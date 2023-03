Gefährliche Körperverletzung mittels Glasflasche

Obertshausen; Offenbach; Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwochabend kam es in

einer S- Bahn der Linie S1 in Richtung Obertshausen zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, die sich beim Halt auf den Bahnsteig verlagerte und bei der

eine Glasflasche eingesetzt wurde.

Der 23-jährige afghanische Geschädigte und ein bislang unbekannter Täter

gerieten zunächst auf der Fahrt von Offenbach nach Obertshausen verbal

aneinander. Grund hierfür war die Lautstärke des durch den Geschädigten

geführten Telefongesprächs.

Das Streitgespräch zwischen dem Geschädigten und dem Täter mündete schließlich

in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der Täter mehrfach auf den

Geschädigten einschlug. Beim Halt der S- Bahn in Obertshausen verlagerte sich

die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig, wo der 23-Jährige schließlich durch

die Schläge zu Boden ging.

Durch das beherzte Eingreifen mehrerer Zeugen konnte der Täter zunächst von

weiteren Einwirkungen abgehalten werden. Doch im weiteren Verlauf griff der

Täter den noch immer am Boden liegenden Geschädigten mit einer Glasflasche in

der Hand an. Ob diese gegen den Geschädigten auch tatsächlich eingesetzt wurde,

ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 23-jährige Geschädigte wurde

insgesamt nur leicht verletzt.

Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht. Er kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 30 – 40 Jahre alt

ca. 180 – 190 cm groß

schlanke Statur

kurz blonde Haare

führte ein blaues Rennrad mit sich

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die weitere Angaben

zu dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der

Telefonnummer 069/130145 1100 oder unter bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de

entgegengenommen.

Frankfurt – Sossenheim: Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Mittwoch, den 29.03.2023, gegen 18:30 Uhr,

kam es in Sossenheim auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu einer

Auseinandersetzung, bei der ein 31-jähriger Mann mit einem Messer verletzt

wurde. Polizeibeamte nahmen einen 23-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die zwei Männer aus bislang unbekannten

Gründen vor dem in der Westerbachstraße gelegenen Lebensmittelgeschäft in

verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der

23-Jährige den 31-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der

Geschädigte flüchtete sich in den Laden. Der Angreifer sei ihm zunächst

nachgeeilt, ergriff dann aber, als ihn ein Mitarbeiter angesprochen habe, die

Flucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte des ## Reviers und des

Überfallkommandos den Tatverdächtigen noch in der Nähe fest. Die mutmaßliche

Tatwaffe konnte bei der Absuche des Fluchtweges sichergestellt werden.

Der Geschädigte kam aufgrund der erlittenen Verletzung zur medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus.

Für den festgenommenen Tatverdächtigen ging es in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Der 23-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen und den

Hintergründen aufgenommen.

Bundesautobahn 661: Unfall im Baustellenbereich

Frankfurt (ots) – (fue) Der 29-jährige Lenker eines VW Polo befuhr am Mittwoch,

den ## März 2023, gegen 11.40 Uhr, die Bundesautobahn 661 in Richtung

Egelsbach.

Zwischen den Anschlussstellen Friedberger Landstraße und Frankfurt-Ost, in einer

Fahrbahnverschwenkung im dortigen Baustellenbereich, kam er nach links von der

Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betonschutzplanke.

Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

An seinem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auf eine Vollsperrung der

Autobahn konnte verzichtet werden, da der Rettungshubschrauber neben der

Fahrbahn landen konnte.

Frankfurt-Bockenheim: Gegen Baum geprallt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den ## März 2023, gegen 11.15 Uhr, befuhr

ein 44-Jähriger mit seinem Lkw, einem Mercedes Atego, die Ludwig-Landmann-Straße

in Richtung des Katharinenkreisels.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Hausnummer 405 nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den

Aufprall wurden der 44-Jährige sowie sein 24-jähriger Beifahrer verletzt. Der

24-Jährige wurde im Fußraum eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit

werden. Beide Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. An dem Lkw entstand

Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR.

Frankfurt-Eschersheim: Geldbörse entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Zwei zunächst unbekannte junge Männer sprachen am

Donnerstag, den ## März 2023, gegen 01.45 Uhr, einen 20-Jährigen an, der zu

diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war durch die Josephskirchstraße.

Sie drückten ihn gegen eine Wand und forderten die Herausgabe seiner Geldbörse.

Mit ihrer Beute flüchteten sie dann in Richtung der U-Bahnhaltestelle „Weißer

Stein“. Während nun einer der beiden Tatverdächtigen versuchte, an einem

Geldautomaten Bares zu erlangen, wurden die beiden Personen im Rahmen der

Nahbereichsfahndung durch die Polizei festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um

junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren. Zwischenzeitlich hatte sich noch

eine 15-Jährige zu den beiden gesellt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder

entlassen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Züricher Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Radfahrerin gerammt – zwei Verletzte und demolierte Autos

Frankfurt (ots) – (di) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern

Morgen (## März 2023) im Stadtteil Sachsenhausen. Zwei Verletzte und drei

beschädigte Fahrzeuge waren die Folge.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 54-jährige Fahrer eines Audis gegen

07:25 Uhr die Schweizer Straße in Richtung Main. Auf Höhe der Hausnummer 7

verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und

rammte eine vor ihm fahrende Radfahrerin. Anschließend kollidierte er noch mit

einem geparkten Auto. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum am Straßenrand.

Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und erlitt eine

Gehirnerschütterung. Der Fahrer des Audis verletzte sich schwer und wurde

stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. An allen beteiligten

Fahrzeugen entstand Sachschaden. Keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit. Der

Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 45.000 Euro.

Die Schweizer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise in beide

Richtungen gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache bedarf es weiterer

Ermittlungen.

Frankfurt – Heddernheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Vormittag (## März 2023) erhielt eine 84-jährige

Frankfurterin Besuch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter, dem es gelang,

die EC-Karte der Frau in seinen Besitz zu bringen und Bargeld abzuheben. Der

Täter ist flüchtig.

Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Tür der älteren Dame. Nach Angaben der

Geschädigten gab sich ein Mann als Bankmitarbeiter aus und versuchte im Rahmen

eines Gespräches in den Besitz ihrer Bankkarte und der dazugehörigen PIN. Ohne

dass die 84-Jährige es bemerkte, entnahm der Mann die EC-Karte aus der

Schutzhülle und übergab lediglich die Hülle an ihre Besitzerin. In den Besitz

der beiden Komponenten machte sich der Bankangestellte unverzüglich aus der

Wohnung. Nach dem Bemerken des Verlustes konnte im Nachgang auch festgestellt

werden, dass in einem umliegenden Geldausgabeautomaten Bargeld in Höhe von 1000

Euro abgehoben worden sind. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 170 – 175 cm groß, normale Statur, glatte

schwarze Haare, kein Bart, trug keine Brille und sprach hochdeutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11400 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl im Bäckereigeschäft

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder hefteten sich gestern Mittag (29.03.2023) an

einen verdächtigen Mann, der es offenbar auf Wertsachen abgesehen hatte. Als

dieser in einer Bäckerei die Tasche eines 85-Jährigen an sich nahm, ließen sie

bei ihm wenig später die Handschellen klicken.

Gegen 12.30 Uhr betrat der Verdächtige eine Bäckerei in der

Kurt-Schumacher-Straße. Die zivil gekleideten Beamten beobachteten, wie er sich

zunächst die dort anwesenden Kunden anschaute. Dann zog er seine Jacke aus und

griff mit dieser nach der an einen Stuhl gehängten Umhängetasche eines

85-Jährigen, der zusammen mit seiner Frau an einem Tisch saß. Kurz darauf begab

sich der Mann schnellen Schrittes aus dem Laden. In der B-Ebene der

Konstablerwache nahmen ihn die Beamten schließlich fest. Die von ihm entwendete

Tasche hatte er sich bereits umgehängt und Sachen aus dieser herausgenommen.

Dem 85-jährigen Geschädigten, der nichts von dem Diebstahl bemerkt hatte, konnte

das vollständige Eigentum ausgehändigt werden. Der wohnsitzlose 47-jährige Dieb

kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.