Anzeige – Poloshirts feiern im Jahr 2022 ihr modisches Comeback und sagen ihrem spießigen Image endgültig „Goodbye”. Stattdessen überzeugen sie heutzutage durch Vielseitigkeit.

Ob bunt-gemustert oder einfarbig-dezent: Polohemden gehören zu den absoluten Sommer-Basics und sind aus der femininen Garderobe nicht mehr wegzudenken. Dieser Artikel beleuchtet den Modetrend des Jahres und stellt passende Kombinationsmöglichkeiten zusammen.

Das Poloshirt und sein durchaus interessanter Ursprung

Bei www.textilwaren24.eu/poloshirts/damen-polo-shirts und anderen Textilhändlern erhältliche Poloshirts für den alltagstauglichen Casual-Look gibt es schon sehr lange. Seinen Ursprung hat das Shirt wiederum im klassischen Pferdesport: Bereits im 19. Jahrhundert zogen die Reiter langärmelige Shirts aus Baumwolle an, die mit einem Kragen ausgestattet waren. Dieser sollte die Sportler ursprünglich davor bewahren, zu viel Wind abzubekommen.

Von dieser Kleidung bekam sogleich ein Herrenausstatter namens „Brook Brothers“ Wind, der sich dazu entschloss, die schönen Hemden massentauglich anfertigen zu lassen. So entstanden schon 1896 die ersten handelsüblichen Poloshirts und die Idee war geboren.

Richtig in Schwung kam die Vermarktung der Poloshirts allerdings durch René Lacoste, ein Tennisspieler, der ab den 1930er Jahren bequeme Shirts aus Baumwoll-Piqué für den Tennissport designte. Diese Sportkleidung fand in der breiten Bevölkerung viel Begeisterung und sollte die eigentliche Geburtsstunde der massentauglichen Poloshirts markieren.

Warum Poloshirts auch in der Damenmode zum Trend avancieren

Sportive Poloshirts sind im Jahr 2022 nicht mehr das, wofür sie ursprünglich gedacht waren. Man sieht die Originale nicht mehr nur auf dem Tennisplatz, sondern auch im Alltag. Viele Modelle liegen jetzt im Trend, da sie bequem sind, aber dennoch schick aussehen. Für zusätzliche Eleganz sorgen an manchen Modellen neben dem üblichen Flachstrickkragen, auch besonders schöne Schmuckknöpfe.

Auch der Schnitt der Poloshirts hat sich in eine trendige Richtung entwickelt. Anstelle von kastigen Schnitten stehen hautenge oder gerippte Shirts hoch im Kurs. Poloshirts sind allein deshalb nicht mehr aus der Garderobe wegzudenken, weil sie wunderbar lässig aussehen und gleichzeitig ein gepflegtes Erscheinungsbild garantieren. Auch aufgrund der vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten möchten viele Fashionistas ihre Poloshirts nicht mehr missen.

Poloshirts für Damen richtig kombinieren

Poloshirts für Damen lassen sich ganz unterschiedlich kombinieren, ohne dabei etwas von ihrem Charme einzubüßen:

So harmonieren enge Poloshirts beispielsweise mit weiten Marlene-Hosen oder Jeans. Eine lässige Note bekommen die Poloshirts durch Boots, einen Rock und eine Bomberjacke.

Auch gestreifte Poloshirts gelten in der heutigen Zeit als besonders angesagt. Sie passen optisch gut mit Baggy-Jeans und Sneakers zusammen. Insgesamt sollte das Outfit aber nicht zu aufgesetzt wirken, weniger ist in der Hinsicht also mehr.

Businesstaugliche Poloshirts sollten in gedeckten Farben gehalten sein. Ins Büro passen beispielsweise Varianten in dezenten Farbnuancen wie Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Anthrazit. Um das Outfit zu komplettieren, wählen Damen einen Bleistiftrock oder eine Anzugshose sowie bürotaugliche Halbschuhe aus.

Neben den klassischen Poloshirts gibt es Polokleider, die lässig-feminin aussehen und zu vielen Anlässen getragen werden können.

Für die warme Jahreszeit sind maritime Poloshirts wie geschaffen. Wen kümmert es, dass sie an Sonne, Segel und Meer erinnern, wenn genau dies im Sommer Freude bereitet? Ein solches It-Piece passt als Ergänzung gut zu femininen Shorts, einer Sonnenbrille und bequemen Loafers.

Stilbrüche sind beim Poloshirt absolut erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Auch wenn das Shirt sehr sportlich erscheint, kreiert es gemeinsam mit langen Röcken (beispielsweise aus Samt oder Seide) ein ausgehtaugliches Outfit.

No Go’s bei Poloshirts für Damen kennen

Als Faustregel gilt: Bei einem klassischen Poloshirt sollte das restliche Outfit weniger zeitlos erscheinen. Denn so kommt ein ungewollt spießiger Look gar nicht erst auf. Apropos spießig: Damit der Look nicht altbacken erscheint, sollten Trendsetterinnen den Kragen keinesfalls hochstellen. Vorsicht ist auch bei klassischen Hosen wie beispielsweise der Chinohose geboten: Denn mit einer solchen Hose sieht das Poloshirt sehr schnell langweilig aus.

Auch in Puncto Schuhwerk gibt es einige Kombinationen, die es zu vermeiden gilt – das sind Sandalen jeglicher Art. Sie peppen das Outfit nicht auf, sondern ähneln gemeinsam mit einem Poloshirt eher alten Herrschaften auf dem Golfplatz. Und das ist schließlich nicht das, was moderne Poloshirts suggerieren wollen.