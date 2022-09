Polizeimusikkorps spielt am 8. Oktober in Walzbachtal-Wössingen für das Hospiz-Projekt “Arista NORD” (siehe Foto)

Walzbachtal-Wössingen (ots) – Am Welthospiztag, Samstag 08.10.2022, spielt das Polizeimusikkorps Karlsruhe um 19.00 Uhr in der Böhnlichhalle in Walzbachtal-Wössingen für das in Bruchsal entstehende Bauprojekt “Hospiz Arista NORD”.

Unter dem Motto “Die Mischung macht´s” wird das größte Polizeiorchester Deutschlands unter der Leitung seines Dirigenten Mario Ströhm ein vielfältiges musikalisches Programm präsentieren, wobei neben Instrumentalsolisten auch die beiden Sängerinnen, Susanne Kunzweiler und Nina Hirschler, sowie der Sänger Toni Bergsch, Akzente setzen werden.

Karten im Vorverkauf zum Preis von 13 Euro gibt es in der “Bücherecke” in Jöhlingen, außerdem per Mail unter karten@hospizfoerderverein.de oder telefonisch unter

07243/9454-270. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro.

Verkehrsunfall beim Abbiegen – 3 Personen leicht verletzt

Ettlingen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch 28.09.2022 gegen 05.40 Uhr auf der Bundestraße 3 Höhe Ettlingen wurden 3 Personen leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der B3 in Richtung Norden. Höhe Ettlingen versuchte er nach links in Richtung der L607 abzubiegen.

Hierbei nahm der 64-Jährige einen entgegen kommenden Peugeot nicht wahr und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei verletzten sich beide Fahrer und ein Beifahrer leicht. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es in Richtung Rastatt zu leichten Verkehrs Beeinträchtigungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verkehrsdienst Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe

41-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Dienstagnachmittag 27.09.2022 eine 41-jährige georgische Staatsangehörige dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der Beschuldigten wurde Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein noch nicht identifizierter Tatgenosse der 41-Jährigen in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt einen Rasierer und ein Rasiermesser entwendet haben. Die 41-Jährige soll währenddessen ihren Komplizen gedeckt und aufgepasst haben, dass niemand ihren Begleiter bei der Begehung der Tat beobachtet.

Beim Verlassen des Marktes sprach ein Ladendetektiv die beiden an. Daraufhin soll der Begleiter der 41-Jährigen den Ladendetektiv mit dem zuvor entwendeten Rasiermesser angegriffen haben. Der Ladendetektiv und ein hinzu geeilter Kollege wurden hierbei verletzt.

Der Tatgenosse der 41-Jährigen konnte in der Folge fliehen. Die 41-Jährige wurde durch Beamte des Polizeireviers Marktplatz vorläufig festgenommen.

Autofahrt einer 36-Jährigen endet am Laternenmast

Karlsruhe (ots) – Eine 36-jährige Fahrerin eines Mercedes war am Mittwoch 28.09.2022 gegen 03.30 Uhr auf der Kriegsstraße aus Richtung “Kühler Krug” in Fahrtrichtung Karlsruher Innenstadt unterwegs. Etwa auf Höhe der Karlstraße kollidierte sie mit einem Laternenmast.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Zudem touchierte die Autofahrerin auf der Kriegsstraße wohl mehrere geparkte Fahrzeuge.

Der Wagen der 36-Jährigen musste abgeschleppt werden. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.