Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Geldautomatensprengung in Kronberg,

61476 Kronberg, Frankfurter Straße,

23.03.2023, 02:00 Uhr,

(mas) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen 02:00 Uhr in der Frankfurter Straße in Kronberg ein Geldautomat gesprengt. Die durch mehrere Explosionen aus dem Schlaf gerissenen Anwohner berichteten am Notruf über dunkel gekleidete Personen, welche sich in der dortigen Bankfiliale zu schaffen machten. Im Anschluss seien diese mit hoher Geschwindigkeit in einem dunklen PKW in Richtung der B455 geflüchtet. Durch die Explosionen wurde das Gebäude derart schwer beschädigt, dass die Anwohner zunächst evakuiert werden mussten. Für die Dauer der Maßnahmen wurden diese von der Feuerwehr Kronberg betreut. Ein Statiker prüft derzeit ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein schwarze Audi RS6 mit der Tat in Verbindung stehen. Die unmittelbar eingeleitete Großfahndung der Polizei dauert gegenwärtig noch an. Die Höhe des entwendeten Bargeldes sowie des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Personen, welche im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Geldinstitutes oder zu dem flüchtigen PKW getätigt haben, werden gebeten sich mit der Regionalen Kriminalinspektion Hochtaunus unter der Rufnummer 06172/120 – 0 in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin gestürzt – Fußgängerin gesucht, Oberursel, Hohemarkstraße, Mittwoch, 22.03.2023, 10:45 Uhr

(he)Gestern Morgen stürzte eine 60-jährige Radfahrerin in Oberursel in der Hohemarkstraße, nachdem sie von einer Fußgängerin festgehalten worden war. Die Radfahrerin verletzte sich leicht. Nun wird die Fußgängerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Radfahrerin war den eigenen Angaben zufolge auf dem Gehweg unterwegs, als sie von der Fußgängerin an der Kreuzung Hohemarkstraße, Lahnstraße just in dem Moment kurzzeitig am Arm festgehalten worden sei, als sie an einer Ampel losfahren wollte. Hierdurch habe sie das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Die Fußgängerin habe sich sofort entschuldigt, anschließend jedoch ihren Weg fortgesetzt. Vor dem Festhalten habe sie die fremde Frau mehrfach darauf hingewiesen, dass sie den Gehweg nicht mit dem Rad befahren dürfe. Die Unbekannte sei Mitte 40, habe rote lange Haare und sei mit einem grünen Mantel bekleidet gewesen.

Die Dame oder andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Flüchtigen Ladendieb festgenommen,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Mittwoch, 22.03.2023, 15:00 Uhr

(sun)Am Mittwoch wollte ein 45-jähriger Mann mehrere elektronische Geräte aus einem Geschäft in Friedrichsdorf stehlen, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Gegen 15:00 Uhr betrat der 45-Jährige das Elektrogeschäft in der Wilhelmstraße und entfernte gewaltsam mehrere Diebstahlsicherungen an verschiedenen Geräten. Nachdem er sowohl mehrere Handys als auch ein Tablett in seinen Taschen versteckt hatte, wollte dieser den Laden wieder verlassen. Am Ausgang konnte er von Zeugen aufgehalten werden, wurde dann jedoch handgreiflich und ergriff die Flucht. Die Handys ließ er dabei im Elektronikmarkt mitsamt seiner Jacke zurück. Ein Mitarbeiter konnte ihn bis in die Martha-von-Puttkammer-Straße verfolgen, wo er von der Polizei schlafend in einem Garten aufgefunden wurde. Der 45-Jährige wurde geweckt und festgenommen. Augenscheinlich stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, woraufhin eine Blutentnahme folgte sowie die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren. Da darüber hinaus ein Haftbefehl gegen den Mann bestand, wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Außenfassade besprüht,

Usingen, Neuer Marktplatz, Mittwoch, 22.03.2023, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(sun)Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Usingen in der Straße „Neuer Marktplatz“ die Außenfassade eines Supermarktes mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0.

Kindertagesstätte mit Graffiti verunreinigt, Königstein im Taunus, Schneidhain, Am Hohlberg, Mittwoch, 15.03.2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 19:00 Uhr

(sun)Vergangene Woche haben Unbekannte eine Hausfassade in Königstein, Schneidhain mit Graffiti beschmiert. Die Tat soll sich zwischen Mittwochmittag, 14:00 Uhr und Donnerstagabend, 19:00 Uhr ereignet haben und wurde der Polizei am 22.03.2023 angezeigt. Demnach hatten Unbekannte die Fassade einer Kindertagesstätte in der Straße „Am Hohlberg“ mit einem großflächigen Graffiti beschmiert, wobei ein Schaden entstand, dessen Reinigung ca. 500 Euro kosten dürfte. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.

Verkehrsunfall mit E-Scooter,

Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Rue-St.-Florent-sur-Cher, Mittwoch, 22.03.023, 07:55 Uhr

(sun)Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw, wobei eine Person verletzt wurde und anschließend ins Krankenhaus musste. Um 07:55 Uhr befuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Bahnhof Neu Anspach. Im Bereich der kreuzenden Rue-St.-Florent-sur-Cher kollidierte er mit einer 25-jährigen Autofahrerin, welche von der Rue-St.-Florent-sur-Cher kommend nach links auf die Theodor-Heuss-Straße fahren wollte. Infolgedessen verletzte sich der 29-Jährige und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, befuhr der E-Scooter-Fahrer den Kreuzungsbereich, obwohl seine Ampel Rot zeigte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.