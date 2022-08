Gartengeräte beschädigt

Bebra. Die Reifen von insgesamt drei Arbeitsgeräten eines Gartenbauvereins zerstachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag (01.08.) und Dienstag (09.08.). Bei den Geräten, welche in einer Garage eines Anwesens in der Weserstraße abgestellt waren, handelt es sich um einen Balkenmäher, einen umgebauten Aufsitzmäher sowie einen Anhänger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fleisch auf Feldweg aufgefunden

Alsfeld. Am Sonntagabend (14.08.), gegen 21.20 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei den Fund von Fleisch nahe eines Fahrradweges in der Verlängerung der Straße „Rodgarten“ in Altenburg.

Beamte der Polizeistation Alsfeld konnten wenig später Knochenreste mit Fleischanhaftungen im Nahbereich eines dortigen Maisfeldes auffinden und sicherstellen. Eine Inaugenscheinnahme des Fleisches erbrachte keine Hinweise auf Fremdkörper beziehungsweise gefährliche Gegenstände oder erkennbar unnatürlich aussehende und riechende sowie giftige Substanzen. Durch die Polizei wurde diesbezüglich Kontakt mit dem zuständigen Jagdpächter aufgenommen und dieser über den vorliegenden Sachverhalt informiert.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen haben sich keine Anhaltspunkte auf das Vorliegen einer Straftat ergeben. Warum das Fleisch an besagter Örtlichkeit abgelegt wurde, ist aktuell unklar.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei:

Tierbesitzer sollten ihre Vierbeiner an einer Leine oder in

direkter Nähe zum Menschen führen, um sie genau beobachten und

auch feststellen zu können, ob und was sie aufnehmen.

direkter Nähe zum Menschen führen, um sie genau beobachten und auch feststellen zu können, ob und was sie aufnehmen. Bürgerinnen und Bürger sollten das Füttern von Wildtieren zum

Schutz der Lebewesen unterlassen. Viele Tiere vertragen die in

dem ursprünglich für Menschen zubereiteten Fleisch enthaltenen

Stoffe nicht. Was vermutlich „gut gemeint“ ist, kann den Tieren

nachhaltig schaden!

Schutz der Lebewesen unterlassen. Viele Tiere vertragen die in dem ursprünglich für Menschen zubereiteten Fleisch enthaltenen Stoffe nicht. Was vermutlich „gut gemeint“ ist, kann den Tieren nachhaltig schaden! Das unerlaubte und unrechtmäßige Entsorgen von tierischen

Produkten – womit Menschen und Tiere in Berührung kommen können stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß §10 TierNebG i.Vm. §14

TierNebG dar.

Produkten – womit Menschen und Tiere in Berührung kommen können Tierschutzorganisationen geben Tierhalterinnen und -haltern

sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Ratschläge und

Hinweise, deren Bekanntmachung und Einhaltung der Sicherheit der

Tiere vorsorglich und auch nachhaltig dienen sollen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Homberg (Ohm). Unbekannte legten in der Nacht zu Freitag (19.08.) eine selbstgebaute Apparatur – ähnlich einem Krähenfuß – in der Hauptstraße in Appenrod aus. Als ein Lkw die Straße befuhr, zerplatzte ihm beim Überfahren des aus Baustahl gefertigten Bauwerks ein Reifen. Der Schaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Lauterbach. Am Donnerstagnachmittag (18.08.) riefen unbekannte Trickbetrüger bei einem lebensälteren Ehepaar aus Lauterbach an und gaben sich als Angestellte einer Bank aus. Die Schwindler erklärten, dass versucht worden sei, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag von dem Konto der Rentner abzubuchen. Die Bank habe zwar die Abbuchung verhindern können, allerdings müssten die Lauterbacher nun eine App herunterladen, in welche sie sämtliche persönliche Daten sowie Bankdaten inklusive generierter Passwörter zur weiteren Bearbeitung eingeben sollten. Zusätzlich forderten die Betrüger die Eheleute dazu auf, einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf ein ihnen unbekanntes Konto zu überweisen, um ihr Geld vor weiteren, vermeintlich unbefugten Abbuchungen zu schützen. Die Lauterbacher glaubten den Angaben der Schwindler zunächst und überwiesen das Geld. Am nächsten Tag vergewisserten sich das Ehepaar nochmal persönlich bei der örtlichen Bank, welche den Betrug aufklärte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie

möglicherweise als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen

fordert.

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen

bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste

sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die

Nummer neu in das Telefon ein.

bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Scheiben von Scheune zerstört

Alsfeld. In der Nacht zu Samstag (20.08.) zerstörten Unbekannte zwei Fensterscheiben einer Scheune in der Straße Fuldaer Tor. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Lauterbach. Unbekannte stahlen am Samstagvormittag (20.08.), zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr, den Geldbeutel einer 63-jährigen Frau aus Lauterbach. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Umgehungsstraße hatte die Lauterbacherin den Geldbeutel nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen abgedeckt in ihrem Einkaufskorb verstaut. In einem unbemerkten Moment griffen die Diebe zu. Der genaue Wert des Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Schwalmtal. Eine Kindertagesstätte in der Ostendstraße in Brauerschwend wurde in der Zeit von Freitagmittag (12.08.) bis Sonntagnachmittag (21.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließen durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Sonntag (21.08.), in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Schönberg seinen weißen Skoda ordnungsgemäß in der Eisenacher Straße ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich im Vorbeifahren den parkenden Pkw im Bereich der linken Fahrzeugseite. Es entstand Schaden von circa 8.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.08.), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er vom Einkauf zurück zu seinem schwarzen Seat Cupra Ateca kam, stellte er einen Lackschaden an der hinteren Beifahrertür fest. Dieser wurde augenscheinlich durch die Fahrzeugtür eines anderen Fahrzeugs verursacht. Der unbekannte Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt

Ilbeshausen. Am Donnerstag (11.08.), gegen 16 Uhr, parkte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Golf in der Waldstraße auf einem Parkplatz in Höhe der Jean-Berlit-Straße. Als sie gegen 16:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1.400 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Telefonnummer 06641/971-0.

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Freitag (19.08.) in ein Vereinsheim im Weiherweg ein. Indem sie ein Fenster einschlugen, verschafften sie sich Zutritt ins Innere und durchsuchten die Räume im ersten Obergeschoss. Mit Diebesgutes in unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt über die Haupteingangstür in Richtung des dortigen Parkplatzes. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränke gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter betraten zwischen Donnerstagabend (18.08.) und Freitagmorgen (19.08.) widerrechtlich das Gelände einer Schule in der Magdeburger Straße. Über einen Notzugang betraten sie die dortige Mensa und entwendeten Getränke und Leergut in unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden von rund 15 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem weißen Peugeot entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagmorgen (16.08.) und Donnerstagabend (18.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen „FD-DK 902“. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben von Wohnwagen demontiert

Eichenzell. Ein weißer Wohnwagen des Herstellers „Fendt“ war zwischen Donnerstagnachmittag (18.08.) und Freitagabend (19.08.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger demontierten zwei Plastikscheiben im Wert von rund 1.200 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wohnwagen stand zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück in der Vogelsberger Straße in Welkers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Diskothek

Fulda. Auf noch nicht bekannte Art und Weise öffneten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (20.08.) zwei Zugangstüren zu einer Diskothek in der Straße „Am Emallierwerk“. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Über eine Hintertür flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rucksack aus Auto gestohlen

Fulda. Durch ein offenstehendes Fenster entwendeten unbekannte Täter am Freitag (20.08.), zwischen 15.45 Uhr und 16.10 Uhr, einen großen, schwarzen Nylonwanderrucksack samt Geldbeutel, Bargeld sowie persönlichen Ausweisdokumenten von der Rücksitzbank eines roten VW Golfs. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an einem Gehweg in der Pacelliallee geparkt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist

Verschließen Sie die Fenster – auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Blumengeschäft

Petersberg. Ein Blumengeschäft in der Straße „Alte Ziegelei“ war in der Nacht zu Samstag (21.08.), gegen 3.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Auf noch unbekannte Weise öffneten diese die Haupteingangstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Schließfächer auf, entwendeten leere Geldkassetten und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

VW Golf beschädigt

Fulda. Einen blauen VW Golf, der am Straßenrand der Robert-Kircher-Straße geparkt war, beschädigten unbekannte Täter am Samstag (21.08.), zwischen 1.10 Uhr und 11.45 Uhr. Indem sie den rechten Außenspiegel sowie die Heckklappe mittels spitzem Gegenstand beschädigten, verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bauwagen

Hünfeld. Mittels Hebelwerkzeug brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstagmittag (19.08.) und Samstagmorgen (21.08.) die Eingangstür eines Bauwagens, der im Forst in Michelsrombach nahe der L 3378 geparkt war, auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagmittag (19.08.) und Samstagmittag (21.08.) gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Richterstraße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut – darunter unter anderem Bargeld, eine Armbanduhr von Maurice Lacroix sowie ein Samsung-Tablet – in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (22.08.), gegen 7.20 Uhr, kam es auf der Autobahn 7 – zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West – zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Passat die mittlere Fahrspur der Autobahn. Zeitgleich lenkte ein 60-jähriger Mann aus Litauen seinen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Spurwechsel des Sattelzugs kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der Pkw unter den Auflieger des Lkw geriet. Der 45-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Mann aus Litauen blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und für die Landung des Rettungshubschraubers war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle für circa eine Stunde vollgesperrt. Mittlerweile kann der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Kradunfall mit schwer verletztem Fahrer

Tann (Rhön) (ots)

Am Sonntag (21.08.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Kradfahrer aus Tann die Annastraße und wollte an der Kreuzung Annastraße / Birkenweg nach rechts in den Birkenweg abbiegen. Beim Rechtsabbiegen kam sein Krad auf der teilweise mit Rollsplitt bedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der Kradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Beim Sturz zog er sich eine erhebliche Beinverletzung zu und wurde von einem Krankenwagen in ein Klinikum transportiert. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.