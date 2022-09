Ludwigshafen (ots) – Eine Gruppe von 6-8 Personen schlug am Donnerstag 08.09.2022 auf einen Paketfahrer ein. Der 29-jährige Paketzusteller wartete in seinem Fahrzeug gegen 23.15 Uhr an einer roten Ampel in der Mundenheimer Straße. Plötzlich zerrten ihn 2 Männer aus seinem Fahrzeug und weitere hinzukommende Personen schlugen auf ihn ein.

Als der Paket sich bewusstlos stellte, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete.

Der 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.