Schwerverletzt nach Unfall

Fernwald: Aktuell ist die Bundesstraße 457 zwischen Gießen und Lich sowie die Anschlussstelle „Fernwald/A5“ aus Richtung Kassel wegen eines Unfalles gesperrt. Gegen 07.45 Uhr erreichte der erste Notruf die Rettungsleitstelle und Polizei. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren.

Ersthelfer und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung der Fahrerin. Diese wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gießen: Einbruch in Klein-Linden

Im Niebergallweg in Klein-Linden geriet ein Einfamilienhaus in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten versuchten mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln und scheiterten. Dabei hinterließen die Kriminellen Sachschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Reiskirchen: Kaufinteresse vorgetäuscht und Mobiltelefon entwendet

Während ein „Kunde“ ein Kaufinteresse an einer Schaufensterpuppe bekundete, entwendete er das Mobiltelefon einer Angestellten. Am Dienstag gegen 12.00 Uhr betrat der Unbekannte ein Geschäft in der Grünberger Straße und erkundigte sich nach der Bekleidung der Ausstellungspuppe. Als die Angestellte diese Puppe holte, entwendete er das Telefon der Mitarbeiterin und flüchtete aus dem Geschäft. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Ladendieb festgenommen – Komplize flüchtig

Die Polizei sucht nach der Festnahme eines Ladendiebes noch Zeugen. Ein 28-jähriger Mann versuchte gemeinsam mit seinem Komplizen am Dienstag gegen 14.25 Uhr mehrere Parfumflaschen mit einem Gesamtwert von über 650 Euro aus einem Geschäft im Seltersweg zu entwenden. Nachdem sie von den Ladendetektiven erwischt wurden, ließen sie das Diebesgut liegen und flüchteten. Die Flucht des 28-Jährigen misslang, ein Detektiv konnte diesen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er hat schwarze Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke, einen graue Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Wem ist die flüchtende Person im Seltersweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: Gelegenheit macht Diebe

Vermutlich aus einem unverschlossenen geparkten BMW, entwendeten Diebe ein Portemonnaie aus dem Kofferraum. Der schwarze Kombi stand am Montag zwischen 18.30 und 18.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „An der Stadtkirche“. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0

Grünberg: Kontrolle führt zu Drogenfund

Als eine Streife der Kontrollgruppe in der Alsfelder Straße am Montag gegen 14.10 zwei Männer kontrollieren wollten, flüchteten diese. Nach kurzer Verfolgung konnte ein Beamter einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Gießen festnehmen. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten über vier Gramm Marihuana und stellten es sicher. Sie leiteten gegen den Festgenommenen ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Folgemeldung – Schwerverletzt nach Unfall

Bezug zur Pressemeldung vom 15.02.2023; 09.06 Uhr Heute Morgen kam es gegen 07.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 457 zwischen Lich und Gießen. Eine 57-jährige Frau aus der Wetterau war mit ihrem Peugeot von Fernwald nach Butzbach unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau infolge gesundheitlicher Probleme an der Anschlussstelle „Fernwald“ zur Autobahn 5 in Richtung Frankfurt von der Fahrbahn geriet und in die Böschung fuhr. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße und Anschlussstelle Fernwald bis etwa 09.30 Uhr gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Sperrmaßnahmen.

Gießen: Beim Ausparken Daimler gestreift

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Daimler nach einer Unfallflucht von Dienstagabend (14.Februar) gegen 19.50 Uhr in der Marburger Straße. Vermutlich beim Ausparken streifte ein Unbekannter eine geparkte schwarze A-Klasse auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Citroen touchiert

Am Montag (13.Februar) gegen 14.20 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter beim Ein- bzw. Ausparkenn auf einem Parkplatz in der Straße „Neue Bäue“ einen geparkten schwarzen Citroen C1 an der hinteren Stoßstange. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mercedes beschädigt

Zwischen Sonntag (12.Februar) 18.00 Uhr und Montag (13.Februar) 8.45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Carl-Maria-von-Weber-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem schwarzen CLK 320 zurückkam, war dieser am Heck beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: Vorfahrt missachtet

Eine 76-jährige Frau aus Laubach in einem Mazda befuhr am Dienstag (14.Februar) gegen 12.25 Uhr den Schutzbacher Weg und beabsichtigte die Gießener Straße in Richtung Dexionstraße zu queren. Offenbar missachtete die Laubacherin dabei die Vorfahrt einer 61-jährigen Audi-Fahrerin, die auf der Gießener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, nicht. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen. VU/0181982

Gießen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstag (14.Februar) gegen 12.45 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Staufenberg in einem VW die linke Geradeausspur des Schiffenberger Weg stadtauswärts. Offenbar missachtete die VW-Fahrerin das für sie geltende Rotlicht und es kam im Kreuzungsbereich des Steinberger Weg zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 40-Jährigen, der auf der rechten Linksabbiegerspur in Richtung Innenstadt unterwegs war. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Rabenau: Ölspur nach Motorschaden

Ein 52-jähriger Mann aus Schotten in einem BMW und ein 18-jähriger Grünberger in einem BMW befuhren hintereinander die Landstraße 3126 von Geilshausen in Richtung Odenhausen. Kurz vor der Einmündung „Zum Noll“ hatte der Schottener einen Motorschaden und Fahrzeugteile flogen auf den dahinterfahrenden BMW des 18-Jährigen. Aufgrund des Motorschadens entstand eine circa 70 Meter lange Ölspur, die durch die Feuerwehr beseitigt werden musste. Der Sachschaden an dem Fahrzeug des Grünbergers wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Heuchelheim: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Eine 50-jährige Frau aus Gießen in einem VW befuhr am Dienstag (14.Februar) gegen 18.25 Uhr die Marktstraße in Richtung Atzbach und beabsichtigte in die Straße „Birkengraben“ einzubiegen. Dabei übersah die Gießenerin den VW eines 51-Jährigen, der auf der Marktstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.