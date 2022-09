Haßloch: Bürgersteig durch Wasserrohrbruch aufgebrochen

Haßloch (ots) – Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist am Freitag (02.09.2022) gegen 01:40 Uhr, ein Wasserrohr in der Schillerstraße in Haßloch gebrochen.

Durch Anwohner wurde gemeldet, dass der Bürgersteig aufgebrochen sei und aus dem entstandenen Loch Wasser sprudeln würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Bürgersteig bereits stellenweise angehoben war und das Wasser schon mehrere Zentimeter auf der Fahrbahn stand. Diese war augenscheinlich auch teilweise unterspült. Durch die Gemeindewerke wurde das Wasser unverzüglich abgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Wasser in umliegende Häuser eingedrungen.

Aufgrund der Schäden und der Reparaturmaßnahmen bleibt der Straßenabschnitt zwischen Pfalzplatz und Leo-Loeb-Straße bis auf Weiteres gesperrt.