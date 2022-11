Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 02.11.2022 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde ein im Holzweg in Bad Dürkheim abgestellter Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch in Metallwerkstatt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 28.10.2022, 15:00 Uhr, bis 02.11.2022, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Metallwerkstatt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Metalleingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Zwei Frauen Opfer eines „Shoulder Surfer“-Betrügers

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.11.2022 gegen 09:30 Uhr wurde eine 79-Jährige in einer Bank am Schlossplatz in Bad Dürkheim Opfer eines sogenannten „Shoulder-Surfers“. Im Inneren der Band wurde sie von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Angeblich würde seine Karte nicht mehr aus einem Geldautomaten ausgeworfen, weshalb die 79-Jährige doch einen anderen Automaten benutzen sollte. Nachdem sie mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben hatte, wurde ihre Karte nicht mehr ausgeworfen. Der unbekannte Täter stand die ganze Zeit am linken Automaten neben ihr und spähte vermutlich ihre PIN aus. Am 02.11.2022 bemerkte die Frau bei der Kontrolle ihres Kontos, dass 3300 Euro abgebucht wurden.

Am gleichen Tag wurde auch eine 66-Jährige in der gleichen Bank Opfer des unbekannten Täters. Sie stellte bei der Kontrolle ihres Kontos fest, dass 3000 Euro abgebucht wurden.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Vermutlich wurde das Ausgabefach des Geldautomaten technisch manipuliert. Das Phänomen der sogenannten „Shoulder Surfer“ ist bundesweit bekannt. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4658958 Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Luft aus allen Reifen gelassen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.11.2022, 16:00 Uhr bis 02.11.2022, 07:00 Uhr wurde in der Kaiserlauterstraße in Bad Dürkheim die Luft aus den Reifen eines abstellten VW Passat gelassen. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter liegen nicht vor. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Hettenleidelheim: Fahrraddiebstahl

Hettenleidelheim (ots) – Aus einem Keller in der Altleininger Straße in Hettenleidelheim wurde im Zeitraum vom 01.11., 12 Uhr, bis 02.11., 08 Uhr, ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Scott entwendet. Zeugenhinweise zur Tat und dem unbekannten Täter werden von der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):