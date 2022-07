Gegen Baum gefahren

Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag eine 19-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf den Hospitalplatz in Eschwege. Beim Einbiegen in eine Parkbucht stieß sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Schutzeinfassung eines Baumes, was zu einem Schaden von ca. 1400 EUR führte.

Unfallfluchten

Am 08.07.22, um 17:30 Uhr, befuhr ein grauer Pkw Renault Clio mit KS-Kennzeichen die Fährgasse in Albungen. Bei der Fährgasse handelt es sich um eine Sackgasse. Als der Fahrerin dort mit dem Auto wendete stieß das Auto mit der Beifahrerseite gegen einen Holztorpfosten eines dortigen Grundstücks, wodurch ein Sachschaden von 150 EUR entstand. Nach dem Unfall verließ der Unfallverursacherin die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Ringstraße (Ecke Plesseweg) in Wanfried gemeldet. Dort wurde am gestrigen Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, ein grauer Pkw Seat Leon angefahren und im hinteren linken Bereich beschädigt. In diesem Bereich fand auch die Aufstellung des Festumzuges statt, so dass nicht zwingend ein Verkehrsunfall für den Schaden von ca. 500 EUR verantwortlich sein muss.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Versuchter Einbruch

Nach dem Einbruch in das Vereinsheim des SV Reichensachsen (Fußball) wird ein versuchter Einbruch in das Schützenhaus des SV Reichensachsen „Am Pflockenberg“ angezeigt. Am 09.07.22 wurde zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Außenjalousie eines Fensters hochgedrückt, um so auf Anlage zu gelangen. Dort wurde eine Ersatzrolle für die „Schleifenzuganlage“ mitgenommen, die dann später im näheren Umfeld – jedoch abgewickelt – wieder aufgefunden wurde. Weitere Räume wurden augenscheinlich nicht betreten. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 250 EUR. Bei Erscheinen eines Berechtigten am Vereinsheim, sah dieser noch einen grünen Skoda Octavia mit EIC-Kennzeichen davonfahren. In diesen stiegen eine Frau (165 cm groß, schlank, dunkle Haare) und zwei Männer (175 – 180 cm groß, schlank) ein. Alle sollen ca. 25 Jahre alt sein. Die Frau hatte zudem zwei dunkelbraune Labradore dabei. Inwieweit diese Feststellung mit der Tat im Zusammenhang steht, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Gläsern

Auf dem Festplatz am Griesgraben in Wanfried (Schützenfest) versuchte am gestrigen Sonntagabend ein Unbekannter mehrere leere Biergläser zu entwenden. Gegen 19:46 Uhr wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie er mit einem „Tragetablett“, dass mit 30 Gläsern gefüllt war, das Festzelt verließ und in Richtung Innenstadt ging. Der Geschädigte lief hinterher, konnte den jungen Mann aber nicht mehr einholen. Zudem warf dieser das Tablett mit den Gläsern auf der Flucht davon, wodurch diese alle zerstört wurden. Schaden: ca. 40 EUR. Der Flüchtige soll etwa 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Bekleidet war er mit weißen T-Shirt und Short; zudem trug er einen „Fischerhut“. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:30 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die B 400. Zwischen Krauthausen und der Einmündung zur B 27 kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Das Reh lief anschließend verletzt in ein angrenzendes Waldstück.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Nach Angaben eines 22-Jährigen aus Göttingen befuhr dieser gestern Mittag, um 13:20 Uhr, mit einem Motorrad die L 3238 von Witzenhausen-Hübenthal kommend in Fahrtrichtung Gertenbach. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein weißer Pkw. Ca. 800 Meter vor der Ortslage von Gertenbach in einer leichten Linkskurve fuhr der Pkw zu weit links und damit zum Teil auf der Fahrspur des Motorradfahrers. Dieser wich sofort nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, kam dabei von der Fahrbahn ab und blieb anschließend rechts im Straßengraben liegen. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es dabei nicht. Der 22-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, am Krad entstand dabei ebenfalls Sachschaden. Der Fahrer*in des weißen Pkws, welche den Unfall nach Angaben des 22-Jährigen bemerkt haben müsste, verließ unerlaubt und unerkannt die Unfallstelle. Hinweise: 05542/93040.

Verkehrsunfall mit Quad; Fahrer zwischenzeitlich verstorben

Eschwege (ots)

Am 09.07.22, um 13:10 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus Herleshausen mit einem Quad die L 3247 von Frauenborn in Richtung Herleshausen. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er plötzlich mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Beim Gegensteuern kam der 74-Jährige mit dem Quad ins Schleudern, wodurch das Fahrzeug in der Folge umkippte und sich überschlug. Der Fahrer erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen, er trug während der Fahrt keinen Helm. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 74-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Göttingen geflogen, wo er am gestrigen Sonntag verstarb. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.