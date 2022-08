Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss Motorrad gefahren

Grünstadt (ots) – Am 21.08.2022, 15:00 Uhr wurde in der Tiefenthaler Straße ein Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Der 19-jährige gab an in der letzten Woche Cannabis konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wird bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige vorgelegt.

