Rabiater Rollerdieb,

Wiesbaden, Schönbergstraße, Dolomitenstraße, Mittwoch, 18.05.2022, 17:35 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Dotzheim zu einem Rollerdiebstahl, bei dem der

Täter im weiteren Verlauf einen Zeugen leicht verletzte. Dem Zeugen war gegen

17:40 Uhr auf der Schönbergstraße ein Rollerfahrer ohne Helm, jedoch mit Handy

am Ohr, aufgefallen. Als der Rollerfahrer an einer Bushaltestelle stoppte,

sprach der Zeuge den Fahrer auf sein Fehlverhalten an. Daraufhin flüchtete der

Zweiradfahrer in die Dolomitenstraße, wohin ihm der Zeuge auf seinem Fahrrad

folgte. Kurz vor der Unterführung in Richtung Klarenthal gelang es dem Zeugen

den Rollerfahrer zu stoppen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem kurzen

Handgemenge zwischen den beiden Männern, wobei der Zeuge leicht verletzt wurde.

Anschließend gelang dem jungen Rollerfahrer zu Fuß die Flucht in Richtung

Klarenthal. Während der polizeiliche Aufnahme vor Ort erschien eine 20-jährige

Wiesbadenerin welche angab, dass sie genau den Roller suchen würde, welcher der

Flüchtige zurückgelassen hatte. Sie habe diesen Roller kurz zuvor gemietet und

auf der Schönbergstraße / Wenzel-Jaksch-Straße mit laufendem Motor abgestellt.

Nur kurzzeitig habe sie sich von dem Roller entfernt, als plötzlich eine fremde

Person mit dem Roller davongefahren sei. Unmittelbar danach wurde dann der

Zeuge, ohne die Vorgeschichte zu kennen, auf den Rollerfahrer aufmerksam.

Täterbeschreibung: Männlich, circa 17 Jahre, 1,70 -1,80 m, leicht dunkler Teint,

schwarze Haare, seitlicher Undercut, auf dem Kopf einen Zopf, dunkles T-Shirt,

dunkle Schuhe, dunkle Bauchtasche. Zeugen der Vorfälle, bzw. Personen, welche

Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich beim Wiesbadener Haus

des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Exhibitionist am Mainufer festgenommen, Wiesbaden, Mainufer, Mittwoch,

18.05.2022, 21:00 Uhr

(sc) In schamverletzender Weise zeigte sich am Mittwochabend ein Mann am

Mainufer in Wiesbaden. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Mann auf einer

Parkbank in einer Grünanlage durch die geöffnete Hose deutliche sexuelle

Handlungen an sich vornahm. Als dieser bemerkte, dass die Zeugin ihr Handy zog

und die Polizei verständigte, flüchtete der Tatverdächtige. Der 30-Jährige wurde

aber kurz darauf von einer Streife vorläufig festgenommen.

Zivilstreife schnappt Einbrecher,

Wiesbaden, Amselberg, Mittwoch, 18.05.2022, 17:30 Uhr

(sc) Der Zufall, gepaart mit dem richtigen polizeilichen Instinkt führte am

Mittwochnachmittag zur Festnahme eines Einbrechers in Wiesbaden. Einer

Zivilstreife fiel in der Straße „Am Amselberg“ eine Person auf, die zügigen

Schrittes ein Grundstück verließ. Die Beamten entschlossen sich zu einer

Kontrolle des 45-Jährigen, die, zusammen mit einer Nachschau am Haus, schnell

den Verdacht begründete, dass dieser über ein Fenster dort eingedrungen war. Bei

der Durchsuchung des Mannes konnten Gegenstände aus der Wohnung bei ihm

aufgefunden werden. Der wohnsitzlose und einschlägig polizeibekannte Mann wurde

festgenommen und dem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft

an.

Fahrräder aus Keller entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Amöneburger Straße, Sonntag, 15.05.2022, 17:00 Uhr –

Mittwoch, 18.05.2022, 15:00 Uhr

(he)Zwischen Sonntagnachmittag und gestern, 15:00 Uhr entwendeten unbekannte

Einbrecher in Biebrich aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses drei Fahrräder

und verursachten einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Auf unbekannte Art und

Weise verschafften sich die oder der Täter Zugang zu dem in der Amöneburger

Straße gelegenen Gebäude, öffneten gewaltsam zwei Kellerverschläge und

durchsuchten diese. Anschließend ergriffen sie mit einem Damen- sowie zwei

Herrenrädern die Flucht. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier

hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440

um Hinweise zu der Tat.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Medenbach, Am Medenbach, Sonntag, 15.05.2022 bis Mittwoch, 18.05.2022,

18:45 Uhr

(he)Mutmaßlich zwischen vergangenem Sonntag und gestern, 18:45 Uhr drangen

unbekannte Täter in Medenbach in ein Einfamilienhaus ein und verursachten einen

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der oder die Täter erreichten über die

Terrasse Zugang zu dem „Am Medenbach“ gelegenen Gebäude und öffneten dort

gewaltsam eine Schiebetür. Anschließend wurden die Innenräume durchsucht. Ob

etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise

zu der Tat.

Einbrecher kommen durch die Haustür,

Wiesbaden-Medenbach, Costloffstraße, Dienstag, 17.05.2022, 22:00 Uhr bis

Mittwoch, 18.05.2022, 08:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in der

Costloffstraße in Medenbach gewaltsam in ein Reihenaus ein und verursachten

einen Sachschaden von circa 3.000 Euro. Ob auch Diebesgut entwendet wurde steht

noch nicht abschließend fest. Die Einbrecher öffneten die Hauseingangstür und

beschädigten diese dabei. Im Anschluss wurden die Innenräume nach Diebesgut

durchsucht. Hierbei wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Anschließend gelang

den Tätern unerkannt die Flucht. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise zu der Tat.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verkehrsunfall auf der A 3 – PKW überschlägt sich Wiesbaden, Autobahn 3,

Raststätte Medenbach – Niedernhausen, Fahrtrichtung Köln Mittwoch, 18.05.2022,

20:45 Uhr

(sc) Am Mittwochabend kam es auf der Autobahn zwischen der Raststätte Medenbach

und der Anschlussstelle Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf

Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr im Breich der

Fahrspurenverlegung am Ende einer Baustelle der Fahrer eines roten Opel Corsa

unvermittelt von der linken Spur nach ganz rechts. Ein dort fahrender schwarzer

Citroen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der

Corsa wurde über den Standstreifen geschleudert, überschlug sich und landete im

Graben. Die vier 18-25 Jahre alten Insassen des Corsa und die 22-jährige

Fahrerin des Citroen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in

Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten mussten die beiden

linken Fahrstreifen bis etwa 22:00 Uhr gesperrt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann löst Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots) – Mann löst Polizeieinsatz aus, Hünstetten-Bechtheim, Am

Birnbusch, Donnerstag, 19.05.2022, 12:00 Uhr

(fh)Heute Mittag löste ein Mann aus Hünstetten-Bechtheim aufgrund seines

Gesundheitszustandes einen Polizeieinsatz aus. Gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei

zu dem Wohnhaus in der Straße „Am Birnbusch“ gerufen, da sich Angehörige um den

Gesundheitszustand eines 54-jährigen Bewohners Sorgen machten. Beim Eintreffen

mehrerer Streifen zeigte sich der Mann zunächst uneinsichtig und lehnte jede

Unterstützung ab. Auch wollte er seine Wohnung zunächst nicht verlassen. Nach

mehreren Stunden konnte der Mann kommunikativ dazu bewegt werden seine Wohnung

zu verlassen. Er wurde unverletzt zur weiteren Abklärung seines

Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Weniger Unfälle mit Verletzten – Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik des Rheingau-Taunus-Kreises

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Hiermit wird die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr

2021 für den Rheingau-Taunus-Kreis veröffentlicht.

Im Jahr 2021 wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

596 Verkehrsunfälle registriert. Dies entspricht in etwa den Zahlen aus dem

Vorjahr (3499). Erfreulicherweise konnte ein deutlicher Rückgang der

Verkehrsunfälle mit verletzten Beteiligten von rund 12 % festgestellt werden.

Demnach nahm die Zahl von 472 auf 415 Fälle ab. Auch die Zahl der Unfälle mit

Schwerverletzten sank um knapp 10 %. Immer häufiger werden bei der Polizei

Unfallfluchten angezeigt. Bei rund 25 % der Verkehrsunfälle entfernte sich die

unfallverursachende Person vom Unfallort. Die „Unfallflucht“ ist keineswegs ein

Kavaliersdelikt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei den Verantwortlichen

oder die Verantwortliche ermittelt ist mit über 40 % sehr hoch! Ein besonderes

Augenmerk wird die Polizei auch in Zukunft auf das Thema „Zweiräder“ legen. Der

Rheingau-Taunus-Kreis gilt für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer als

besonders reizvolles und beliebtes Ausflugsziel. Rund um die Sommermonate lässt

sich jährlich eine hohe Frequentierung der entsprechenden Strecken rund um die

Wisperstrecke und das Aartal durch Zweiradfahrende feststellen. Unter der

Führung der Arbeitsgruppe Bike und mit Beteiligung weiterer Stellen wurden in

der Vergangenheit sowohl Kontrollen als auch präventive Maßnahmen durchgeführt

und umgesetzt. Auch im Jahre 2022 werden die Tätigkeiten im Sinne der Hessischen

Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem Unfall“

fortgesetzt werden. Die obersten Ziele sind hierbei die Steigerung der

Verkehrssicherheit mit der damit einhergehenden Vermeidung von Zweiradunfällen

sowie die Vermeidung von unnötigem Lärm. Hier sollen auch Anwohnerinnen und

Anwohner der Strecken nicht außer Acht gelassen werden.

Weitere Informationen können Sie der angehängten Verkehrsunfallstatistik

entnehmen.