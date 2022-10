Einbruch in Einfamilienhaus – Bad Soden am Taunus, Sperberstraße, Samstag, 15.10.2022, 10:30 Uhr bis Samstag, 15.10.2022 um 19:45 Uhr

Im Laufe des Samstags, den 15.10.2022 von 10:30 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sperberstraße in Bad Soden am Taunus. Unbekannte Täter hebelten die Hauseingangstür auf und betraten so das Objekt. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Bislang fehlt von dem oder den Tätern jede Spur. Es wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Trickdiebstahl von Geldbörse – Hattersheim am Main, Erbsengasse, Samstag, den 15.10.2022 gegen 18:30 Uhr

Am Samstag, den 15.10.2022 gegen 18:30 Uhr kam es in der Erbsengasse in Hattersheim am Main zu einem Diebstahl von einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter klingelte bei der Geschädigten und gab an, dass er ein Paket für sie habe. Dies war aber nicht der Fall und so entnahm der Täter in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Geschädigten aus einem Rollator und flüchtete. Der Täter kann beschrieben werden als männlich, ca. 25 Jahre alt, groß, dunkle Haare, dunkel gekleidet und trug eine Schildmütze.

Hinweise zu dem Täter können der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Verkehrsunfallflucht – Bad Soden am Taunus, Haingrabenstraße, Samstag, 15.10.2022 von 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Am Samstagabend, zwischen 18:45 Uhr und 21:00 Uhr wurde ein VW Tiguan in der Haingrabenstraße in Bad Soden am Taunus beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06190-9630-45 entgegen.

Verkehrsunfall alkoholisiert verursacht – Hofheim am Taunus, Breckenheimer Straße, Sonntag, 16.10.2022 um 01:09 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:09 Uhr ereignete sich in der Breckenheimer Straße in Hofheim am Taunus ein Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Smart-Fahrer mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Beim Ausparken touchierte er ein weiteres Fahrzeug und konnte von Zeugen beobachtet werden. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Unfallverursacher wurde für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei dem Unfall selbst entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zeugensuche nach räuberischer Erpressung in Schwalbach, Freitag, 14.10.2022, 19:50 Uhr,

(ll) Am Freitagabend bedrohte ein unbekannter Mann einen Passanten und erzwang hierdurch die Herausgabe seiner Wertsachen.

Nach ersten Ermittlungen ging der 27-jährige Geschädigte gegen 19:50 Uhr die Hardtbergstraße entlang, als er von einem unbekannten Täter mit vorgehaltener Waffe aufgefordert wird, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Der Geschädigte folgte den Anweisungen des Mannes, woraufhin der Täter mit dem erbeuteten Smartphone (I-Phone 13) sowie Bargeld in unbekannte Richtung flüchtete. Anschließend eilte der Geschädigte unverletzt nach Hause und informierte die Polizei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Laut dem 27-Jährigen habe der Mann einen arabischen Phänotyp gehabt, sei etwa 18 – 19 Jahre alt, 170 cm groß und von schmächtiger Statur gewesen. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Umhängetasche gewesen sein. Bei der vorgehaltenen Waffe soll es sich vermeintlich um eine Pistole gehandelt haben.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach aufgenommen. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Baucontainer aufgebrochen,

Freitag, 14.10.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 15.10.2022, 06:30 Uhr, Liederbach am Taunus, Auf den Gänsewiesen,

(ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Liederbach zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Nach ersten Ermittlungen haben der oder die unbekannten Täter zwischen 18:00 und 06:30 Uhr unbefugt das Baustellengelände betreten, den dortigen Container aufgebrochen und Werkzeug in Höhe von etwa 1.500 EUR entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 – 0 zu melden.

Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Freitag, 14.10.2022, 13:45 Uhr bis Freitag 14.10.2022, 14:05 Uhr, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße,

(ll) Am vergangenen Wochenende wurde in Eschborn ein ordnungsgemäß geparkter VW auf bislang unbekannte Weise beschädigt.

Wie die Fahrzeughalterin gestern bei der Polizeistation in Eschborn meldete, habe sie ihr Fahrzeug am Freitag gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz vor mehreren Einkaufsmärkten in der Elly-Beinhorst-Straße geparkt. Als sie gegen 14:05 Uhr wieder zu ihrem schwarzen T-Roc gekommen sei, habe sie eine Beschädigung in Form von Dellen und Kratzern festgestellt. An dem Pkw entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 3.000 EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.