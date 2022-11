Polizisten bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Eine Personenkontrolle endete am Dienstagabend in der

Fackelstraße für einen 80-Jährigen mit einer Strafanzeige. Im Vorbeigehen hatte

der Mann einen uniformierten Polizisten angerempelt. Eine Zeugin beobachtete den

Vorfall. Als der Beamte den Senior zur Rede stellte, reagierte der Rentner

aggressiv und aufbrausend. Verbal bedrohte und beleidigte er den Polizeibeamten.

Eine längere Diskussion war erforderlich, bis der 80-Jährige seine Personalien

preisgab. Der Mann blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

Im Kreisverkehr Auto ausgewichen? – Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag

auf der B48 bei Alsenborn unterwegs waren. Eine Polizeistreife entdeckte gegen

viertel vor sechs am Kreisel einen Hyundai mit eingeschaltetem Warnblinker. Nach

Angaben der Fahrerin war sie gegen 17:30 Uhr aus Richtung der

Polizeiliegenschaft kommend in den Kreisel eingefahren. Dabei kamen ihr die

Lichter eines Fahrzeugs entgegen. Bei dem Versuch auszuweichen, kam die Frau von

der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus über den Kreisel. Nähere Angaben zu dem

Fahrzeug konnte die 43-Jährige nicht machen. Am Hyundai entstand leichter

Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Hinweise auf das Fahrzeug

und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

Nach Spiegelkollision weitergefahren

B270 – Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrzeuge sind sich am Dienstagabend

auf der B270 zwischen Sambach und Otterbach begegnet – und sich dabei „zu nahe“

gekommen. Als die beiden gegen 19:35 Uhr aneinander vorbeifuhren, knallten die

Außenspiegel auf der Fahrerseite aneinander. Einer der beiden Fahrer hielt nach

der Kollision an – der andere fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht. Der Fahrer des Peugeot Boxer konnte keine Hinweise zu dem anderen

Wagen machen geben. Er hatte nur gesehen, dass es ein Pritschenwagen war.

Deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise bitte an die 0631 369-2150.

|elz

Unfall: Motorradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Zwischen einem Autofahrer und dem Fahrer eines Motorrads

ist es am Dienstag im Rauschenweg zu einem Unfall gekommen. Der Biker wurde

dabei leicht verletzt. Er fuhr am Abend in Richtung Hohenecker Straße, als ihm

ein Pkw entgegenkam. Der 77-jährige Autofahrer wollte nach links in die

Stresemannstraße abbiegen. Ohne auf den bevorrechtigten Motorradfahrer zu

achten, bog der Mann ab. Die Fahrzeuge kollidierten. Der 58-Jährige kam zu Fall

und verletzte sich. Sanitäter versorgten ihn und brachten den Leichtverletzten

ins Krankenhaus. Weil Kraftstoff aus dem Motorrad austrat, war auch die

Feuerwehr im Einsatz. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf

mindestens 3.000 Euro. |erf