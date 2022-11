Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Wohnungseinbrüche mit hohen Schaden,

a. Bad Homburg, Tannenwaldallee,

Montag, den 28.11.2022, zwischen 11:45 Uhr und 17:05 Uhr

b. Bad Homburg, Feldbergstraße,

Montag, den 28.11.2022, zwischen 16:45 Uhr und 20:14 Uhr

c. Neu-Anspach, Unterste Eisengasse,

Montag, den 28.11.2022, zwischen 12:30 Uhr und 20:45 Uhr

(kl)Am Montag, im Laufe des Tages, brachen unbekannte Täter im Hochtaunuskreis in Einfamilienhäuser ein und machten Beute im Gesamtwert von über 100.000 Euro. Zwischen 11:45 Uhr und 17:00 Uhr gelangten die Einbrecher in der Tannenallee in Bad Homburg auf unbekannte Art und Weise in die Garage eines Einfamilienhauses. Dort brachen sie eine Kellertür auf und öffneten gewaltsam ein im Keller befindliches Wertgelass. Aus dem Safe wurden Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Ebenfalls in Bad Homburg gelangten im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 20:15 Uhr unbekannte Täter durch Übersteigen eines Zauns auf ein Grundstück in der Feldbergstraße. Dort wurde ein Fenster eines Wintergartens aufgehebelt. Im Haus wurden anschließend sämtliche Räume durchsucht und zwei Uhren im Wert von circa 8.500 Euro entwendet. Durch das Hebeln am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ebenfalls von Einbrechern wurde zwischen 12:30 Uhr und 20:45 Uhr ein Einfamilienhaus in Neu-Anspach in der Untersten Eisengasse aufgesucht. Die Diebe hebelten die Haustür auf und entwendeten aus dem Haus ein Wertgelass. Die restlichen Räume wurden vermutlich nicht betreten. In dem Safe befand sich eine Münzsammlung im Wert von mehreren 10.000 Euro. An der Haustür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Betrug zum Nachteil älterer Menschen,

Weilrod, Wehrheim und Steinbach,

seit Sonntag, den 20.11.2022

(kl)Im Hochtaunuskreis wurden in der vergangenen Woche wieder ältere Menschen Ziel von Betrügern. In Weilrod bekam am Sonntag, den 20.11.2022 um 17:00 Uhr eine Seniorin eine SMS von ihrem angeblichen Sohn. Unter dem Vorwand er habe eine neue Handynummer wurde der Chatverlauf auf WhatsApp bis vergangenen Freitagmorgen weitergeführt. Im Verlauf der Unterhaltung klagte der Chatpartner über einen finanziellen Engpass und bat seine „Mutter“ Geld zu überwiesen. Die Seniorin kam dem Wunsch nach und überwies insgesamt 6996 Euro. Ebenfalls eine SMS von ihrem angeblichen Sohn erhielt am Montag um 18:15 Uhr eine 65-jährige Seniorin aus Wehrheim. Trotz einer Aufforderung kam e zu keiner Überweisung. Am Montag um 14:30 Uhr erhielt eine 70-Jährige aus Steinbach den schockierenden Anruf von ihrem angeblichen Sohn. Dieser sagte, dass er einen Unfall verursacht habe, bei der eine Person gestorben sei. Er käme nur durch Zahlung einer Kaution frei. Die Seniorin gab dem Anrufer zu verstehen, dass er nicht wie ihr Sohn klänge und legte auf. Die Polizei rät in diesen Fällen, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder an unbekannte Personen Geld zu übergeben. Sollten sich angebliche Familienangehörige in einer misslichen Lage befinden und daher um Geld bitten, klären Sie dies innerhalb der Familie ab oder bestehen Sie auf eine persönliche Übergabe des Geldes an eine bekannte Person. Sprechen Sie mit ihren Angehörigen über die betrügerischen Maschen, um diese zu sensibilisieren.

Helfer angegriffen

Bad Homburg, Auf der Steinkaut

Montag, den 28.11.2022, 18:46 Uhr

(kl) Besatzungsmitglieder eines Rettungswagens wurden am Montagabend in Bad Homburg durch einen Patienten körperlich angegangen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes befuhren um 18:45 Uhr die Straße „Auf der Steinkaut“ und stellten an der Bushaltestelle eine Person am Boden fest, welche augenscheinlich hilfsbedürftig war. Die notwendige Behandlung wurde im Rettungswagen durchgeführt. In dessen Verlauf schlug und trat der 34-jährige Beschuldigte ohne Vorwarnung auf die Helfer ein und verletzte sie leicht. Zusammen mit einer Streife der Polizeistation Bad Homburg wurde der Schläger unter Kontrolle und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Buntmetall gestohlen,

Oberursel, Oberurseler Straße,

zwischen Freitag, den 25.11.2022, 15:00 Uhr und Montag, den 28.11.2022, 08:00 Uhr

(kl)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen stahlen unbekannte Täter in Oberursel von einem umfriedeten Lagerplatz Buntmetall. Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr brachen die Diebe das Vorhängeschloss eines umgitterten Lagers für Altmetalle in der Oberurseler Straße auf und entwendeten Kupferkabel/ Kupferrohre im Wert von circa 3.500 Euro. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde ist bis dato nicht bekannt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Der Schaden an dem Schloss wird auf circa 50 Euro beziffert.

Werkzeuge aus Pkw entwendet,

Steinbach, Bahnstraße,

zwischen Freitag, den 23.11.2022, 14:00 Uhr und Montag, den 28.11.2022, 08:00 Uhr

(kl)In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagfrüh wurde in Steinbach durch unbekannte Täter ein Pkw aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Ein in der Bahnstraße abgestellter Ford Transit wurde im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr durch Diebe aufgesucht. Sie schlugen ein Loch in die Scheibe der Fahrertür und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Dort entwendeten die Ganoven Werkzeuge im Wert von circa 1.000 Euro.

Hochwertiges Pedelec gestohlen,

Königstein, Gartenstraße,

zwischen Montag, den 21.11.2022, 08:00 Uhr und Freitag, den 25.11.2022, 08:00 Uhr

(kl)In der vergangenen Woche wurde in Königstein ein Pedelec durch unbekannte Diebe von einem Grundstück entwendet. Im Zeitraum von Montag, 08:00 Uhr bis Freitag, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf nicht bekannte Art und Weise auf das umfriedete Grundstück in der Gartenstraße. Von dort wurde das gesicherte Pedelec samt Schloss entwendet. Bei dem Zweirad handelt es sich um eines der Marke Specilized mit Carbonrahmen im Wert von circa 5.800 Euro.

Farbschmiererei an Burgruine,

Schmitten OT Oberreifenberg, Schloßstraße, zwischen Donnerstag, den 24.11.2022, 10:00 Uhr und Samstag, den 26.11.2022, 18:00 Uhr

(kl)Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagabend wurde durch Unbekannte eine Wand in Oberreifenberg mit schwarzer Farbe beschmiert Im Zeitraum von Donnerstag, 10:00 Uhr bis Samstag, 18:00 Uhr wurde die Außenwand des Vereinsheims in der Schloßstraße mit einem vier Meter großen, schwarzen Schriftzug beschmiert.

Unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt

Steinbach, Industriestraße

Dienstag, den 29.11.2022, 00:07 Uhr

(kl)Am frühen Dienstagmorgen wurde in Steinbach bei einer Verkehrskontrolle ein Fahrzeugführer festgestellt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Kurz nach Mitternacht kontrollierten in der Industriestraße Beamte der Polizeistation Oberursel einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Eschborn. Bei den Fahrtauglichkeitstests wurden Auffälligkeiten festgestellt, die den vorherigen Konsum berauschender Mittel begründen könnten. Eine durchgeführte Blutentnahme wird Klarheit darüber schaffen, ob sich der Verdacht bestätigt. Weiterhin wurde gegen den jungen Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall mit drei Verletzten und erheblichen Sachschaden

Gemarkung Usingen, B 275 / Ostrandstraße (K 739) Montag, den 28.11.2022, 17:46 Uhr

(Kl)Auf der Bundesstraße nahe Usingen übersah am Montagabend ein BMW-Fahrer den Vorrang einer entgegenkommenden Opel-Fahrerin. Der BMW war mit drei Personen im Alter von 16 – 46 Jahren. Die Opel-Fahrerin war alleine unterwegs. Bei dem folgenden Unfall wurden drei Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Um 17:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Usingen die B 275 aus Richtung Merzhausen in Richtung Usingen. Ihm kam die 36-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa entgegen. Der Usinger bog nach links in die Ostrandstraße ab und übersah den Vorrang der Fahrzeugführerin. Trotz Vollbremsung der 36-jährigen Fahrerin konnte der Zusammenstoß im Einmündungsbereich nicht verhindert werden. Hierbei verletzten sich zwei Mitfahrer aus dem BMW und die Fahrzeugführerin aus dem entgegenkommenden Pkw. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls waren die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Hierzu wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro.