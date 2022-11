Leimersheim – alkoholisiert am Steuer

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00:10 Uhr wurde ein 52-Jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz Rheinaue einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille, weshalb dem 52-Jährigen zunächst die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine anschließende, auf der Dienststelle durchgeführte, gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bestätigte den zuvor gemessenen Wert. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Germersheim – Schulwegkontrolle

Am Mittwochmorgen wurde im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim durchgeführt. Hierbei wurden zwei „Elterntaxis“ aufgrund des Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße „An der Volksschule“ kostenpflichtig verwarnt.