PKW auf Backsteinen aufgesetzt und Reifen geklaut

Speyer (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 um 05:10 Uhr teilte ein verwunderter Zeuge der Polizei Speyer mit, dass er vor einen VW stehe, bei dem die Reifen und Felgen fehlen. Das Besondere daran: das Fahrzeug stand wie im Film auf Backsteinen. Durch die Polizei konnte mit der 34-jährigen Geschädigten Kontakt aufgenommen werden.

Sie war über den Zustand ihres Vehikels ebenso überrascht und teilte mit, dass es sich tatsächlich um einen Diebstahl handelte. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Wer hat in der Nacht vom 04.05.2022 auf den 05.05.2022 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rulandstraße in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Kleinflugzeug verunfallt bei der Landung

Speyer (ots) – Am Abend des 04.05.2022 kam es gegen 20:18 Uhr bei der Landung eines einmotorigen Kleinflugzeugs zu einem Unfall auf der Landebahn des Speyerer Flugplatzes. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache setzte das Flugzeug bei der Landung mit einer Tragfläche auf der Landebahn auf und schlitterte zunächst weiter auf der Landebahn. Anschließend kam es im hohen Gras neben der Landebahn zum Stehen.

Der 55-jährige Pilot und sein 71-jähriger Co-Pilot blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Flugzeug beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 30.000 EUR. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Neben der Polizei Speyer war auch die Feuerwehr Speyer und der Rettungsdienst vor Ort.

Bei Personenkontrollen Betäubungsmittel gefunden

Speyer (ots) – Bei der Durchführung von Personenkontrollen im Stadtgebiet konnten am Mittwoch 04.05.2022 mehrfach Betäubungsmittel aufgefunden werden. Um 15:31 Uhr wurden im Domgarten ein 46-Jähriger und eine 35-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Beide konsumierten einen Joint. Bei der Durchsuchung konnten beim 46-Jährigen weitere Betäubungsmittel festgestellt werden.

Ein von beiden mitgeführtes Herrenrad stellte sich zudem als gestohlen heraus. Es wurde, ebenso wie die Betäubungsmittel, sichergestellt.

Um 16:52 wurde in der Lindenstraße ein 18-Jähriger einer Kontrolle unterzogen. Bei Erblicken der Beamten versucht er etwas zu verstecken. Dieses etwas stellte sich als Cannabis heraus und wurde sichergestellt. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechend Strafverfahren eingeleitet.

Mehrfach gestohlen und immer erwischt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 kam es in Speyer zu mehreren Einsätzen mit einem 31-Jährigen Speyrer. Er fiel zuerst gegen 16:10 Uhr auf, als er durch eine Ladendetektivin bei einem Diebstahl in der Maximilianstraße beobachtet wurde. Der Täter verließ zwar das Geschäft, konnte aber von der Detektivin verfolgt werden.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter daraufhin einer Kontrolle unterziehen und das Diebesgut sicherstellen. Nachdem er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, ging er geradewegs erneut in das Geschäft in der Maximilianstraße um zu stehlen.

Er konnte erneut verfolgt und gestellt werden, als er zudem versuchte am Postplatz ein Fahrrad zu stehlen. Das neue Diebesgut wurde wiederum sichergestellt und der 31-Jährige in Gewahrsam genommen.

Unfall nach Ausweichmanöver

Speyer (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 um 19:42 Uhr ereignete sich auf der B9 in Höhe Speyer Nord ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem VW in Richtung Germersheim. Bei der Anschlussstelle Speyer/Nord ordnete sie sich zunächst auf der Abbiegerspur ein.

Als sie sich im letzten Moment dazu entschied, weiter auf der B9 fahren zu wollen und wieder nach links wechselte, musste ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stieß er allerdings an die Leitplanke.

Die alarmierten Beamten der Polizei Speyer konnten beim 26-Jährigen Anzeichen auf den Konsum von Alkohol und anderer Drogen feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – In der Nacht vom 03.05.2022 auf den 04.05.2022 versuchten unbekannte Täter in ein Gaststättengewerbe in der Holzstraße in Speyer einzubrechen. Das Aufhebeln der Fenster misslang den Tätern aber und sie gelangten nicht ins Innere. Es wurden keine nichts entwendet, sondern nur das Fenster beschädigt.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Nacht vom 03.05.2022 auf den 04.05.2022 zwischen 23:00 und 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge Im Bereich der Holzstraße in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.