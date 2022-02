Pfefferspray auf Geburtstagsfeier

Biblis (ots) – Auf der Geburtstagsfeier einer 18-Jährigen wurden am Freitagabend 25.02.2022 zwei Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren durch Pfefferspray leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen erschienen gegen 21.45 Uhr 5 Jugendliche unangemeldet zu der Feier in den Kleingärten “Am Werrtor”. Nachdem sie einen Streit ausgelöst hatten, wurde Pfefferspray in die Gruppe der Feiernden versprüht.

Die streitauslösende Gruppe floh sodann in Richtung Bahnhof. Einer von ihnen soll ein schwarzes Mountainbike gefahren haben. Wer Hinweise zu den gesuchten fünf Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 42) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

Streit im Lebensmittelgeschäft – Polizei ermittelt gegen 71-Jährigen

Viernheim (ots) – Am Freitagmorgen 25.02.2022 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Kettelerstraße zu Streitigkeiten zwischen 2 Kunden. In diesem Zusammenhang beleidigte ein 71-jähriger Mann einem 41-Jährigen Kunden, indem er den Mittelfinger zeigte. Zur Klärung des Sachverhalts wurde die Polizei verständigt, die unter anderem die Personalien der Beteiligten festhalten wollte.

Weil der 71-jährige Viernheimer nicht stehen bleiben wollte, wurde er von den Beamten am Arm festgehalten. Der Mann wehrte sich so heftig dagegen, dass alle Beteiligten zu Boden stürzten. Weil der 71-Jährige nach dem Sturz über Schmerzen klagte, wurde er noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Neben der Anzeige wegen Beleidigung haben die Beamte jetzt auch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 71-Jährigen eingeleitet.

Erfolglos gehebelt – Polizei gibt Präventionshinweise

Lindenfels (ots) – Kriminelle versuchten zwischen Samstagabend (26.02.), 23 Uhr und Sonntagnachmittag (27.02.) die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Am Wiesenrain” aufzubrechen. Obwohl die Täter an mehreren Stellen ansetzten, konnten sie die Tür nicht aufhebeln.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der zentralen Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Kann Ihre Haustür auch Einbrechern trotzen? Ist Ihr Eigenheim mit einer geeigneten Sicherheitstechnik ausgerüstet? Diese Fragen können Beamte der Polizeilichen Beratungsstelle beantworten. Die Beratung, auch bei Ihnen zu Hause, ist selbstverständlich kostenlos, individuell und produktneutral. Informieren Sie sich bei den Fachberatern der Polizei unter Tel: 06151/969-40444.

Weitere Informationen, zum Einbruchsschutz oder allgemein zu Präventionsthemen, finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei.hessen.de/praevention/einbruch-diebstahlschutz/ https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ www.k-einbruch.de

Unfallflucht

Viernheim (ots) – In der Nacht von Samstag, 27.02.2022 bis Sonntag, 28.02.2022 zwischen 23:50 Uhr bis 00:36 Uhr ereignete sich gegenüber der Black Diamonds Sisha Longe in Viernheim vor dem Anwesen Karl-Marx-Straße 65 ein Verkehrsunfall. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf, Farbe silber und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2500,- Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206/9440-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Ludwigstraße

Heppenheim/B3 (ots) – Am Freitag 25.02.2022 kam es gegen 22:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ludwigstraße in Heppenheim. Laut Zeugen sei ein weißer Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen rückwärts von dem Parkplatz eines Imbisses gegen einen ankommenden PKW auf der dortigen B3 gefahren.

Anschließend entfernte sich der männliche Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252-7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Darmstadt (ots) – Der Versuch eines 46 Jahre alten Mannes am Sonntagabend (27.2.) in einen Getränkemarkt in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Goethestraße einzubrechen, endete mit seiner vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens.

Aufmerksame Zeugen hatten den Tatverdächtigen gegen 23 Uhr dabei beobachten können, wie er sich an der Tür des Geschäfts zu schaffen machte. Sie verständigten sofort die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Tatortnähe fest. Wie sich herausstellte, war das kriminelle Vorgehen zwar glücklicherweise an der Schiebetür des Ladens gescheitert, dennoch wurde durch den gewaltsamen Einbruchsversuch ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Der vorläufig Festgenommene wurde mit zur Wache genommen und verbrachte zur weiteren Verhinderung von Straftaten die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) übernommen. Weitere Zeugen, die die Tat beobachten konnten, sich aber noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Schwarzer BMW gestohlen – Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Ein in der Elisabeth-Kern-Straße geparkter schwarzer BMW X3 ist in der Zeit zwischen Samstag (26.2.) und Montag (28.2.) von noch unbekannten Tätern entwendet worden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen KA-WM 988 angebracht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Kriminelle nutzen Messengerdienste für Betrugsmaschen

Darmstadt (ots) – Eine 59 Jahre alte Frau aus Darmstadt ist am vergangenen Freitag (25.2.) von dreisten Betrügern hinters Licht geführt worden. Über einen Messengerdienst hatte die Darmstädterin eine Nachricht erhalten, deren Verfasser sich als ihr vermeintlicher Sohn ausgab und um Geld bat.

Nachdem die Frau die geforderte Summe von rund 2.000 Euro überwiesen hatte, im Guten glauben ihrem Sohn aus finanziellen Nöten helfen zu können, wurde sie misstrauisch, entdeckte den Betrug und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu den Kriminellen hat die Darmstädter Kriminalpolizei übernommen.

Die Beamten nehmen den aktuellen Fall zum Anlass, erneut zu warnen: Überweisen Sie niemals Geld nur aufgrund eines Telefonats oder einer Konversation über einen Messenger Dienst. Werden Sie immer skeptisch und ziehen Sie eine Vertrauensperson zurate, falls Sie sich unsicher sind. Im Notfall wählen Sie den Notruf 110.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen ist die Beratungsstelle der Polizei in Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 oder www.polizei.hessen.de zu erreichen.

Bargeld und Telefon aus Umkleideraum entwendet

Darmstadt (ots) – Unbekannte Diebe haben am Samstag (26.2.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.50 Uhr den Umkleideraum eines Vereinsheims in der Winkelschneise heimgesucht und Bargeld sowie ein Telefon entwendet. Offenbar hatten die Täter gezielt die Abwesenheit der Besitzer ausgenutzt, die sich während der Tat bei einem Fußballspiel befanden.

Der Wert der gemachten Beute wird derzeit auf rund 800 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Beleidigt und Hitlergruß gezeigt

Dieburg (ots) – Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen gegen zwei 43-46-jährige Männer aus Dieburg wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die beiden Tatverdächtigen stehen derzeit im Verdacht, am Sonntagmittag 27.2.2022 gegen 14 Uhr, zwei 41-42-jährige Männer rassistisch beleidigt und ihnen gegenüber den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich in einem Schnellrestaurant in der Frankfurter Straße. Zeugen alarmierten im Anschluss die Polizei. Wie sich im Zuge der Kontrolle herausstellte, standen die beiden Tatverdächtigen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen dauern derzeit noch an. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Mit 2,69 Promille gegen Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Pfungstadt (ots) – Nachdem er am Samstagabend 26.2.2022 berauscht mit seinem Wagen gegen eine Verkehrsinsel gefahren und im Anschluss geflüchtet ist, nahm eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den 48-jährigen Wagenlenker vorläufig fest.

Ein Zeuge alarmierte gegen 20.30 Uhr die Polizei und meldete die Verkehrsunfallflucht auf der Rheinstraße in Richtung Pfungstadt-Hahn. Die Beamtinnen und Beamten konnten den möglichen Verursacher ermitteln und im Anschluss vorläufig festnehmen. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte 2,69 Promille an.

Ersten Ermittlungen zufolge, verlor der 48-Jährige offenbar in dem Kreisel die Kontrolle über seinen Opel, woraufhin ein Schaden von mehreren Tausend Euro am Kreisel und am Wagen entstanden ist. Der 48 Jahre alte Mann musste im Anschluss die Streife mit auf die Station begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Er wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Kriminelles Vorhaben scheitert – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Nachdem sich bislang unbekannte Kriminelle an einem Einfamilienhaus im Stetteritzring zu schaffen gemacht haben und dabei scheiterten, hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie im Tatzeitraum zwischen Freitag (25.2.) und Samstag (26.2.) durch Einwirkung von Gewalt an einem Fenster des Hauses ins Innere zu gelangen.

Ihr kriminelles Vorhaben scheiterte jedoch, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Insgesamt werden die Schäden auf über 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 entgegen.

Schrebergarten im Visier Krimineller

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Ein Schrebergarten “Am Alten Neckarufer” rückte zwischen Samstag (26.2.) und Sonntag (27.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, überstiegen die Kriminellen den Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort machten sie sich an einer Gartenhütte zu schaffen und suchten im Anschluss das Weite.

Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Dennoch entstand ein Schaden, der auf circa 400 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Nachdem sich am Freitagabend 25.2.2022 ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstra0e zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste im Tatzeitraum zwischen 17-21.30 Uhr unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses.

Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie unter anderem Schmuck und eine E-Gitarre der Marke “Fender”. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Sie haben noch weitere Fragen zum Thema Prävention? Dann können Sie sich gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 wenden.

Dachstuhl eines Wohnhauses brennt

Reinheim (ots) – Abschlussmeldung – Der Brand konnte durch die Feuerwehren bis 10.55 Uhr gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten noch geraume Zeit länger an. Verletzte Personen sind nicht zu beklagen, der durch das Feuer entstandene Sachschaden beträgt nach vorsichtigen Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

Da Teile des Wohnhauses derzeit nicht mehr bewohnbar sind, wurde der Verbleib der Hauseigentümer über Verwandte geregelt. Brandauslösung dürfte im Bereich einer Terrassenüberdachung gewesen sein, welche sich im Anschluss auf den Dachstuhl ausbreitete. Das zuständige Fachkommissariat wird die Brandursachenermittlung aufnehmen.

Erstmeldung

(ots) – Am Sonntagvormittag 27.02.2022 um 10.20 Uhr, wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg ein Dachstuhlbrand eines Wohngebäudes im “Westring” gemeldet. Aktuell sind die Feuerwehren der Kernstadt Reinheim mit allen Ortsteilwehren, sowie die Drehleiter der Feuerwehr Ober- Ramstadt im Einsatz. Personen befinden sich nicht mehr in dem Einfamilienwohnhaus.

Groß-Gerau

Fahrerdaten gefälscht – 5000 Euro Sicherheitsleistung fällig

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 33-jährigen Fahrer eines mit Medikamenten beladenen Sattelzugs aus Osteuropa stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagmittag 25.02.2022 auf der A 5.

Bei der Auswertung der Daten aus dem Fahrtenschreiber hegten die Ordnungshüter rasch den Verdacht, dass der 33-Jährige eine fremde Fahrerkarte zur Verschleierung der tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten einsetzte. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten im Führerhaus dann auch die entsprechende Karte, die auf die Ehefrau des Brummifahrers ausgestellt war.

Zur Sicherung des nun anstehenden Strafverfahrens wegen Fälschung beweiserheblicher Daten wurden 5000 Euro fällig. Von der Polizei wurde dem 33-Jährigen allerdings noch gestattet, seine als Terminfracht transportierten Medikamente zuzustellen.

1,5 Tonnen Kupfer erbeutet/Wer hat etwas bemerkt?

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Das Gelände eines Schrott- und Altmetallhandels in der Landdammstraße geriet in der Nacht zum Montag 28.02.2022 gegen Mitternacht, in das Visier von Metalldieben.

Die Täter brachen zunächst das Hoftor auf und gelangten so auf das Firmengelände. Anschließend drangen die Kriminellen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten rund 1,5 Tonnen Kupfer. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder möglicherweise Hinweise auf das von den ungebetenen Besuchern zum Abtransport der Beute genutzte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung mit Öl am Ordnungsamt

Rüsselsheim (ots) – Über das vergangene Wochenende 25.02.-28.02.2022 verschmutzten Unbekannte Hauswand und Fenster am Gebäude des Ordnungsamtes in der Ludwig-Dörfler-Allee mit altem Öl. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Zwei ähnlich gelagerte Taten ereigneten sich bereits im Juli 2019 und 2020. Einen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) ermittelt nun erneut wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Rüsselsheim (ots) – Über eine Balkontür verschafften sich Einbrecher am Samstag (26.02.), in der Zeit zwischen 17.50 und 20.20 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Meisenstraße. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die Kriminellen anschließend unter anderem diverse Schmuckstücke mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Einbruch in Gaststätte

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Gaststätte in der Langstraße geriet in der Nacht zum Samstag (26.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Lokal ein und versuchten anschließend erfolglos einen Spielautomaten aufzuhebeln.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen Besuchern allerdings mehrere hundert Euro und diverse Elektronikgeräte in die Hände. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Müllcontainer brennen

Riedstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag 26.02.2022 gegen 3.00 Uhr, brannten in der Moselstraße insgesamt 6 Müllcontainer vor Mehrfamilienhäusern. Die Polizei vermutet, dass die Brände von Unbekannten absichtlich gelegt wurden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Gaststättenkontrolle – Nur 3 von 15 Gästen mit Impfnachweis

Rüsselsheim-Innenstadt (ots) – Am Freitagabend 25.02.2022 zwischen 20-0:30 Uhr, wurde auch ein Lokal in der Innenstadt kontrolliert. Von 15 Gästen in der Bar konnten lediglich 3 einen gültigen Impfnachweis vorzeigen. Den Betreiber und die Gäste erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die geltenden Coronaregeln. Der weitere Betrieb wurde untersagt, die Tür des Lokals versiegelt.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 6 Lokalitäten und stellten hierbei, neben weiteren Verstößen wegen fehlender Impfpässe, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. In einer Shisha-Bar waren zudem die vorgeschriebenen CO2-Warner nicht in Betrieb und die Kontrolleure fanden dort weiterhin eine größere Menge unversteuerten Tabaks. Der weitere Verkauf von Shishas wurde untersagt. Vom Zoll wird wegen Verdachts eines Steuervergehens nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Tabak wurde sichergestellt.

Odenwaldkreis

Reifenplatzer nicht bemerkt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Erbach (ots) – Mit einem platten Reifen ist ein Mitsubishi-Fahrer am Sonntag 27.02.2022 geschätzte 4 Kilometer von Dorf-Erbach bis nach Michelstadt gefahren, ohne es zu merken. Der Grund war schnell gefunden. Der 65-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Beamte der Polizeistation Erbach führten einen Alkoholtest durch. Als Ergebnis wurde ein Wert von über ein Promille angezeigt.

Der Mitsubishi-Fahrer ist gegen 11.30 Uhr mehrmals gegen den Bordstein im Bereich Kreuzweg/ Dreiseetalstraße in Dorf-Erbach gefahren, bis ein Reifen geplatzt ist. Die ungewöhnliche Fahrt wurde von Zeugen beobachtet, die letztendlich die Polizei informiert haben. Nach dem Alkoholtest musste der 65-Jährige für das Ermittlungsverfahren eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Unfall mit leicht verletztem Fußgänger – Suche nach flüchtigem LKW

Michelstadt (ots) – Am Montag (28.02.) gegen 10 Uhr ereignete sich am Potsdamer Platz in Michelstadt ein Unfall zwischen einem LKW und einem Fußgänger. Der 78-jährige Fußgänger wollte die B 45 auf Höhe des dort befindlichen Autohauses in Richtung einer Tankstelle überqueren. Dabei stieß er mit einem LKW zusammen. Dieser hielt zuvor verkehrsbedingt und fuhr in dem Moment wieder an, als der Fußgänger die Fahrbahn betrat.

Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer, der den Zusammenstoß möglicherweise gar nicht bemerkt haben könnte, setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten LKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062/953-0 (Sb’in Pausch, PK’in)zu melden.

Metallpfosten umgefahren – Pkw flüchtet von Unfallstelle

Dorf-Erbach (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, 27. Februar gegen 5 Uhr, kam es in der Dreiseetalstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einen grauen Mercedes die massiven Metallpfosten, die vor der dortigen Metzgerei auf dem Gehweg aufgestellt sind.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall stark an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Schaden an den Metallpfosten wird mit ca. 900 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach Tel. 06062/9530 entgegen.

