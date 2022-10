Neustadt: Illegale Sperrmüll-Entsorgung an der Aumühle

Neustadt an der Weinstraße – Die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt hat kürzlich – wieder einmal – illegal entsorgten Sperrmüll entdeckt, dieses Mal südlich der B39 an der Aumühle. Es handelt sich dabei um den Großteil einer Wohnungseinrichtung, unter anderem ein mit zwischenzeitlich verbotenen Kühlmitteln betriebener Kühlschrank, eine Waschmaschine, diverse Schränke, Teppichboden, Wäscheständer und Kinderspielzeug.

Die Abfälle brachten auf dem Wertstoffhof ein Gewicht von insgesamt 320 Kilogramm auf die Waage.

Ein großer Teil dieser wilden Ablagerung waren Sperrmüll oder Elektroschrott, beides hätte für Neustadter Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf dem Wertstoffhof in der Nachtweide abgegeben werden können.

Ein Abladen solcher Gegenstände schadet der Umwelt, verursacht erhebliche Folgekosten und muss am Ende hinsichtlich der Entsorgung von der Allgemeinheit getragen werden.

Immer wieder werden schlecht einsehbaren Stellen genutzt, die vor einer Entdeckung schützen sollen. Oftmals landen die Abfälle – wie auch in diesem Fall – auf einem Abhang, so dass eine Bergung mit großem Aufwand und Gefährdung der Mitarbeiter einhergeht.

Bürgerinnen und Bürger, die etwas gesehen oder beobachtet haben, oder Gegenstände wiedererkennen, können sich stets an den Eigenbetrieb Stadtentsorgung ESN unter der Telefonnummer 06321/855-8444 wenden. Je mehr Details durchgegeben werden, desto besser.