Neustadt: Deutsches Weinlesefest 2022 – Tourist-Information bietet vielfältiges Programm

Neustadt an der Weinstraße – Neustadt an der Weinstraße feiert das Deutsche Weinlesefest vom 23. September bis 10. Oktober 2022. Mit einem vielfältigen Programm während des Veranstaltungszeitraums bietet die Tourist-Information zusätzlich zahlreiche Möglichkeiten die historische Innenstadt kennenzulernen und besondere Orte in Neustadt an der Weinstraße zu genießen.

„Wir freuen uns auf die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste, die anlässlich des Deutschen Weinlesefestes zu uns kommen. Wir haben Angebote für Jung und Alt zusammengestellt, die sich total gut mit einem Besuch auf dem Deutschen Weinlesefest kombinieren lassen.“ SIMONE TRIEB, LEITERIN DES GÄSTESERVICE&PFALZTOURS.

Auszüge aus dem Angebot der Tourist-Information

Geführter Rundgang durch die historische Altstadt

Jeden Mittwoch 14 Uhr und Samstag 10:30 Uhr |

1,5 Stunden I 7 €

Yoga & Sekt mit Ausblick auf der Dr.-Welsch-Terrasse

25.09. I 10 Uhr I 2 Stunden I22 €

Spaziergang in die Welt der Märchen und Geschichten

30.09. I 16 Uhr I 2 Stunden I 12 € (Kinder 8 €)

Elwedritschejagd für Jung und Alt

01.10. I 16 Uhr I2 bis 3 Stunden I 18 € (Kinder 9€)

Auf der Mauer auf der Lauer eine historische Zeitreise mit Biss

01.10. I 13 Uhr I1,5 Stunden I 10 €

Nachtwächterführung durch die Altstadt

07.10. I 18 Uhr I 1,5 Stunden I 10 €

Haardt Core Pfalz: Spaziergang rund um den Deidesheimer Tempel mit Weinprobe + Häppchen

08.10. und 15.10. | 14Uhr | 2 Stunden | 26 €

Eine Anmeldung ist erforderlich, persönlich in der Tourist-Information am Hetzelplatz 1, telefonisch unter 06321 9268-0 oder per Mail an touristinfo@neustadt.eu. Tickets gibt es auch online unter: https://www.neustadt.eu/GeführteTourenfürEinzelgäste

Bei der Tourist-Information erhalten Interessierte touristische Auskünfte zu der Wein- und Demokratiestadt Neustadt an der Weinstraße. Zudem wird eine bunte Auswahl an Souvenirs und Weinen geboten.

Öffnungszeiten der Tourist-Information während des Weinlesefestes:

Montag bis Freitag 09:30 – 17 Uhr

Samstag 09:30 – 14 Uhr

Sonntag, 2. Oktober 1 1– 17 Uhr

Sonntag, 9. Oktober 09:30 – 13 Uhr