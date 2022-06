Auch wenn das Reisen wieder möglich ist, hat die Corona Pandemie weiterhin Auswirkungen auf die komplexen Prozesse an den Flughäfen. Vor allem in den Ferien und in verkehrsreichen Zeiten führt dies vermehrt zu langen Wartezeiten am Check-in und bei den Sicherheitskontrollen.

Auch wenn das Reisen wieder möglich ist, hat die Corona Pandemie weiterhin Auswirkungen auf die komplexen Prozesse an den Flughäfen. Vor allem in den Ferien und in verkehrsreichen Zeiten führt dies vermehrt zu langen Wartezeiten am Check-in und bei den Sicherheitskontrollen. Umso wichtiger ist es derzeit, eine Flugreise vorab gut vorzubereiten. Damit Passagiere möglichst stressfrei und sicher ihr Reiseziel erreichen, gilt es ein paar wichtige Punkte in der Planung zu beachten.

Informationen über das Zielland einholen

Bevor es losgeht, sollte man sich zunächst alle notwendigen Informationen über die Einreisebestimmungen des Ziellandes einholen, damit bei der Einreise sowohl die gültigen Ausweise als auch alle erforderlichen Impf- oder Testnachweise vorliegen. Wichtig ist auch zu prüfen, ob vor der Ankunft noch eine Online-Registrierung im Reiseland vorzunehmen ist. Die gültigen Einreisebestimmungen der jeweiligen Länder sind auf der Internetseite des Flughafens Frankfurt oder des Auswärtigen Amts zu finden.

Welche Regeln gelten am Flughafen

Auch wenn die offizielle Maskenpflicht des Landes Hessen seit Anfang April aufgehoben wurde, wird am Flughafen Frankfurt weiterhin dringend das Tragen von Schutzmasken empfohlen. Insbesondere in den Bereichen, in denen die notwendigen Abstände kurzzeitig nicht eingehalten werden können. Dazu zählen vor allem der Check-In, die Sicherheitskontrollen, die Gates sowie die Gepäckausgabe, aber auch in Shuttle Bussen und der Sky Line-Bahn ist das Tragen einer Maske sinnvoll. Im Flugzeug und an manchen Airports im Ausland ist das Tragen einer medizinischen Schutzmaske sogar verpflichtend. Demnach sollten ausreichende Mengen an Masken im Handgepäck nicht fehlen. Weiterhin gelten die allgemeinen Abstands- und Desinfektionsregeln am Airport Frankfurt.

Ausreichend Zeit einplanen

Aufgrund fehlender Kapazitäten und erhöhter Kontrollen kann es am Airport aktuell zu überlangen Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle kommen. Daher ist es dringend zu empfehlen, frühzeitig am Flughafen zu erscheinen und mehr Zeit als gewöhnlich für die Abfertigung einzuplanen. Am besten wird die Anreise zum Flughafen vorab geplant. Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist es wichtig, einen genauen Blick auf die Fahrpläne zu werfen. Wer mit dem Auto anreist, der sollte sich neben der aktuellen Verkehrslage auch über die Parkmöglichkeiten am Flughafen Frankfurt informieren.

Parkplatz im Voraus buchen

An einem hochfrequentierten Flughafen, wie dem in Frankfurt, wird der Parkplatz am besten vorab gebucht. Anders verliert man viel Zeit bei der Suche nach einem verfügbaren Stellplatz und muss womöglich aus Zeitnot eines der teuren Parkhäuser wählen. Für das Parken Flughafen Frankfurt empfiehlt es sich, im Voraus bei einem privaten Parkplatzanbieter rund um den Flughafen zu buchen. Diese bieten sichere und preiswerte Stellplätze an, inklusive praktischem Shuttle Transfer oder komfortablem Valet Service.

Komfortabel und schnell einchecken

Um möglichst komfortabel und zeitsparend einzuchecken, wird der Online Check-in empfohlen, bei dem man 24 Stunden vor Abflug schon seinen Sitzplatz wählen und die Bordkarte auf dem Mobiltelefon speichern kann. Somit muss man sich nicht mehr in die langen Warteschlangen an den Check-in Schaltern einreihen und kann stattdessen sofort zur Gepäckabgabe und weiter zur Sicherheitskontrolle gehen. Manche Airlines bieten auch die Möglichkeit des Vorabend-Check-ins oder die Nutzung der Check-in-Automaten im Terminal an.

Schnell durch die Sicherheitskontrolle

Gerade bei der Sicherheitskontrolle kann es derzeit zu Verzögerungen kommen. Wenn sich Passagiere jedoch auf die Kontrollen vorbereiten und ein gut sortiertes Handgepäck mit sich führen, trägt dies enorm zu einem reibungslosen Ablauf bei. Am besten informiert man sich im Voraus über den Ablauf der Sicherheitskontrolle und über verbotene Gegenstände und sorgt dafür, dass Flüssigkeiten und elektronische Geräte schnell griffbereit sind und legt diese schon unaufgefordert in die Wannen aufs Band.

Flugvorbereitungen im Überblick

√ Liegen alle gültigen Reisedokumente vor?

√ Sind benötigte Impf- und Testnachweise griffbereit?

√ Ist die Anreise zum Airport geplant und wurde ein Parkplatz gebucht?

√ Wurde dabei genügend Zeit am Flughafen einkalkuliert?

√ Ist der Online-Check-in erfolgt?

√ Ist das Handgepäck gut sortiert?

√ Sind ausreichend Schutzmasken im Handgepäck?