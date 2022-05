Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Diebstahl aus Fahrzeug

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 23.05.22 07:00 Uhr 07:15 wurde aus einem auf einen Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW ein Geldbeutel entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch die nicht verschlossene Fahrzeugtüre ins Fahrzeuginnere und entwendeten den Geldbeutel, der in einer Tasche auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Der Geldbeutel wurde zwischenzeitlich durch eine bislang unbekannte Person in den Briefkasten der 57-Jährigen eingeworfen. Es fehlte lediglich das Bargeld in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Die Polizei rät hier, lassen sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug und verschließen sie es grundsätzlich, auch bei nur kurzer Abwesenheit. Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim, Bellheim: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen anlässlich zwei angemeldeter Versammlungen und erneuten Aufrufen zu sogenannten „Montagsspaziergängen“

Ludwigshafen (ots) – Am gestrigen Montagabend (23.05.2022) fanden in Bellheim und Bad Dürkheim angemeldete Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen statt. An diesen Versammlungen nahmen rund 130 Personen (ca. 50 Personen in Bellheim und ca. 80 Personen in Bad Dürkheim) teil. Die Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

Auf verschiedenen Plattformen wurde erneut dazu aufgerufen öffentlich ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen. Nach den vorbereiteten Einsatzkonzepten waren wir mit Polizeikräften an relevanten Orten präsent. Dabei konnte die Polizei rund 150 Personen als sogenannte „Spaziergänger“ feststellen. Auch die nicht angemeldeten Versammlungen blieben friedlich und verliefen störungsfrei.

Bad Dürkheim: Mehrere Lampen beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.05.2022 gegen 09:00 Uhr konnte durch den Platzwart des Campingplatzes in den Almen in Bad Dürkheim festgestellt werden, dass insgesamt 4 fest installierte Lampen durch bislang unbekannte Täter aus der Verankerung gerissen wurden. Eine Lampe wurde entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Werkstatt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 20.05.2022, 15:00 Uhr, bis 23.05.2022, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt der Lebenshilfe in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten über das Rolltor in den Werkstatt- und Lagerbereich des Gebäudes. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde Kupfer im Gesamtwert von 40 000 Euro entwendet. Dazu müssen die unbekannten Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Einbruch in Getränkelager

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 20.05.2022, 18:00 Uhr, bis 22.05.2022, 18:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Getränkecontainer in den Almen in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter brachen ein massives Vorhängeschloss auf und gelangten so in das Innere des Containers, der für die dortige Strandbar als Getränkelager dient. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass eine noch unbekannte Anzahl an Getränken entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.05.2022 gegen 16:00 Uhr konnte der Fahrer eines Rollers in der Wasserhohl in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser war der Streifenwagenbesatzung zuvor in Weinstraße Süd aufgefallen, als er mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einbahnstraße Doktor-Hugo-Bischoff Straße einbog. Auf die Anhaltezeichen reagierte er nicht und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Ermittlungen ergaben schließlich, dass es sich um einen Roller mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der 15-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwilliger Drogenvortest, sowie die angeordnete Blutprobe wurden abgelehnt. Erst nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt willigte er in die Maßnahmen ein. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Friedelsheim: Durchfahrtskontrollen

Friedelsheim (ots) – Am 23.05.2022 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde, aufgrund der aktuellen Sperrung der Hauptstraße in Richtung Gönnheim, in der Verlängerung der Waltershöhe, das dortige Durchfahrtsverbot überwacht. Nur 1 Fahrzeugführer befuhr verbotswidrig den Weg und muss nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Neuleiningen: Diebstahl eines PKW

Neuleiningen (ots) – Im Zeitraum vom 14.05.-23.05.2022 wurde in Neuleiningen, Berghohl ein weißer Mercedes Benz, E-Klasse, E350 CDI, Baujahr 2012 entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon: 06359/93120 oder E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Ellerstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ellerstadt (ots) – Am 22.05.2022 gegen 22:00 Uhr wurde ein 67-Jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L527 in Ellerstadt verletzt. Er befuhr mit seiner Suzuki die L527 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Maxdorf. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem Mercedes von einem Feldweg aus nach links auf die L527, in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, einfahren. Er missachtete an der Einmündung die Vorfahrt des bevorrechtigten Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 67-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß einen Bruch des Schien- und Schlüsselbeins. Er wurde vor Ort durch DRK versorgt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die L527 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es herrschte kein großes Verkehrsaufkommen. Die Feuerwehr war vor Ort zwecks Ausleuchten der Unfallstelle und Abbinden der Betriebsstoffe des Motorrades.

Wachenheim: Brand eines Mülleimers

Wachenheim (ots) – Am 22.05.2022 gegen 22:30 Uhr wurde ein brennender Mülleimer im Buchenweg in Wachenheim gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr kam vor Ort und konnte den Brand löschen. Brandursächlich war Grillkohle vom Vortag, welche sich in der Mülltonne entzündet habe. Am Mülleimer und an der Hauswand entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Grünstadt: Verkehrsunfall, PKW überschlägt sich

Grünstadt, Eistalstraße (ots) – Am 22.05.2022, 22:55 Uhr befuhr das verunfallte Fahrzeug die Eistalstraße in Richtung Mertesheim. In einer Rechtskurve wurde das verunfallte Fahrzeug überholt. Hierbei hätte der Überholende den verunfallten PKW beim Wiedereinscheren geschnitten. Der verunfallte PKW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum liegen. Die 19-jährige Fahrerin und die 16-jährige Beifahrerin wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die Eistalstraße musste in beide Richtungen bis 00:10 Uhr gesperrt. Die Polizeiinspektion Grünstadt hat zur Klärung des Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen.

Grünstadt: Mit e-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Grünstadt (ots) – Am 22.05.2022, 15:30 Uhr wurde der Fahrer eines e-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 14-jährige Fahrer befuhr die Friedrich-Ebert-Straße von der Obersülzer Sraße kommend. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den e-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Der Fahrer bekommt eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz.

Dirmstein: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Dirmstein (ots) – Am 22.05.2022, 06:00 Uhr befuhr die 23-jährige Fahrerin eines PKW die L453 von Obersülzen in Richtung Dirmstein. Nach Angaben der Fahrerin wich diese einem Kleintier aus welches die Fahrbahn überquerte. Hierbei kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand Sachschaden. Dieser musste abgeschleppt werden.

Hettenleidelheim: Nachtrag – Suche nach hilfloser Person

Hettenleidelheim (ots) – Am 23.05.2022, 06:45 Uhr wurde die vermisste Person durch eine Passantin in Hettenleidelheim, Gartenstraße gesehen. Da die Person einen verwirrten Eindruck machte informierte die Passantin die Polizei. Der Vermisste konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer ersten Bewertung war der Vermisste unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. Danke an alle die sich an der Suche des Vermissten beteiligt haben.

