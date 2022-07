Neustadt: Literaturvilla #32 präsentiert: Hände reichen – lyrik und musik am 04. August 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 4. August 2022, findet um 19 Uhr mit „hände reichen – lyrik und musik“ die 32. Ausgabe der Literaturvilla im Kulturzentrum Herrenhof statt.

Titel der Veranstaltung ist an das jüngst erschienene Lyrikdebüt der Mannheimer Autorin Manon Hopf angelehnt, die im vergangenen Jahr auf der Longlist des Gustv-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur stand. „Ich stelle etwas / hier / her“, so selbstbewusst beginnt das beeindruckende Debüt „hand, legungen“ von Manon Hopf.

Was hier her- oder hingestellt wird, sind Gedichte, die sich als bewusste Setzungen zu erkennen geben. Sie umkreisen nicht nur spielerisch die Urfragen aller Poesie, sondern lassen uns teilhaben am Akt des Schreibens, an ihrer Entstehung. Alles Handarbeit, so heißt es keck. Diese Poesie, die sich auf der Hände Werk beruft, oszilliert zwischen Sinn und Sinnlichkeit. Was aber passiert, wenn die Hände einmal nicht schreiben? Dann brüten sie vielleicht Gewitter aus, machen Handschaften oder beten heimlich in der Nacht. Auch das ist diesen Gedichten eigen, dass sie bei aller poetischen Binnenreflexion ihren leichten, gewitzten Ton niemals verlieren. Manon Hopf musikalisch die Hand reichen und diesen Abend umrahmen wird die studierte Schweizer Gambistin Dina Kehl.

Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.

Zur Veranstaltung zugelassen sind nachweislich geimpfte oder genesene Personen sowie eine begrenzte Anzahl von getesteten minderjährigen Personen. Während der Veranstaltung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Aktualisierungen hierzu finden sich unter www.herrenhof-mußbach.de.

Zudem kann man an der Lesung ab 19 Uhr unter folgendem Link auch online teilnehmen: www.literatur040822.herrenhof-mussbach.de