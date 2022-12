Widerstand nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 30.11.2022 gegen 21.10 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass es in einer Tankstelle im Foltzring zu einer Körperverletzung kam. Vor Ort konnten die eingesetzten Streifen feststellen, dass ein 42-jähriger Mann aus Mannheim dort seine ehemalige Partnerin körperlich angegangen hatte.

Da er weiterhin aggressiv war, sollte er durch die Streife gefesselt werden, hiergegen wehrte sich der Mann. Letztendlich konnte er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf beleidigte er noch die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.