Der Startschuss für die neue Saison der National Hockey League (NHL) aus Nordamerika ist gefallen – und zwar mit Spielen in Europa.

Im Rahmen der NHL Global Series Challenge und der NHL Global Series war die Top-Liga aus Nordamerika in unseren Gefilden zu Gast. Besonders spannend war das Spiel der Eisbären Berlin gegen die San Jose Sharks am 4. Oktober, bei dem beide Teams ein herausragendes Spiel aufs Eis zauberten. Zwar gingen die Eisbären mit einer Niederlage vom Eis, dennoch können die Hauptstädter mit ihrer hervorragenden Leistung gegen das NHL-Team mit Stolz auf das Spiel blicken. Mit den Spielen in Europa bedankt sich die NHL bei den europäischen Fans, die auch auf dieser Seite des Atlantiks die Begegnungen in Nordamerika verfolgen und die Teams unterstützen. Es ist die stärkste Eishockeyliga der Welt, die dieses Jahr mit insgesamt sechs Spielen auf europäischem Eis die Fans in unseren Gefilden beehrt.

Die NHL wird auch in Europa mit Spannung mitverfolgt

Mit der NHL Global Series Challenge zur Pre-Season und der NHL Global Series innerhalb der Hauptrunde der Saison bringt die Eishockeyliga die Weltklasse des Sports nach Europa. Die Spiele auf unserer Seite des Atlantiks werden zu Ehren der Fans in Europa abgehalten, um sich für ihre Treue zu bedanken. Obwohl die Spiele der NHL in weiter Ferne stattfinden, ist die Anhängerschaft der Fans auch in Europa enorm groß. Hierzulande kann die NHL über den Pay-TV-Anbieter Sky live mitverfolgt werden, zudem werden ausgewählte Spiele auf ProSieben MAXX und auf ran.de im Free-TV übertragen. Selbst wenn ein Stadionbesuch, ohne einen Flug anzutreten, nicht möglich ist, sind Fans auch hierzulande engagiert bei den Matches der NHL dabei.

Die NHL ist schließlich als die stärkste Eishockeyliga der Welt bekannt und wird weltweit von Fans gefeiert. Dies wird auch in den Angeboten der Buchmacher widergespiegelt, die neben einer Bandbreite an Sportarten, auf die Fans Sportwetten abschließen können, die nordamerikanische Liga standardmäßig in ihrem Programm haben. Die Wettanbieter ermöglichen es damit auch deutschen Fans, die Quoten der Favoriten auf den Sieg der NHL einzusehen und Sportwetten auf die Spiele und Sieger der nordamerikanischen Liga abzuschließen.

Fans können die Quoten für einzelne Spiele einsehen, die die Experten tagesaktuell für die teilnehmenden Teams berechnen. Auch für die NHL Global Series-Spiele, sowie für Matches der Pre-Season, Haupt-Season und Playoffs werden die Quoten berechnet und veröffentlicht. Besonders spannend sind für Fans die tagesaktuellen Quoten für die Top-Favoriten auf den Sieg des Stanley Cups. Aktuell werden hier die Colorado Avalanche als die Favoriten mit den besten Siegeswahrscheinlichkeiten gehandelt. Mit einer Quote von 5.00 stehen sie auf dem Treppchen aktuell über den Toronto Maple Leafs (9.50) und den Florida Panthers (10.00) (Stand: 07.10.). Für Fans in Europa sind es damit besonders erfreuliche Nachrichten, dass Avalanche für die Global Series nach Finnland kommen und die Starspieler so auch auf dieser Seite des Atlantiks live auf dem Eis miterlebt werden können.

Im Rahmen der NHL Global Series kommen dieses Jahr insgesamt vier Teams der NHL nach Europa, um Pre-Season und Haupt-Season-Spiele auszuspielen. Zuletzt war die NHL 2019 zur Global Series in Europa, als die Global Fan Tour zur Freude regionaler Fans auch in Mannheim Halt gemacht hat. Nach einer dreijährigen Pause beehrt die NHL ihre europäischen Fans nun wieder. Mit zwei Pre-Season-Spielen der Nashville Predators gegen den SC Bern in der Schweiz und der San Jose Sharks gegen die Eisbären Berlin in der deutschen Hauptstadt wurde für den Beginn der NHL-Season vorgelegt, bevor die beiden NHL-Teams in Prag in der O2 Arena mit zwei Hauptrundenspielen den Startschuss für die neue Season legten. Am 4. und 5. November geht es weiter, wenn das Top-Team der Colorado Avalanche in der Nokia Arena in Tampere in Finnland gegen Columbus Blue Jackets spielen.

Eisbären Berlin zeigten gegen San Jose Sharks gute Leistung

Besonders spannend war für deutsche Fans das Spiel am 4. Oktober in der deutschen Hauptstadt: Hier begegnete der DEL Club Eisbären Berlin dem NHL-Team der San Jose Sharks auf dem Eis. Für deutsche Fans war es die Gelegenheit, im Heimatland eines der Weltklasseteams live mitzuerleben. Zudem war es für den deutschen Club die Chance, zu beweisen, dass sie es mit einem NHL-Team aufnehmen können.

Und das haben die Eisbären getan. Zwar ging das Spiel in der Mercedes-Benz Arena für die Hauptstädter mit einer 1:3-Niederlage zu Ende, doch das Spiel war dennoch ein Erfolg. Die Berliner hielten gut gegen die Sharks stand und machten dem NHL-Teams keinerlei Geschenke. Über die 60 Minuten des Spiels hinweg spielte das deutsche Team sehr gut, zeigte Selbstvertrauen und ließ sich von dem NHL-Club nicht einschüchtern. Zwischendurch lagen sie im zweiten Drittel des Spiels mit einem 1:0 sogar in der Führung. Und dies, obwohl die Berliner unter schwierigen Bedingungen durch viele verletzte Spieler auf dem Eis standen. Die Eisbären sind damit um eine wertvolle Erfahrung bereichert, zudem können sie mit gestärktem Selbstbewusstsein aus diesem Aufeinandertreffen hervorgehen.

Großes Lob für Tobias Ancicka

Besonders können die Leistungen des Goalies Tobias Ancicka hervorgehoben werden, der sich durch sein 1A-Spiel sogar ein Sonderlob seitens des Trainers Aubin verdient hat. Der gebürtige Heilbronner zeigte auf dem Eis im Tor der Eisbären groß auf. Er ließ, während er auf dem Eis stand, keinen Puck in sein Tor. Mit Selbstbewusstsein und Gelassenheit bewältigte er seine Aufgabe hervorragend und stand dem Druck, der mit einem Spiel gegen ein NHL-Team einhergeht, stand. Damit konnte er im zweiten Drittel des Spiels auf beeindruckende Weise ein Tor des Gegners verhindern, das die Eisbären ansonsten in den Rückstand befördert hätte. Insgesamt hielt das junge Heilbronner Talent 21 Schüsse und ging damit mit einem Shutout vom Eis. Mit seiner enormen Leistung und der seiner Teammitglieder machten die Berliner gegen die Sharks ein gutes Bild.

Die NHL wird weltweit als die stärkste Eishockeyliga mit Spannung mitverfolgt und gefeiert. Ein großes Highlight ist für die europäischen Fans die NHL Global Series-Spiele, die die nordamerikanische Liga auf europäisches Eis bringen. Die Berliner konnten die NHL-Profis zwar nicht besiegen, doch sie hielten gut Stand. Weiter geht die Global Series am 4. und 5. November in Finnland.