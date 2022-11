Kreis Bergstraße

Streit zwischen Frauen eskaliert – 46-Jährige U-Haft

Lampertheim (ots) – Folgemeldung – Nach einem Streit am Sonntag 30.10.2022 zwischen 2 Frauen, musst die 36-Jährige mit schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 46-jährige Tatverdächtige wurde am am Montagabend 31.10.2022 von Polizeibeamten festgenommen.

Die Festnahme basierte auf einem von der Staatsanwaltschaft beantragten und vom Amtsgericht erlassenen Haftbefehl. Im Rahmen der Ermittlungen hatten sich begründete Hinweise auf eine mögliche Fluchtgefahr der 46-Jährigen ergeben, woraufhin die Festgenommene noch am Dienstag 01.11.2022 einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Derweil dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen, mit denen das Kommissariat 10 in Heppenheim betraut ist (Rufnummer 06252/706-0) an.

Mutmaßlich eine Vielzahl von Straftaten begangen – 2 Tatverdächtige in Haft

Bergstraße/Darmstadt-Dieburg (ots) – Weil sie im Verdacht stehen, eine Vielzahl von Straftaten, unter anderem schwere Diebstähle, im Landkreis Darmstadt-Dieburg und an der Bergstraße begangen zu haben, mussten sich 2 Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren am Montagmittag (31.10.) vor einem Haftrichter verantworten.

Zuletzt sollen die beiden jungen Tatverdächtigen in ein Hotel in der Frankfurter Straße in Darmstadt in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (26.10.) eingebrochen sein. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die Beschuldigten, woraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Durchsuchung mehrere Wohnungen angeordnet und durchgeführt wurde.

Hierbei konnten diverse Werkzeuge sichergestellt werden, bei denen es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um Tatmittel handeln dürfte. Zudem stehen die beiden Beschuldigten im Verdacht, eine Vielzahl von weiteren Einbrüchen, unter anderem in Hotels, in den vergangenen Wochen begangen zu haben.

Nach der erfolgreichen Festnahme der beiden Tatverdächtigen, mussten diese sich am Montag (31.10.) vor einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt verantworten. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin beide in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden.

Darmstadt-Dieburg

Streit zwischen Männern mündet in Festnahme und Ermittlungsverfahren

Münster (ots) – Nach einem Streit zwischen zwei Männer in einer Wohnung in der Goethestraße am frühen Mittwochmorgen (02.11.) hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Kurz nach 4 Uhr hatten Zeugen die Beamten alarmiert, als der Konflikt zwischen den beiden in eine handfeste Auseinandersetzung mündete und der 51-jährige Mitbewohner mutmaßlich von seinem Kontrahenten mit einem Messerstich leicht verletzt wurde.

Die hinzueilenden Streifen nahmen den 20-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Ein im Vorfeld durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,1 Promille angezeigt.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in den Gewahrsam gebracht. Dort wird er zwecks Ausnüchterung die nächsten Stunden verbringen, bevor er am Nachmittag wieder entlassen wird. Er wird sich nun zukünftig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.

Fahrtende nach Kontrolle auf der Autobahn 5

Weiterstadt (ots) – Für einen 39-Jährigen war die Fahrt am Dienstagnachmittag (01.11.) nach einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 unfreiwillig zu Ende. Eine Zivilstreife hatte das Fahrzeug auf Höhe Weiterstadt gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Polizisten auf, dass der rumänische Führerschein des Gestoppten seit Anfang Oktober 2022 abgelaufen war.

Ein Abgleich der Seriennummer seines Handys erbrachte zudem einen Fahndungstreffer im polizeilichen Auskunftssystem. Das Mobiltelefon war nach einem Diebstahl in Berlin Mitte 2020 zur Fahndung ausgeschrieben, weshalb die Beamten das Handy sicherstellten.

Ebenfalls in amtliche Verwahrung kam ein älterer Führerschein des 39-Jährige, den die Fahnder bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden. Dieser war ebenfalls ausgeschrieben, nachdem der Mann aus Frankfurt ihn als verloren gemeldet hatte. Er wurde festgenommen und für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Wie er in Besitz des Mobiltelefons kam und der Führerschein in seinem Wagen auftauchen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei und des Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Brand eines Müllcontainers ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Babenhausen (ots) – Der Brand eines Müllcontainers “Im Erloch” hat am Dienstagabend (1.11.) den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr ausgelöst. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, als sie auf den Brand aufmerksam wurden, die Tonne von der Hausfassade wegzogen, jedoch ihr Versuch vergeblich blieb, den Brand zu stoppen.

Die hinzueilende Feuerwehr löschte die Flammen rasch. Die nahe stehende Hausfassade wurde infolge des Brandes nicht beschädigt. Weil Anwohner in diesem Zusammenhang 2 Jugendliche an dem Container beobachten konnten, die nach Ansprache sofort die Flucht ergriffen, schließt die Polizei eine mögliche vorsätzliche Handlung nicht aus. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittelnden sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbrecher versuchen übers Dach einzusteigen

Groß-Zimmern (ots) – Über ein Dach haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (30.-31.10.) versucht, sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen eines Einkaufsmarktes in der Röntgenstraße zu verschaffen. Die Kriminellen rissen Teile der Dachverkleidung ab und verursachten dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Ihr Vorhaben scheiterte und sie ergriffen die Flucht. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Internetbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro

Reinheim/Erzhausen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Betrüger im Kreis Darmstadt-Dieburg über Messenger-Dienste Beute gemacht haben, warnt die Polizei erneut vor der Masche.

Zwischen Sonntag (30.10.) und Dienstag (01.11.) kontaktierten die Unbekannten eine Seniorin über den Nachrichtendienst “Whatsapp” mit einer unbekannten Nummer und gaben sich als Tochter der Reinheimerin aus. Im Verlauf eines Chats konnten sie die ältere Dame überreden, ihnen über 12.000 Euro zu überweisen.

Ähnlich erging es auch einem Senior aus Erzhausen. Auch hier täuschten die Kriminellen unter falscher Nummer vor, dass sich dessen Tochter in einer Notlage befände. In diesem Fall wurde der Mann per SMS kontaktiert. Er überwies knapp 5000 Euro, bis ihm der Betrug auffiel.

Die Kriminalpolzei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen zu diesen Fällen aufgenommen.

Bei dieser Methode gehen die Kriminellen oft geschickt vor und bringen die Geschädigten in Chats dazu, die unbekannte Nummer unter dem Namen der Kinder oder naher Angehöriger abzuspeichern. Mit diesem neu geschaffenen Vertrauen spielen sie oftmals eine Notlage vor und bitten darum, ihnen Geld zu überweisen. Anrufversuche werden unter fadenscheinigen Ausreden als unmöglich ausgeschlossen. In der Regel werden durch die Unbekannten mehrfach Beträge gefordert.

Die Polizei warnt erneut vor der Masche und rät, in ähnlichen Fällen aufmerksam zu sein und die Polizei zu kontaktieren. Unmittelbare Überweisungen und das Speichern unbekannter Nummern sollten auf jeden Fall unterbleiben. Ebenfalls hilfreich ist es, die echten Bekannten unter der “alten Erreichbarkeit” zu kontaktieren und den Schwindel so auffliegen zu lassen.

Darmstadt

Diebe versuchen Handtasche wegzureißen – Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Diebe haben am Dienstagabend (01.11.) versucht, an die Handtasche einer Passantin in der Rheinstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 23.45 Uhr zwischen Marktplatz und Luisenplatz, auf Höhe eines Schnellimbisses. Dort war das dubiose Duo einer 25-Jährigen und ihrer Begleiterin gefolgt und hatte versucht, der Darmstädterin die Tasche wegzureißen.

Aufgrund ihrer sofortigen Gegenwehr ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Marktplatz.

Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei 20-30 Jahre alte Männer gehandelt haben soll, die auf eine Körpergröße zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt wurden. Einer der Flüchtenden trug eine Jacke in der Farbe Beige und eine schwarze Kappe auf dem Kopf.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Versuchter Einbruch in Auto verursacht Schaden von mindestens 2000 Euro

Darmstadt (ots) – Der Versuch eines noch unbekannten Täters am Dienstag (01.11.) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in den Innenraum eines auf dem Schwimmbadparkplatz am Mercksplatz geparkten Autos zu gelangen, scheiterte. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Kriminelle einen Spannungsbruch in der hinteren Scheibe herbeizuführen. Dabei wurde das Auto auffällig beschädigt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Darmstadt (ots) – Die Darmstädter Kripo ermittelt derzeit in einem Fall des besonders schweren Diebstahls, nachdem noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (31.10.-1.11.) ihr Unwesen auf einem Betriebsgelände in der Bismarckstraße getrieben haben und aus einem Container Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten.

Für den Abtransport der Beute dürften die Diebe arbeitsteilig vorgegangen sein und ein Fahrzeug verwendet haben. Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei den Ermittelnden zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Gerau

Kraftstoff, Autobatterien & Werkzeuge entwendet

Gernsheim/Riedstadt (ots) – Auf Dieselkraftstoff, Autobatterien und Werkzeuge hatten es Kriminelle bei zwei Diebstählen auf Baustellen in der Nacht zum Dienstag (01.11.) abgesehen. Das Kommissariat 42 ermittelt und prüft einen Tatzusammenhang auch mit einem weiteren, gleichgelagerten Fall.

Zwischen 16.30 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am folgenden Morgen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter von einer Baustelle an der Landesstraße 3112 bei Gernsheim die Batterien zweier dort abgestellter Bagger und zapften den Dieselkraftstoff ab. Im gleichen Zeitraum suchten Diebe auch eine Baustelle im Riedstädter Stadtteil Wolfskehlen heim. Auf dem Anwesen in der Straße “Am Gartenweg” brachen sie den Baucontainer auf und entwendeten unter anderem zwei Kettensägen, zwei Winkelschleifer und ein Schweißgerät im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite.

Ob es sich um dieselben Täter handelt und ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in derselben Nacht besteht (wir haben berichtet), sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

Diebe machen Beute – Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots) – Ein Baustellencontainer in der Zanggasse war in der Nacht zum Dienstag (01.11.) im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten zwei Kanister mit Kraftstoff, ein Stromaggregat, zwei Flex und zwei Hämmer.

Der Gesamtwert der Beute dürfte bei rund 10.000 Euro liegen. Mit dem Diebesgut suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und hofft unter Tel: 06258/9343-0 auf Hinweise von Zeugen

Auf 29-Jährigen eingeschlagen

Groß-Gerau (ots) – Vier bislang noch unbekannte Täter haben am Dienstagabend (01.11.) auf einen 29-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt. Der Mann aus Riedstadt lief gegen 19 Uhr auf dem Fußgängerweg zwischen der Jahnstraße und Darmstädter Straße entlang, als er von einer 4-köpfigen Gruppe angesprochen wurde. Unvermittelt schlug einer der Männer dem 29-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin gingen auch die anderen 3 Täter auf ihn los und traktierten ihn mit Schlägen und Tritten.

Im Anschluss suchten sie zu Fuß das Weite. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und hofft auf Zeugenhinweise.

Wem ist die Gruppe aufgefallen und wer kann die Männer näher beschreiben? Der Haupttäter hat einen hellen Phänotyp, ist circa 19-26 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und hat schwarze kurze Haare. Hinweise werden unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

Südhessen

Gut gerüstet in die “Dunkle Jahreszeit”

Südhessen/Altheim (ots) – Auch wenn der sonnige Novemberanfang an den berühmten “goldenen Oktober” erinnert, so hält in diesen Tagen dennoch die berühmte “Dunkle Jahreszeit” Einzug. Die nach der Zeitumstellung früher einsetzende Dunkelheit und die kürzer werdenden Tage laden Diebe und Einbrecher ein, ihre Taten im Schutz der Dunkelheit auszuführen.

Aus diesem Grund startete am Dienstag (01.11.) die Präventionskampagne der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen zum Thema Einbruchschutz. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Verhütung von Fahrraddiebstählen, denn die oft hochwertigen Zweiräder werden immer häufiger zum Ziel Krimineller.

Im Münsterer Ortsteil Altheim gingen die vier Fachberater durch ein dortiges Wohngebiet, teilten Informationsmaterial aus und hielten nach möglichen Zielen für potentielle Einbrecher Ausschau. Gezielt wurden Menschen auf der Straße und in Vorgärten angesprochen. Aber auch an sensiblen Objekten mit gekippten Fenstern, offenen Garagen oder anderen Hinweisen für Kriminelle auf die Abwesenheit der Bewohner suchten die Präventions-Profis den Kontakt zum Bürger.

Wer nicht Zuhause war, dem wurde ein Flyer mit den notwendigen Präventionsbotschaften im Briefkasten hinterlassen.

Mit ihrer Aktion wollen die Beamten über Möglichkeiten des Einbruchschutzes informieren, aber auch im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten sensibilisieren und den Anwohnern die Sichtweise möglicher Einbrecher näherbringen. Denn diese suchen die Häuser in die sie einbrechen in der Regel gezielt aus.

Um es den Kriminellen so schwer wie möglich zu machen, sollten Hausbewohner immer darauf achten, keine Hinweise auf ihre Abwesenheit zu geben und Fenster sowie Türen verschlossen zu halten. Die gilt ebenfalls für Garagen und Keller.

Speziell für Fahrräder ist es ratsam, diese mit einem hochwertigen Schloss zu sichern und an fest verankerten Gegenständen zu befestigen. Dies gilt ebenfalls für in Garagen und Kellern abgestellten Zweirädern, auch hier sollte es den Dieben schwergemacht werden. Ist es nicht möglich die Fahrräder in einer sicheren Umgebung abzustellen, so sollte diese zumindest gut beleuchtet und belebt sein. Potentielle Zeugen schrecken grundsätzlich ab und vermindern so das Risiko eines Diebstahls.

Auch helfen aufmerksame Nachbarn sowohl Einbrüche zu verhüten als auch wichtige Hinweise an die ermittelnden Dienststellen zu geben. Wer verdächtiges Verhalten bemerkt, sollte dies der nächsten Polizeistation melden. So steigen die Chancen, die Täter zu vertreiben oder auf frischer Tat festzunehmen erheblich.

Weitere Informationen sind auch kostenlos online unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht – Polizei gibt Tipps für ein sicheres Rad

Südhessen/Erzhausen (ots) – Am Dienstagabend (01.11.) hatten es vier bislang noch unbekannte Diebe auf ein Pedelec abgesehen. Die Polizei ermittelt und gibt wertvolle Tipps, wie man sein Rad sichern kann. Vor einem Supermarkt in der Bahnstraße hatte das Quartett das Rad das schwarze Rad der Marke Rayman mit dunkelgrünen ins Visier genommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Mountainbike mit einem Faltschloss ab- jedoch nicht angeschlossen.

Die Tatverdächtigen entwendeten das circa 2.000 Euro teure Velo samt Schloss und flüchteten in Richtung Hessenplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg.

Einer der Täter soll eine weiße Trainingsjacke und eine schwarze Jogginghose getragen haben, sein Komplize war mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Trainingsjacke bekleidet. Ein dritter Mittäter hatte schwarze Klamotten an.

Zeugen, denen die 4 Unbekannten vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu melden.

Hochwertige Pedelecs oder E-Bikes sind nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern beliebt, die sich mehr bewegen oder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Auch für Kriminelle sind die mehrere Tausend Euro teuren Velos eine lukrative Beute. Die Polizei rät deshalb, für die Sicherung des eigenen Rades bestimmte Punkte zu beachten.

Es ist ratsam, das Fahrrad mit einem oder besser zwei hochwertigen Schlössern zu sichern und an fest verankerten Gegenständen zu befestigen. Unterschiedliche Schließsysteme machen es potentiellen Kriminellen zusätzlich schwer. Auch in Garagen oder Kellern sollte das Zweirad gesichert sein, auch hier sollte es Dieben schwergemacht werden. Ist es nicht möglich, die Fahrräder in einer sicheren Umgebung an einem belebten Abstellort zurückzulassen, so sollte diese zumindest gut beleuchtet und einsehbar sein. Potentielle Zeugen schrecken grundsätzlich ab und vermindern so das Risiko eines Diebstahls.

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl gekommen sein, können moderne technische Sicherungseinrichtungen, zum Beispiel Alarmanlagen oder Ortungssysteme, nützlich für die Ermittlungen sein. Auch eine Fahrradcodierung hilft der Polizei dabei, sichergestellte Räder den rechtmäßigen Eigentümerinnen oder Eigentümern schnell zuzuordnen.

