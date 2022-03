Am 27.03.2022 ist es wieder soweit: die Uhr wird von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgedreht. Dann befinden wir uns wieder in der Zeitzone namens „Sommerzeit“, die erst wieder am letzten Oktobersonntag durch die Winterzeit abgelöst wird.

Eingeführt wurde die Zeitumstellung erstmals im Deutschen Reich sowie in Österreich-Ungarn am 30. April 1916, wobei die Idee 1784 von Benjamin Franklin schriftlich in einem Brief erwähnt wurde.