintal.

Die An- und Bewohner im Stadtgebiet Maintal werden gebeten, die temporär

eingerichteten Halteverbote entlang der Kennedystraße zu beachten, um einen

reibungslosen Transportablauf gewährleisten zu können. Die Polizei wird alles

daransetzen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Räuber hat es auf Goldkette abgesehen – Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Morgen (02. April 2023) war die Kette eines

Kioskmitarbeiters das Objekt des Begehrens eines 39-Jährigen. Er raubte die

Kette und machte sich aus dem Staub. Polizisten nahmen ihn aber bereits kurz

nach der Tat fest.

Der 39-Jährige betrat gegen 09:20 Uhr den Verkaufsraum eines Kiosks in der

Düsseldorfer Straße. Da er nichts kaufen wollte und sich verdächtig verhielt,

forderte ihn der 23-jährige Mitarbeiter des Kiosks auf, den Laden zu verlassen.

Da der 39-Jährige den Laden nicht verlassen wollte, schob ihn der Mitarbeiter in

Richtung Ausgang. Hierbei griff er dem Mitarbeiter in Richtung Hals und entriss

ihm seine Kette. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort in Richtung

Mainzer Landstraße. Der Mitarbeiter wurde durch das Abreißen der Kette leicht am

Hals verletzt.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe, nahm eine unweit eingesetzte

Funkstreife den Täter aufgrund der übereinstimmenden Beschreibung in der

Niddastraße fest. Die Kette blieb jedoch verschollen. Es handelte sich hierbei

um ein goldfarbenes Modeschmuckstück von geringem Wert. Die Hoffnungen des

Täters dürften sich daher nicht erfüllt sehen. Da er zudem noch stark

alkoholisiert war, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen zur Ausnüchterung in

Gewahrsam genommen.

Frankfurt – Ostend: Einbrecher erkannt, Festnahme eröffnet

Frankfurt (ots) – (dr) Nicht schlecht dürfte ein 40-jähriger Mann in der Nacht

zum Montag (03. April 2023) gestaunt haben, als gegen 02.15 Uhr im Ostend eine

Polizeistreife an ihn herantrat und ihm die Festnahme eröffnete. Die Beamten

erkannten ihn als Tatverdächtigen von zwei versuchten Einbrüchen wieder.

Der 40-Jährige versuchte am Samstagabend in der Ferdinand-Happ-Straße Beute zu

machen. Doch Anwohner bemerkten den Mann, der sich nacheinander an zwei Kellern

zu schaffen machte. Einem der Zeugen gelang es, Fotos von ihm zu machen. Bei dem

Versuch, ihn festzuhalten, ließ der Ertappte seinen Rucksack zurück, in dem sich

zu seinem Pech Dokumente mit seinem Namen befanden. Ihm gelang zwar die Flucht.

Doch seine Identität war geklärt. Zwei Tage später kam es dann auch zur

Festnahme durch die Polizei.

Zwei aufmerksame Beamte des 5. Reviers erkannten ihn in der vergangenen Nacht

wieder, als sich der 40-Jährige zu Fuß am Franziusplatz aufhielt. Sie eröffneten

dem Mann die vorläufige Festnahme. Bei seiner Durchsuchung fanden sie einen

Schlüssel auf, der einem der beiden versuchten Einbrüche zugeordnet werden

konnte. Offenbar kommt er zudem noch für ein weiteres Einbruchsdelikt in Frage,

das sich Anfang März ereignete. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Da er

aufgrund von drei Haftbefehlen ohnehin zur Festnahme ausgeschrieben war,

erfolgte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen auch seine Einlieferung in

eine Justizvollzugsanstalt.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festnahme nach vierjährigen Ermittlungen

Frankfurt (ots) – Die zur Tatzeit 22-jährige Geschädigte befand sich am frühen

Morgen des 07.04.2019 zu Fuß auf dem Nachhauseweg von der U-Bahnstation

„Leipziger Straße“ zu ihrer Wohnanschrift in die Sophienstraße. Bereits an der

U-Bahnstation sprach ein der Geschädigten unbekannter Mann die Frau in

gebrochenem Englisch an und fragte sie, ob sie noch etwas zusammen unternehmen

wollen und er bei ihr übernachten könne. Die Geschädigte verneinte, versuchte,

den Täter abzuwimmeln und setzte ihren Heimweg fort. In der Straße Am Weingarten

griff der Täter die Geschädigte unvermittelt von hinten an, brachte sie zu

Boden, drückte ihren Kopf gegen die Pflastersteine, hielt der schreienden

Geschädigten mit einer Hand den Mund zu und würgte sie mit der anderen Hand bis

zur Bewusstlosigkeit. Als die Geschädigte wieder zu sich kam, weiter um Hilfe

schrie und sich gegen den Täter wehrte, riss dieser ihr die Ketten vom Hals,

raubte ihr Handy und flüchtete in unbekannte Richtung.

Trotz einer sehr markanten Personenbeschreibung: der Täter trug zur Tatzeit eine

gelbe Jacke sowie rote Schuhe und soll nach Angaben der Geschädigten eine

auffällige Tätowierung im Gesicht gehabt haben, erbrachten intensive

Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg. Auch die Ausstrahlung des Falles sowie der

folgenden VGF-Aufnahmen des Täters in der Sendung Aktenzeichen XY in den Jahren

2019 und 2020 verliefen ergebnislos.

Die DNA des bis dahin unbekannten Täters lag der Kriminalpolizei schon

frühzeitig vor, da sie in großer Zahl an der Bekleidung sowie am Hals der

Geschädigten festgestellt worden war. Anhand umfangreichen intensiven

kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte nun aufgrund eines DNA – Treffers, ein

25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung und Raub

verantworten.

Taschendieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Zivilfahnder der

Bundespolizei am Samstagmorgen einen 29-jährigen Friedberger festgenommen, der

gegen 2 Uhr einer 22-jährigen Reisenden eine Handtasche der Marke „Louis

Vuitton“ im Wert von 1500 Euro gestohlen hatte.

Im Wartebereich hatte der Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um die

Handtasche aus der Reisetasche der Reisenden zu ziehen. Was der Täter nicht

bemerkt hatte, waren die Zivilbeamten die ihn beim Diebstahl beobachteten. Als

der Täter den Tatort verlassen wollte, wurde er festgenommen und zur Wache

gebracht. Die Handtasche wurde der Reisenden noch vor Ort wieder ausgehändigt.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wurde der

29-jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Mitarbeiterin und Gast verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 2. April 2023, gegen 07.30 Uhr, befand

sich ein Mann in einem Lokal in der Stoltzestraße. Er sprach die 33-Jährige

Mitarbeiterin an, ihm den Spielautomaten freizuschalten, packte sie dabei an der

linken Hand und schlug diese gegen den Automaten. Danach schubste er die Frau

mehrfach auf den Boden und gegen die Theke. Die Frau erlitt Rötungen am Hals und

an den Handgelenken, zudem wurde ihre Brille beschädigt. Als ein 54-Jähriger

dazwischen gehen wollte, schlug ihm der Täter einen Aschenbecher auf den Kopf.

Der 54-Jährige musste danach mit einer blutenden Wunde mittels Rettungswagen in

ein Krankenhaus verbracht werden. Der Beschuldigte verlor bei der Rangelei

seinen Reisepass und verließ anschließend das Lokal. Demnach handelt es sich bei

ihm um einen 32-jährigen, hier wohnsitzlosen Mann. Die Ermittlungen in der Sache

dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Messerstich

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntagabend (02. April 2023) kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der einer der beiden Akteure ein

Messer einsetzte, und sein Gegenüber damit leicht verletzte. Er wurde

festgenommen.

Gegen 18.15 Uhr kam es in einem Restaurant in der Kaiserstraße zunächst zu

Streitigkeiten zwischen einem 34-Jährigen und einem 44-Jährigen, in deren

Verlauf der 34-jährige Tatverdächtige drohte, den späteren Geschädigten

abzustechen. Die Beteiligten begaben sich nun vor das Restaurant, wo der Streit

weiterging und eskalierte. Der Tatverdächtige schlug dem 44-jährigen Opfer

zunächst mit dem Griff eines Einhandmessers ins Gesicht, und stach ihm

anschließend in den Oberarm. Der Geschädigte erlitt glücklicherweise nur

oberflächliche Verletzungen. Er wurde von einem Rettungswagen medizinisch

versorgt, eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Eine alarmierte Streife konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Der wohnsitzlose Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen.

Frankfurt/ Innenstadt: Schwerer Raub mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (02. April 2023) kam es in der Innenstadt

zu einem schweren Raub, bei dem ein 18-Jähriger von mehreren Personen um seine

Habseligkeiten gebracht wurde. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Alter von

16 und 17 Jahren fest.

Der 18-jährige Geschädigte wurde zunächst auf der Neuen Mainzer Straße von

mehreren Personen bedrängt. Hierbei nahm ein unbekannter Täter dem Geschädigten

seine Basecap vom Kopf und rannte in die Hofstraße davon. Der Geschädigte selbst

nahm die Verfolgung auf. Der Rest der Gruppe folgte jedoch auch. Einer aus der

Gruppe trat dem Geschädigten bei der Verfolgung zunächst das Bein weg, woraufhin

der 18-Jährige zu Boden fiel. Die Personengruppe trat und schlug dann

gemeinschaftlich auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und stahl dessen

Gucci-Bauchtasche mit seinem Handy und einer kleinen Summe an Bargeld. Die Täter

flüchteten daraufhin in Richtung Main.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten unweit des Tatortes anhand der

übereinstimmenden Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige fest. Es handelte

sich um einen 16- und 17-Jährigen, die zunächst versuchten, sich vor der Streife

hinter einem Gebüsch zu verstecken und zu entkommen. Das Raubgut blieb jedoch

verschwunden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch

versorgt. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der

Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Frankfurt/ Gutleutviertel: Räuber mit Schusswaffe erbeutet Bargeld

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (02. April 2023) erbeutete ein bewaffneter

Räuber in einem Hotel im Gutleutviertel Bargeld und konnte unerkannt entkommen.

Gegen 01:15 Uhr tauchte der maskierte Täter an einem Hotel in der Gutleutstraße

auf und verschaffte sich unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe

Zutritt zur Hotellobby. Hier forderte er den dort befindlichen Hotelmitarbeiter

auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Währenddessen bedrohte er den

Mitarbeiter mit seiner Schusswaffe. Der Hotelmitarbeiter packte das Geld aus der

Kasse in eine Plastiktüte und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Beute: wenige hundert Euro Bargeld.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

Männlich, schlanke Statur, ca. 165 cm groß, bekleidet mit einer grauen Jacke,

ansonsten dunkel gekleidet, der Täter trug eine schwarze Maske über dem Gesicht

und führte eine orangefarbene Plastiktüte mit sich.

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich

telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (4. Polizeirevier) unter

der Rufnummer 069/ 755 – 10400 in Verbindung zu setzen

Frankfurt/ Dornbusch/ Ginnheim: Autofahrer hinterlässt eine Spur der Verwüstung – zahlreiche Fahrzeuge beschädigt

Frankfurt (ots) – (di) Für einen erheblichen Sachschaden sorgte in der Nacht von

Freitag auf Samstag (01. April 2023) ein Autofahrer im Bereich Dornbusch/

Ginnheim. Auf seiner Fahrt beschädigte er mehrere geparkte Fahrzeuge und kam

selbst nur unfreiwillig zum Stillstand.

Ungeahnte Folgen hatte die Fahrt eines 35-Jährigen als er Freitagnacht gegen

02:15 Uhr mit seinem Ford auf der Ricarda-Huch-Straße unterwegs war. Hier

beschädigte er im Vorbeifahren mit seinem Auto insgesamt acht am Fahrbahnrand

geparkte Fahrzeuge. Doch anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern,

setzte er seine Fahrt in Richtung Eichendorffstraße fort.

Aber auch hier kollidierte er im Verlauf der fortgesetzten Fahrt mit vier

weiteren geparkten Autos. Die Unfallfahrt nahm erst ein Ende, als sein Fahrzeug

nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug auf die Seite kippte und auf der

Fahrerseite liegen blieb. Die eingesetzten Polizisten trafen den 35-Jährigen

noch auf dem Fahrersitz an und befreiten ihn aus dem Fahrzeug.

Der Grund für die folgenschwere Fahrt lag relativ schnell auf der Hand. Der

Fahrer stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei ihm wurde ein

Atemalkoholwert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit festgestellt. Den

Führerschein konnten die Beamten bei dem Fahrer nicht sicherstellen, denn dieser

war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 85.000 Euro geschätzt. Beim Fahrer wurde eine

Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen des unerlaubten

Entfernens von der Unfallstelle, der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des

Genusses alkoholischer Getränke sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.