Neustadt: Dritschys Erkundungstour neu eingetroffen

Neustadt an der Weinstraße – Die Neustadter Künstlerin und Kinderbuchautorin Ulrike Sauerhöfer hat für das Tourismus- und Stadtmarketing in Neustadt an der Weinstraße ein Postkartenausmalbuch für Kinder entworfen.

Dritschy die kleine Elwetritsche erkundet Neustadt und seine neun Weindörfer. Die Kinder erfahren dabei einiges über die Sehenswürdigkeiten der Stadt und die Besonderheiten der Weindörfer.

Am Ende des Büchleins gibt es Postkarten, die ganz frei gestaltet werden können. Für die kleinen Künstler gibt es sogar eine Überraschung, wenn sie ihre gemalten Werke in der Tourist-Information zeigen.

Erhältlich ist das Büchlein zum Preis von 4,90 € bei in der Tourist-Information, online im Neustadt Shop (shop.neustadt.eu) und in einigen Buchläden in Neustadt an der Weinstraße.