Fahrkünste überschätzt

Schwegenheim (ots) – Einem 25-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen konnte es nicht schnell genug gehen. Er befuhr am Freitagmorgen 09.04.2022 die B9 bei Schwegenheim und überholte kurz vor der baustellenbedingten Verengung auf eine Fahrspur noch einen LKW. Anschließend musste er aufgrund des dichten Verkehr stark abbremsen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dabei touchierte er einen vor ihm fahrenden PKW sowie 3 Baustellenfahrzeuge. Der Fahrer musste nicht nur sein Auto abschleppen lassen, ihn erwartet auch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten entstand ein langer Rückstau.

Unfall nach Wintereinbruch

Rülzheim (ots) – Durch den plötzlichen Wintereinbruch überrascht gewesen sein dürfte ein 23-jähriger Autofahrer aus Germersheim, als er von Freitag auf Samstag 09.04.2022 auf der B9 bei Rülzheim nach einem Überholvorgang aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn von selbiger abkam, sich überschlug und im angrenzenden Grün neben der Fahrbahn auf dem Autodach zum Stehen kam.

Der Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen an der Schulter und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Berauscht unterwegs

Bellheim (ots) – Am Freitagabend 08.04.2022 wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer auf der L505 einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er nur mit Standlicht fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers ergaben sich diverse Auffälligkeiten hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit. Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte der Fahrer den Konsum eines Joints ein.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein zunächst sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss durfte er zu Fuß nach Hause gehen.

Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots) – Am Samstag 09.04.2022 zwischen 14-16 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schloßstraße, in Höhe der Hausnummer 29, vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine am rechten Fahrbahnrand abgestellte Mercedes-Benz G-Klasse, Farbe Schwarz.

Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Wörth (ots) – Im Bereich der Bahnhofstraße in Wörth wurde am 09.04.2022 gegen 19:30 Uhr ein 27- jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem ein Drogenvortest anschlug, musste dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Die Fahrt war somit beendet und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.