Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Erneut wurden am heutigen Morgen (09.03.2023, 9 Uhr bis 12 Uhr) 14 Autofahrer kontrolliert, weil sie während der Fahrt telefonierten. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Bereits am vergangenen Dienstag wurden 12 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt.

Die Polizei mahnt: Während der Fahrt am Handy Nachrichten beantworten und/oder den Instagram-Feed abchecken ist für viele Autofahrer eine Routine. Was auf der heimischen Couch ohne Folgen bleibt, kann am Steuer aber fatal enden.

Unbekannte entwenden Katalysator

Gommersheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 07.03.2023, 18 Uhr bis 08.03.2023 um 08 Uhr, entwendeten Unbekannte an einem Auto, welches in der Hauptstraße zum Parken abgestellt war, den Katalysator.

Eine Spurensuche ergab, dass das Teil fachmännisch von der Abgasanlage abgetrennt worden ist. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.