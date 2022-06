Schwalm Eder Kreis: Die Polizei-News

Schwerer Diebstahl eines Ruderbootes am Edersee

Vöhl, Edersee (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 23.05.2022 und dem 09.06.2022 kam

es am Ufer der Edertalsperre, bei See-km 14,65 (Assel-Süd), zum Diebstahl eines

Ruderbootes.

Das grüne Boot der Marke Schreff, Typ Hecht IV, 4,30m x 1,50 groß, mit dem

Kennzeichen GÖ-EE 816, wurde mitsamt Sicherungskette und Anker entwendet.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 750,- Euro.

Hinweise zum Tathergang bzw. zum Verbleib des Bootes nimmt der zuständige

Wasserschutzpolizeiposten Waldeck unter 05623-5437 oder der Emailadresse

wsppo.waldeck.hbpp@polizei.hessen.de entgegen.

Jugendschutzkontrollen im direkten Schulumfeld

Gudensberg

Zeit: Mittwoch, 08.06.2022, 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Polizeistation Fritzlar hat mit entsprechenden Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei am Mittwoch, 08.06.2022, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Bereich des Schwimmbadweges sowie des Innenstadtbereiches in Gudensberg zielgerichtete „Jugendschutzkontrollen“ durchgeführt.

Hierbei wurden mehr als 60 Personen einer Kontrolle unterzogen. Die Kontrollmaßnahmen richteten sich Schwerpunktmäßig gegen den Konsum/Besitz von Drogen, Alkohol und Tabakwaren. Insgesamt verliefen die Personenkontrollen ruhig und stießen durchaus auf Verständnis.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt zwei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt, da durch die Personen sog. „Einhandmesser“ mitgeführt wurden. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Weiterhin wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Es handelte sich hierbei um die zweite Kontrollmaßnahme dieser Art im Schwalm-Eder-Kreis. Auch in naher Zukunft sind weitere gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Schwalm-Eder geplant.