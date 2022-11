Zündeleien im Bahnhof – Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Bislang Unbekannte haben am

vergangenen Freitagmittag, 18.11., in der Bahnhofstoilette im Bahnhof Marburg

einen Mülleimer in Brand gesetzt und so für einen Einsatz der Feuerwehr und der

Bundespolizei gesorgt.

Der Brand konnte durch einen Bahnmitarbeiter, bereits vor Eintreffen der

Feuerwehr, gelöscht werden. Erste Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen

bereits vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und

ein Strafverfahren eingeleitet.

Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Wer Angaben zu dem Fall oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich der Deutschen

Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Bundespolizei ermittelt mutmaßliche Gruppe von Taschendieben

Gießen (ots) – Nach einem Handydiebstahl im Bahnhof Gießen am vergangenen

Freitag, 18. November, haben Bundespolizisten bereits einen Tag später (19.11)

insgesamt vier Tatverdächtige ermittelt.

Auf die Spur der mutmaßlichen Diebe kamen die Beamten vom Bundespolizeirevier

Gießen nach Auswertung von Bildern der Videoüberwachung im Bahnhof und von

Fotos, die ein 27-jähriger Tatzeuge aus Berlin mit seinem Handy gefertigt hatte.

Während eines Streifenganges im Bahnhof sind die Beamten vom Bundespolizeirevier

Gießen auf die Männer aufmerksam geworden.

Bei den mutmaßlichen Dieben handelt es sich um eine Gruppe von Männern im Alter

zwischen 19 und 29 Jahren. Alle sind algerische Asylbewerber aus Gießen.

Opfer des Diebstahls am vergangenen Freitagabend (21 Uhr) war eine 20-jährige

Frau aus Gießen. Die Tat ereignete sich im Bahnhof am Bahnsteig 1.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen alle vier ein Strafverfahren

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder frei.

Gießen: Streit um Zigaretten eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Samstagabend (19.11.) im Bereich der Bushaltestellen am Bahnhof ermittelt die Gießener Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 19.30 Uhr ein 46-jähriger Mann von einem 23-Jährigen und einem noch Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden, woraufhin es zum Streit kam. Schließlich sollen die beiden Männer auf den 46-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben. Der Angegriffene soll daraufhin eine Stahlkette hervorgeholt und mit dieser in Richtung der Angreifer geschlagen haben. Zeugen waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen einer Bundespolizeistreife flüchteten die Angreifer zunächst. Den 23-Jährigen konnten sie schließlich festnehmen; der andere entkam. Die Ermittler bitten mögliche weitere Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Tel. 0641/7006-3555 zu melden. Wer kann Hinweise zu dem zweiten Angreifer, dessen Personalien momentan nicht bekannt sind, machen?

Laubach: Mit fieser Masche – Kriminelle betrügen Senioren

Einen mittleren, fünfstelligen Bargeldbetrag ergaunerten Kriminelle am Samstag (19.11.) von einem Senioren in Laubach. Am Vormittag hatte der 83-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten, der angab, die Tochter des Geschädigten habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsse nun schnellstmöglich eine hohe Kautionszahlung geleistet werden. Vom Wahrheitsgehalt der aufgetischten Geschichte überzeugt übergab der Senior am späten Vormittag den Bargeldbetrag im Schutzbacher Weg an eine etwa 165cm große und schlanke Frau im Alter von etwa 45 Jahren mit hellen Haaren und Pferdeschwanz, die bekleidet war mit einem Mantel und Netzstrumpfhose. Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 0641/7006-3555. Hatten Zeugen die Geldübergabe beobachten können? Wo ist die Abholerin kurz vor oder nach der Tat, also am Samstag, 19.11., etwa zwischen 10 bis 13 Uhr, im Schutzbacher Weg, aufgefallen?

Fernwald: BMW-Katalysatoren gestohlen

Von Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr bis Freitagmorgen, 7.30 Uhr stand der schwarze 3er-BMW auf dem Pendlerparkplatz im Garbenteicher Weg im Ortsteil Steinbach. Als der Fahrzeughalter zurück zu seinem Auto kam und mit diesem die Heimreise antrat, bemerkte er ungewöhnlich laute Auspuffgeräusche und stellte schließlich fest, dass Unbekannten die am Unterboden montierten Katalysatoren demontiert und gestohlen hatten. Den Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Einbruch scheitert

Zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr versuchten Einbrecher am Freitag (18.11.) gewaltsam, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Wingert“ zu öffnen. Dazu nahmen sie mehrere Wegplatten und schleuderten diese gegen die Glasscheibe. Diese hielt jedoch stand, sodass die Kriminellen schließlich aufgaben. Dabei hinterließen sie jedoch Schäden in vierstelliger Höhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0641/7006-3555 bei der Kripo in Gießen zu melden.

Gießen: Autoscheibe zertrümmert

Am Alten Friedhof zertrümmerten Diebe zwischen Donnerstagabend (18.30 Uhr) und Freitagmorgen (9.15 Uhr) eine Seitenscheibe eines blauen Citroen Berlingo, offenbar um an im Fahrzeug zurückgelassene Wertsachen zu gelangen. Nach bisherigem Kenntnisstand gingen die Kriminellen hier leer aus, hinterließen jedoch Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Gießen unter Tel. 0641/7006-6555.

Gießen: 34-Jährige unsittlich berührt

Von einem aktuell Unbekannten unsittlich berührt worden ist am Samstagabend (19.11.) in der Alicestraße eine 34-Jährige. Gegen 18.20 Uhr war die Geschädigte in Höhe des Baustellenbereichs auf dem Gehweg unterwegs, als ihr dort ein etwa 175 cm großer, sportlich-schlanker Mann begegnete, der einen schwarz-weiß gemusterten Fußball unter dem Arm trug. Dieser soll sie dann, über der Hose, im Genitalbereich angefasst haben. Die Gießener Kripo ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet um Hinweise unter 0641/7006-3555.

Buseck: Beim Rangieren Citroen beschädigt

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Citroen nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (12.November) 13.00 Uhr und Mittwoch (16.November) 10.00 Uhr in der Straße „Fischbach“. Offenbar beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter den am Fahrbahnrand geparkten blauen Jumper. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Toyota touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Freitag (18.November) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten silberfarbenen Toyota Avensis an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

B49/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagnacht (20.November) gegen 3.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Bundesstraße 49 von der Anschlussstelle Bergwerkswald in Richtung Wetzlar. Im dortigen Baustellenbereich kam der Unbekannte in Höhe der Abfahrt Uni Klinikum von der Fahrbahn ab und überfuhr vier Warnbaken. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Anhand der Unfallspuren konnte das Unfallfahrzeug gefunden werden. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bei Wendemanöver Betonsäule angefahren

Am Sonntag (20.November) gegen 1.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter eine Tankstelle in der Licher Straße. Bei einem Wendemanöver kollidierte der Unbekannte mit der Betonsäule einer Tankstelle. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Mitsubishi beim Ein- bzw. Ausparken touchiert

In der Straße „Neustadt“ erwischte es am Donnerstag (17.November) zwischen 8.20 Uhr und 13.40 Uhr den Besitzer eines grauen Mitsubishi. Ein Unbekannte touchierte beim Ein – bzw. Ausparken den grauen Space Star und entfernte sich anschließend. Der Sachschaden an der Stoßstange und am Kotflügel wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: BMW beschädigt

Rund 600 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nachdem ein Unbekannter am Samstag (19.November) zwischen 20.30 Uhr und 21.10 Uhr in der Straße „Schiffenberger Weg“ das Fahrzeug beschädigte. Vermutlich Bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter den schwarzen 320d und fuhr davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Ins Schleudern geraten

Ein 35-jähriger Mann in einem BMW befuhr Samstagmorgen (19.November) gegen 7.45 Uhr die linke Fahrspur der Bundesautobahn 5 In Richtung Kassel. Auf winterlicher Fahrbahn geriet der BMW-Fahrer ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich der 35-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschanden auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Wettenberg: Vorfahrt missachtet

Am Montag (07.November) gegen 17.55 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Skoda die Bahnhofstraße in Wißmar und beabsichtigte nach links in die Launsbacher Straße abzubiegen. Dabei missachtete der Skoda-Fahrer die Vorfahrt einer 46-Jährigen in einem Seat, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Marburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Seat-Fahrerin verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.