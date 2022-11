Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Darmstadt (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen waren waren am Samstag 05.11.2022 mehrere Personen aus noch nicht bekannten Gründen gegen 04.30 Uhr in Streit geraten, wobei ein 23-Jähriger aus Zwingenberg von mindestens 5 Personen geschlagen und getreten wurde. Infolge der handfesten Auseinandersetzung erlitt der junge Mann Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen hat.

Einer der Akteure wurde als etwa 20-30 Jahre alt und ca. 190 cm groß beschrieben. Er hatte eine athletische Figur und trug einen dunklen Trainingsanzug. Seine Haare waren sehr hell und sehr kurz.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Ermittelnden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

84-Jähriger bestohlen

Darmstadt (ots) – Die Hilfsbereitschaft eines 84-jährigen Mannes ist am Sonntag 06.11.2022 von einem noch unbekannten Täter ausgenutzt worden. Gegen 14 Uhr hatte der Unbekannte den Senioren auf dem Luisenplatz angesprochen und um Geld gebeten. Weil der ältere Herr kein Bargeld hatte, suchten beide eine nahe gelegene Bankfiliale auf und der 84-Jährige hob Geld ab.

Hierauf schnappte sich der Kriminelle nicht nur das Geld, sondern zog dem Hilfsbereiten auch die EC-Karte aus der Hand. Mit dem Erbeuteten flüchtete er in unbekannte Richtung.

Er wurde als etwa 50 Jahre alt und circa 160-170 cm groß beschrieben. Seine äußere Erscheinung wirkte insgesamt “ungepflegt”. Er hatte auffallend “schiefe Zähne” und trug zum Tatzeitpunkt eine blaurot gestreifte Sportjacke, schwarze Jeans und eine Mütze auf dem Kopf.

Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und fragt: Wer hat die Tat beobachten können und kann Hinweise zu dem Flüchtenden geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle Hinweise entgegengenommen.

Dieb im Supermarkt – Angerempelt und bestohlen

Darmstadt (ots) – Ein 25-Jähriger ist am Freitag (4.11.) in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße bestohlen worden. Gegen 23.40 Uhr war der junge Mann von einem noch unbekannten Jugendlichen im Verkaufsraum angerempelt worden. Danach bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt nun wegen des Verdachtes des Diebstahls und sucht Zeugen, die den Jugendlichen möglicherweise beobachten konnten.

Er wurde als etwa 14-20 Jahre alt und ca. 160-170 cm groß beschrieben. Er trug eine auffallend “dicke Jacke” sowie eine Kappe auf dem Kopf. Er wurde zudem von einem gleich großen Altersgenossen begleitet, der ebenfalls eine Kappe auf dem Kopf trug und dunkel bekleidet gewesen sein soll.

Mit der Geldbörse erbeute der noch unbekannte Dieb mehr als hundert Euro Bargeld. Alle sachdienlichen Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Auf mehrere Kabel abgesehen – Täter gehen arbeitsteilig vor

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen auf einen Rohbau “In der Hahnhecke” und dort auf mehrere Kabelstränge abgesehen. Die Tatzeit wird zwischen dem Samstag (22.10.) und Samstag (5.11.) eingrenzt.

Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter arbeitsteilig vorgegangen sein und aufgrund des Umfangs der gemachten Beute, ein Fahrzeug benutzt haben. Die Kriminellen verschafften such Zugang zu dem Baustellengelände und entwendeten dort mehrere Meter Kabel ab. Die abschließende Schadenssumme ist bislang noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 43 ermittelt und sucht Zeugen, die die Täter möglicherweise beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Schaufenster von Vandalen beschädigt

Darmstadt (ots) – Vandalen haben in der Nacht zum Samstag (4.-5.11.) das Schaufenster eines Blumenladens in der Bessunger Straße beschädigt und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den noch unbekannten Tätern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

In Gartenhütte eingebrochen und E-Bikes entwendet

Münster-Altheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in eine Gartenhütte in der Pommernstraße eingebrochen sind und E-Bikes entwendet haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Die Kriminellen gelangten unter Einwirkung von Gewalt zwischen Freitagabend (4.11.) und Samstagvormittag (5.11.) ins Innere der Hütte. Dort machten sie sich an mehreren Rädern zu schaffen. Schließlich entwendeten sie ein silbernes E-Bike der Marke “Scott” sowie ein graues E-Bike des Herstellers “Haibike”. Insgesamt werden die Schäden auf über 3.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Zeugen gesucht nach Gefährdung im Straßenverkehr

Darmstadt (ots) – Am 28.10.2022 kam es gegen 09:30 Uhr in der Grafenstraße zwischen Bleichstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Aufgrund eines Rückstaus an einer rot zeigenden Ampel Grafenstraße Ecke Rheinstraße überholte ein Fahrzeug mehrere vor ihr wartende PKW und gefährdete beim Überholvorgang 3 entgegenkommende Radfahrer, welche aufgrund des Manövers stark abbremsten beziehungsweise ausweichen mussten.

Das Ziel des Fahrzeuges war wohl die Hofeinfahrt des Regierungspräsidiums Darmstadt. Das Fahrzeug ist vermutlich ein weißer Golf gewesen. Am Steuer saß eine Dame mittleren Alters. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151 969 41110 zu melden.

Kriminelles Vorhaben gestoppt

Pfungstadt (ots) – Am Freitagabend (4.11.), gegen 20 Uhr, alarmierten Mitarbeiter eines bei der Landstraße 3303 gelegenen Umspannwerks die Polizei, weil sich Kriminelle auf dem Gelände zu schaffen machten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden dortige Baustellen nach möglicher Beute durchsucht. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort.

Rasch konnten die Ordnungshütenden das kriminelle Vorhaben stoppen und 2 Männer im Alter von 25 und 43 Jahren vorläufig festnehmen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten auf mögliches Tatwerkzeug, welches sie sicherstellten.

Das Duo musste im Anschluss für weitere polizeiliche Maßnahmen die Streifen mit auf die Polizeistation begleiten. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Groß-Gerau

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Wohnhaus in der Mainzer Straße geriet am Sonntag (06.11.), in der Zeit zwischen 14.00 und 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher unter anderem eine Kamera und einen Goldring mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kabeldiebe auf Baustelle

Stockstadt (ots) – Eine Baustelle im Odenwaldring geriet über das vergangene Wochenende (05.-07.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter kletterten zunächst über eine Fassade auf die Baustelle, hebelten die Tür zu einem Materialraum auf und ließen anschließend zwei Rollen mit jeweils 500 Metern Kupferkabel mitgehen. Ihre Beute transportierten die Kabeldiebe vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Der Schaden beträgt rund 1200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

15-Jähriger berauscht mit Auto unterwegs

Lorsch (ots) – Einen 15 Jahre alten Jugendlichen am Steuer eines Autos, stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Samstagabend (05.11.), gegen 22.40 Uhr, in der Friedhofstraße. Das Fahrzeug hatte der junge Mann kurz zuvor am Elternhaus entwendet, worauf die Polizei informiert wurde.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten rasch, dass der 15-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin und Cannabis. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie unbefugte Benutzung eines Kraftfahrzeugs.

Einbruch in Spielhalle – Automaten im Visier

Viernheim (ots) – Eine Spielhalle in der Heidelberger Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (06.11.), gegen 6.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Spielhalle, brachen dort anschließend diverse Spielautomaten auf und erbeuteten hierbei mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Transporter aufgebrochen – Mehrere tausend Euro Schaden

Rimbach (ots) – Zwei nebeneinander auf einem Firmengelände in der Annastraße abgestellte Transporter gerieten in der Nacht zum Sonntag (06.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus den Innenräumen zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Leer gingen die Unbekannten dagegen bei einem weiteren Aufbruchsversuch in der gleichen Nacht an einem Firmenauto in der Erikastraße aus. Dort wurde zwar ebenfalls eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, die Täter flüchteten nach gegenwärtigem Kenntnisstand aber ohne Beute.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Einbruch in Vereinsheim

Erbach (ots) – Ein Vereinsheim im Wiesenweg geriet in der Nacht zum Samstag (05.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend ein Mischpult, einen Monitor und ein Notebook mitgehen. Zudem wurde Geld aus einer Spendenbox gestohlen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Polizei untersagt Weiterfahrt

Höchst (ots) – Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierte am Freitag (04.11.) auf der Bundesstraße 45 einen Lastwagen aus Osteuropa. Der 34-jährige Fahrer beförderte Stückgut innerhalb von Deutschland und führte somit eine nationale Güterbeförderung (Kabotage) durch. Diese Kabotagebeförderung ist unter gewissen Voraussetzungen zulässig.

Beim Vergleich der Be- und Entladeörtlichkeiten aus den Frachtpapieren mit den digitalen Daten aus dem Fahrtenschreiber des Fahrzeugs, ergaben sich erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Der 34-Jährige fuhr deutlich mehr Kilometer, als für die Touren erforderlich. Angesprochen auf diesen Umstand, verwickelte sich der Fahrer immer mehr in Widersprüche. Letztendlich wurden im Lastwagen noch 13 weitere Beförderungsdokumente festgestellt.

Demnach führte das Unternehmen ab der 43. Kalenderwoche neun gewerbliche Güterbeförderungen in Deutschland durch. Anschließend erfolgte ein internationaler Transport nach Österreich und am gleichen Tag kam das Fahrzeug wieder zurück nach Deutschland um sechs innerdeutsche Transporte durchzuführen. Dieses Vorgehen der Spedition war rechtswidrig.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt und das Fahrzeug musste entladen werden. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 2.600 Euro erhoben.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen