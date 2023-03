Polizei unterbindet Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Am 05.03.2023 gegen 18:20 Uhr endeckten Polizeibeamte einen Audi mit auswärtigem Kennzeichen, der auf dem Feldweg zwischen der Heinrich-Heine-Straße in Speyer und der Maxburgstraße in Dudenhofen fuhr. Die Polizeistreife hielt den PKW zur Ahndung des bestehenden Durchfahrtverbotes an.

Der PKW hielt daraufhin an und die aufmerksamen Polizeibeamten konnten beobachten, wie die Fahrerin mit dem Beifahrer die Sitzposition tauschte, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Der 19-jährigen Fahrerin aus dem südpfälzischen Raum gelang es jedoch nicht, die Beamten über ihre Fahrereigenschaft zu täuschen.

Wie sich herausstellte, konnte sie keinen Führerschein vorweisen. Da ihr der 20-jährige Fahrzeughalter trotzdem die Fahrt erlaubte, leiteten die Beamten auch gegen ihn ein Strafverfahren ein. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des Zulassens des bzw. des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vorsicht vor unangekündigten Hausbesuchen durch angeblichen Krankenpfleger

Speyer (ots) – Am 03.03.2023 gegen 17:45 Uhr suchte ein angeblicher Krankenpfleger eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Fuchsweiherstraße auf. Die Dame gewährte dem Mann Einlass in ihre Wohnung. Er forderte die Dame auf, noch eine Krankenhausrechnung zu begleichen und fragte, ob sie Geld zu Hause habe. Die Dame verneinte, Geld in der Wohnung zu haben. Hierauf verließ der angebliche Krankenpfleger die Wohnung.

Bei ihm handelte es sich um einen etwa 1,90 Meter großen, akzentfrei Deutsch sprechenden Mann mit Glatze, blauem Mundschutz, Anorak, dunkler Mappe.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu der verdächtigen Person oder einem von ihr genutzten Fahrzeug unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.