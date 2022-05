Haßloch: Heckenbrand auf Gymnasiumgelände

Haßloch – Ein gemeldeter Heckenbrand war der Grund für einen Alarm der Feuerwehr Haßloch, am Sonntagabend, 08.05.2022, um 21:26 Uhr.

Als der Einsatzleiter an der Einsatzstelle eintraf, fand er einen Brand von einer 25 Meter langen Hecke, auf dem Gelände des Hannah-Ahrendt-Gymnasium in der Dürerstraße vor. Da die Flammen zu diesem Zeitpunkt bis zu acht Meter in die Höhe schlugen, ließ er umgehend die Alarmierungsstufe erhöhen.

Mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften rückte die Wehr aus. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr, sowie drei weitere Trupps mit drei C-Rohren konnten den Brand auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt halten und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Eine Straßenlaterne wurde durch das Feuer allerdings schwer beschädigt.

Der Bürgermeiser, Tobias Meyer, machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz als beendet gemeldet werden.

Die mit mehreren Fahrzeugen anwesende Polizei nahm die Ermittlungen auf.