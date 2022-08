Mannheim-Neckarstadt (ots) – Nachdem ein 37-jähriger Mann am Donnerstag 04.08.2022 gegen 01:15 Uhr ein Lokal in der Lupinenstraße aufsuchte, wurde er dort unvermittelt von einer mehrköpfigen Gruppe körperlich angegriffen. Unter Vorhalt einer Waffe forderten die Unbekannten den 37-Jährigen schließlich zur Herausgabe von Bargeld auf.

Anstatt das Geld auszuhändigen, flüchtete der 37-Jährige aus dem Lokal auf die Straße. Dort wurde er allerdings durch die Gruppe eingeholt und erneut körperlich angegangen.

In der Folge gelang es den Tätern, dem 37-Jährigen seine Tasche mit mehreren hundert Euro Bargeld zu entreißen.

Das Opfer ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Mannheim-Innenstadt. In Höhe der Jungbuschbrücke bat er dann einen Passanten um Hilfe.

Dieser verständigte wiederum die Polizei.

Der 37-jährige Mann wurde durch den Übergriff schwer verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Beschreibung von einem der Tatverdächtigen:

männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, Vollbart, Tattoo am rechten Oberarm. Bekleidet war er mit einem schwarz-weiß-gestreiften T-shirt und einer langen Jeans.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon 0621/174 4444 zu wenden.