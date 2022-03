Bad Dürkheim: Museumsstunde am Pfalzmuseum – Online-Vortragsreihe für naturkundlich Interessierte startet am 22. März 2022

Bad Dürkheim – Das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim erweitert sein Online-Angebot für Museumsgäste mit einer Vortragsreihe zu spannenden Einblicken in naturkundliche Themen. Referenten sind die Wissenschaftler des Pfalzmuseums in Bad Dürkheim und der Zweigstelle Urweltmuseum GEOSKOP auf der Burg Lichtenberg bei Kusel.

Die Reihe richtet sich an interessierte Laien und Lehrkräfte, die gern vertiefte Einblicke in einzelne Themen bekommen möchten. Die Vorträge dauern etwa 30-40 Minuten. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Ergänzend ordnen die Museumspädagoginnen die Thematik aus ihrer Perspektive ein.

Den Anfang macht Dr. Julia Kruse, die Botanikerin des Museums, am Dienstag, den 22. März um 18 Uhr mit einem Vortrag zu „Unterirdischen Beziehungskisten“. Dabei geht es um Pilze und deren Zusammenarbeit mit Pflanzen.

Wenn Pilze und Pflanzen unterirdische Beziehungen pflegen, spricht man von Mykorrhiza. Doch wie sieht so eine Beziehung eigentlich genau aus und wozu dient sie? Mykorrhiza gibt es in unterschiedlichen Formen und dabei geht es keineswegs immer harmonisch zu. Allerdings kann der Mensch sich die guten Beziehungen durchaus zu Nutze machen – und das nicht nur, wenn es darum geht, beim Pilze sammeln am richtigen Ort zu sein.

In der Sonderausstellung „Unterirdische Beziehungskisten“, die noch bis zum 24.04.2022 am Pfalzmuseum zu sehen ist, findet man allgemeine Informationen über den Aufbau von Pilzen und ihren Unterschied zu Pflanzen und Tieren, das Thema Speisepilze, die oft Mykorrhizapilze sind, und Details der Mykorrhiza.

Geplant sind insgesamt 5 Vorträge, die monatlich von März bis Juli 2022 stattfinden.

Termine, Themen und Referenten:

Dienstag, 26. April 2022, 18-19 Uhr:

„Forensische Entomologie oder wie Maden helfen Kriminalfälle zu lösen“

Referentin: Dr. Katharina Schneeberg, Zoologin des Pfalzmuseums

Dienstag, 24. Mai 2022, 18-19 Uhr:

„Die Sammlungen der POLLICHIA am Pfalzmuseum“

Referent: Dr. Frank Wieland, Museumsdirektor des Pfalzmuseums

Dienstag, 21. Juni 2022, 18-19 Uhr:

„Mammuts – Ikonen der Eiszeit“

Referent: Dr. Jan Fischer, Museumspädagoge des Urweltmuseum GEOSKOP

Dienstag, 12. Juli 2022, 18-19 Uhr:

„Kusel und seine Saurier: Der Remigiusberg auf dem Weg zu internationalem Ruhm“

Referent: Dr. Sebastian Voigt, Leiter des Urweltmuseum GEOSKOP

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen bitte bis zwei Tage vor der Veranstaltung unter

M.Kallfelz@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Das Museum schickt einen Link zu.